Наказание за нарушение правил содержания животных и за жестокое обращение усиливают с 20 августа

В Казахстане увеличивают ответственность за увечье и гибель животных, а также нарушение правил содержания и выгула питомцев. 20 августа 2026 года вступают в силу поправки в УК и КоАП. Штрафы вырастут, а в крайних случаях поднимут и срок лишения свободы – с 1 года до 3 лет, пишет Zakon.kz.

Животные – они почти как люди. Во всяком случае, когда речь идет о причинении им вреда и ответственности, предусмотренной законодательством. Вот только терминология немного отличается. Ну и цифры. А сами принципы во многом схожие.

Например, тяжкий вред здоровью животного (т. е. такой, который повлек полную или частичную утрату функции какого-либо органа, а также нарушение анатомической целостности) называется увечьем (согласно пп. 21) статьи 1 Закона РК "Об ответственном обращении с животными").

А смерть именуется гибелью. Закон в отношении животных не оперирует понятием "убийство", что означает – "умышленное причинение смерти". Вместо этого используется формулировка:

"Жестокое обращение с животным – умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного". Пп. 3) статьи 1 Закона РК "Об ответственном обращении с животными"

Так вот, жестокое обращение, если оно повлекло тяжкий вред или смерть животного (увечье или гибель), подпадает под действие статьи 316 Уголовного кодекса. Наказание состоит в штрафе, привлечении к исправительным или общественным работам либо даже в аресте.

Тогда как легкий или средней тяжести вред здоровью, а равно побои в отношении животных трактуются как "иной вред", и влечет уже не уголовную, а административную ответственность – согласно статье 407-1 КоАП. (Что касается людей, в их отношении почти на каждый вид вреда предусмотрена отдельная статья, правда, легкий вред и побои периодически кочуют из УК в КоАП и обратно).

О вреде по неосторожности (например, водитель ТС нечаянно сбил собаку, нарушив ПДД) в данном контексте говорить не будем, поскольку это не является жестоким обращением с животным (ведь обязательно наличие умысла). Тогда как последними поправками в законодательство усиливается ответственность именно за жестокое обращение и иные умышленные нарушения правил содержания животных.

Речь о Законе РК от 19 июня 2026 года № 318-VIII "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РК и Кодекс РК об административных правонарушениях", который вводится в действие 20 августа 2026 года.

Начнем с вышеупомянутой статьи 316 УК: какие конкретно санкции предусматривались ранее и какие будут с 20 августа. Итак, жестокое обращение с животными, повлекшее увечье, наказывается:

раньше – штрафом в размере до 120 МРП (в 2026 году – 519 тысяч тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 120 часов, либо арестом до 30 суток;

теперь – штрафом в размере до 150 МРП (648 750 тенге) либо привлечением к общественным работам на 150 часов, либо арестом до 40 суток.

Тогда как за гибель:

было – до 200 МРП штраф, до 200 часов общественных работ или арест до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового;

будет – санкция осталась прежней за исключением того, что запрет на определенную деятельность вырос с одного года до двух.

Но в статье 316 УК есть еще часть 3, предусматривающая наказание за жестокое обращение, совершенное:

в отношении двух и более животных; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в присутствии малолетних; публично или с использованием масс-медиа (включая сети телекоммуникаций или онлайн-платформы).

И прежде такая особая жестокость влекла куда более крупный штраф в 1 000 МРП или даже лишение свободы на срок до одного года, а с 20 августа 2026 года штраф еще вырастет – до 2 000 МРП (8 млн 650 тыс. тенге), срок же – до 3 лет. Запрет за определенную деятельность – с 2 до 5 лет.

Если в жестоком обращении нет признаков уголовно наказуемого деяния (вред средней тяжести и меньше), то оно квалифицируется, как уже говорилось, по статье 407-1 КоАП, но административные взыскания тоже выросли в цифрах – и значительно. До 20 августа предусматривался штраф на физлиц в размере 5 МРП, а на должностных лиц – 10 МРП. Увеличится соответственно до 30 и 50 МРП (50 и 100 – при повторе в течение года).

Т. е. пнул собаку или кошку (понятие "иной вред" не расшифровывается, но ведь это умышленное деяние и какой-то вред, во всяком случае, оно могло животному нанести) – могут лиходея и оштрафовать почти на 130 тысяч. Пойдет ли тот на рецидив? В этом и смысл ужесточения наказания.

Кроме того, изменения и дополнения внесены в статью 407-2 КоАП, предусматривающие ответственность не за жестокое, а за безответственное обращение с животными.

Так, штрафы за нарушение правил содержания и выгула домашних питомцев вырастут с 10 до 20 МРП. Это если не был нанесен вред третьим лицам. Если же таковой вред (здоровью или имуществу) имел место, – например, собаку владелец выгуливал без положенных поводка и намордника, и та цапнула прохожего, но на уголовное дело инцидент не тянет, – то штраф составит:

на физических лиц – в размере 100 МРП,

на должностных лиц – в размере 150 МРП,

на юридических лиц – в размере 200 МРП.

Это, кстати, новая норма – статью 407-2 КоАП дополнили частью 7, которая также вступает в силу 20 августа 2026 года. Есть и другие дополнения сюда же.

Благодаря им введена отдельная – повышенная – ответственность за отказ от исполнения обязанностей по содержанию животных и их потомства до определения их в приюты для животных (части 3 и 4, штраф на физических лиц в размере 30 МРП, а при повторе в течение года – 60 МРП).

Усилено наказание и для тех владельцев, кто нарушает правила содержания животных, требующих особой ответственности. А равно содержание, разведение и оборот которых ограничены или вовсе запрещены, – диких хищников, например. Согласно новой части 5 статьи 407-2 КоАП, это влечет штраф на физических лиц в размере 35 МРП. Сравните со "стандартным" штрафом – 20 МРП – за нарушение общих правил содержания домашних питомцев.

Но, кстати, часть 5, а также 6 (за повтор в течение года) вступают в силу не 20 августа, а 1 января 2027 года.