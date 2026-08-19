Токаев изменил Концепцию внешней политики Казахстана

Президент указом от 14 августа 2026 года внес поправки в Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что за годы Независимости наша страна укрепила позиции на международной арене, утвердилась как миролюбивое и открытое государство, надежный партнер в глобальных и региональных делах. Республика Казахстан реализует многовекторную, прагматичную и проактивную внешнюю политику, вносит весомый вклад в формирование и реализацию глобальной и региональной повестки дня в области безопасности, сотрудничества и развития.

При этом основное внимание уделяется всемерному и незыблемому отстаиванию национальных интересов, конструктивному продвижению внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов.

Также уточняется, что в соответствии с концепцией "слышащего государства" и с учетом стратегической задачи по вхождению в число тридцати самых развитых государств мира следует усилить акцент на продвижение и защиту на внешнем периметре интересов государства, бизнеса, каждого гражданина Республики Казахстан. Это является ключевым условием построения сильного, гармоничного и социально ответственного государства, органично встроенного в современную систему международных отношений.

Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы разработана с учетом целей и задач, отраженных в Стратегии долгосрочного и устойчивого развития до 2050 года, Плане нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и посланиях президента народу Казахстана. Напомним, ранее в тексте речь шла о ежегодных посланиях.

Республика Казахстан реализует свою внешнюю политику на основе следующих базовых принципов:

преемственность внешнеполитического курса на новом этапе развития страны;

содействие построению стабильного, справедливого и демократического мирового порядка; равноправная интеграция в мировое политическое, экономическое и гуманитарное пространство;

эффективная защита прав, свобод и законных интересов граждан Республики Казахстан и проживающих за рубежом соотечественников.

Внешнеполитическая стратегия Казахстана направлена на укрепление Независимости, Суверенитета и территориальной целостности страны, сохранение самостоятельности внешнеполитического курса.

Одной из задач Концепции является совершенствование работы по обеспечению защиты граждан за пределами Республики Казахстан в соответствии с законом.

Уточнены отдельные приоритеты в области прав человека, гуманитарной дипломатии и охраны окружающей среды:

информирование мировой общественности о подходах и инициативах Республики Казахстан по вопросам региональной и глобальной политики и экономики, в том числе с использованием потенциала Международного форума Астана;

системное разъяснение казахстанской общественности задач и приоритетов внешней политики страны, конкретных результатов и выгод для граждан Республики Казахстан в целях повышения внешнеполитической компетентности общества и усиления устойчивости к негативному внешнему воздействию;

в целях повышения внешнеполитической компетентности общества и усиления устойчивости к негативному внешнему воздействию; защита прав и законных интересов пребывающих за рубежом граждан Республики Казахстан, а также усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами казахстанских детей, проживающих за рубежом.

Из Концепции исключено пожизненное право Елбасы в силу его исторической миссии обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам внешней политики.

Также в документе говорится, что Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган Республики Казахстан, осуществляющий законодательную власть.

Реализация Концепции будет способствовать упрочению Независимости Республики Казахстан, ее международного авторитета в русле стратегии внешнеполитической преемственности.

Указ введен в действие с 14 августа.

Таким образом, внесенными поправками текст Концепции приведен в соответствие с новой Конституцией.