#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
Право

Токаев изменил Концепцию внешней политики Казахстана

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:52 Фото: akorda.kz
Президент указом от 14 августа 2026 года внес поправки в Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что за годы Независимости наша страна укрепила позиции на международной арене, утвердилась как миролюбивое и открытое государство, надежный партнер в глобальных и региональных делах. Республика Казахстан реализует многовекторную, прагматичную и проактивную внешнюю политику, вносит весомый вклад в формирование и реализацию глобальной и региональной повестки дня в области безопасности, сотрудничества и развития.

При этом основное внимание уделяется всемерному и незыблемому отстаиванию национальных интересов, конструктивному продвижению внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов.

Также уточняется, что в соответствии с концепцией "слышащего государства" и с учетом стратегической задачи по вхождению в число тридцати самых развитых государств мира следует усилить акцент на продвижение и защиту на внешнем периметре интересов государства, бизнеса, каждого гражданина Республики Казахстан. Это является ключевым условием построения сильного, гармоничного и социально ответственного государства, органично встроенного в современную систему международных отношений.

Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы разработана с учетом целей и задач, отраженных в Стратегии долгосрочного и устойчивого развития до 2050 года, Плане нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и посланиях президента народу Казахстана. Напомним, ранее в тексте речь шла о ежегодных посланиях.

Республика Казахстан реализует свою внешнюю политику на основе следующих базовых принципов:

  • преемственность внешнеполитического курса на новом этапе развития страны;
  • содействие построению стабильного, справедливого и демократического мирового порядка; равноправная интеграция в мировое политическое, экономическое и гуманитарное пространство;
  • эффективная защита прав, свобод и законных интересов граждан Республики Казахстан и проживающих за рубежом соотечественников.

Внешнеполитическая стратегия Казахстана направлена на укрепление Независимости, Суверенитета и территориальной целостности страны, сохранение самостоятельности внешнеполитического курса.

Одной из задач Концепции является совершенствование работы по обеспечению защиты граждан за пределами Республики Казахстан в соответствии с законом.

Уточнены отдельные приоритеты в области прав человека, гуманитарной дипломатии и охраны окружающей среды:

  • информирование мировой общественности о подходах и инициативах Республики Казахстан по вопросам региональной и глобальной политики и экономики, в том числе с использованием потенциала Международного форума Астана;
  • системное разъяснение казахстанской общественности задач и приоритетов внешней политики страны, конкретных результатов и выгод для граждан Республики Казахстан в целях повышения внешнеполитической компетентности общества и усиления устойчивости к негативному внешнему воздействию;
  • защита прав и законных интересов пребывающих за рубежом граждан Республики Казахстан, а также усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами казахстанских детей, проживающих за рубежом.

Из Концепции исключено пожизненное право Елбасы в силу его исторической миссии обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам внешней политики.

Также в документе говорится, что Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган Республики Казахстан, осуществляющий законодательную власть.

Реализация Концепции будет способствовать упрочению Независимости Республики Казахстан, ее международного авторитета в русле стратегии внешнеполитической преемственности.

Указ введен в действие с 14 августа.

Таким образом, внесенными поправками текст Концепции приведен в соответствие с новой Конституцией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет
09:01, 03 декабря 2025
Концепцию торговой политики утвердили в Казахстане
Разработана концепция региональной политики до 2030 года
17:00, 18 марта 2025
Концепцию региональной политики на пять лет разработали в Казахстане
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
09:51, 29 октября 2024
Концепцию инклюзивной политики до 2030 года разработали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов
16:18, Сегодня
"Вернётся в бой, жаждущий крови": Томпсон верит в лучшую версию Рахмонова после камбэка
Жайдар Мукат
16:08, Сегодня
Четыре борчихи из Казахстана потерпели поражения на чемпионате мира в Словакии
Vseprosport.ru отдаёт предпочтение Рыбакиной в 1/8 финала в Цинциннати против Шнайдер
16:01, Сегодня
Vseprosport.ru отдаёт предпочтение Рыбакиной в 1/8 финала в Цинциннати против Шнайдер
В Актау начали строительство нового многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей
15:42, Сегодня
В Актау начали строительство нового многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: