#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
Право

Обеспечение студентов колледжей общежитиями закрепили в Концепции развития образования РК

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:23 Фото: akorda.kz
Постановлением правительства от 12 августа 2026 года внесены изменения в Концепцию развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в целевые индикаторы и ожидаемые результаты Концепции добавили количество введенных койко-мест общежитий.

Количество введенных койко-мест общежитий составляет:

  • 2026 год – 1500 мест,
  • 2027 год – 2000 мест,
  • 2028 год – 2000 мест,
  • 2029 год – 2000 мест.

Также говорится, что информация об обеспечении студентов местами в общежитиях за счет средств местного бюджета путем расширения и модернизации существующей инфраструктуры будет представляться в Аппарат правительства в декабре 2026-2029 годов.

В свою очередь отчет в Министерство просвещения об обеспечении студентов местами в общежитиях, в том числе за счет ввода новых мест, должен быть представлен до октября соответствующих годов.

Постановление введено в действие с 12 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение, компьютерный класс
09:02, 19 июня 2024
В Концепцию развития дошкольного, среднего и профтехобразования внесли изменения
Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума
15:05, 29 апреля 2025
Профессиональное и техническое образование: внесены изменения в обучение
Что изменились в концепции развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года»
14:58, 31 января 2024
Что изменилось в концепции развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов
16:18, Сегодня
"Вернётся в бой, жаждущий крови": Томпсон верит в лучшую версию Рахмонова после камбэка
Жайдар Мукат
16:08, Сегодня
Четыре борчихи из Казахстана потерпели поражения на чемпионате мира в Словакии
Vseprosport.ru отдаёт предпочтение Рыбакиной в 1/8 финала в Цинциннати против Шнайдер
16:01, Сегодня
Vseprosport.ru отдаёт предпочтение Рыбакиной в 1/8 финала в Цинциннати против Шнайдер
В Актау начали строительство нового многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей
15:42, Сегодня
В Актау начали строительство нового многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: