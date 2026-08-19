Обеспечение студентов колледжей общежитиями закрепили в Концепции развития образования РК

Постановлением правительства от 12 августа 2026 года внесены изменения в Концепцию развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в целевые индикаторы и ожидаемые результаты Концепции добавили количество введенных койко-мест общежитий.

Количество введенных койко-мест общежитий составляет:

2026 год – 1500 мест,

2027 год – 2000 мест,

2028 год – 2000 мест,

2029 год – 2000 мест.

Также говорится, что информация об обеспечении студентов местами в общежитиях за счет средств местного бюджета путем расширения и модернизации существующей инфраструктуры будет представляться в Аппарат правительства в декабре 2026-2029 годов.

В свою очередь отчет в Министерство просвещения об обеспечении студентов местами в общежитиях, в том числе за счет ввода новых мест, должен быть представлен до октября соответствующих годов.

Постановление введено в действие с 12 августа.