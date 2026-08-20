Признание иностранных дипломов о высшем образовании: правила изменились

И. о. министра науки и высшего образования приказом от 12 августа 2026 года внес поправки в Правила признания документов о высшем и послевузовском образовании, сообщает Zakon.kz.

Для получения государственной услуги нужно направить услугодателю (Национальный центр развития высшего образования) заявление с приложением документов.

Для получения удостоверения о признании документа об образовании представляются следующие документы

при обращении в Государственную корпорацию:

документ, удостоверяющий личность или в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (для идентификации личности) владельца или уполномоченного представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности;

заявление о признании документов об образовании;

копия легализованного или апостилированного документа об образовании и приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати.

При представлении документа об образовании из страны – участника международного договора (соглашения) о правовой помощи, предусматривающего отмену легализации и (или) апостилирования документов об образовании, либо при отсутствии такого договора (соглашения), представляется копия документа об образовании и приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати и штампа.

Засвидетельствование перевода документов на казахский или русский язык осуществляется нотариусом на территории РК или органами дипломатической службы РК в стране, в которой выдан документ.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории услугополучатель представляет копию документа об образовании и приложения к нему вместе с их нотариально засвидетельствованными переводами (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати, штампа.

для нерезидентов РК – копия документа, удостоверяющего личность владельца документа об образовании (с нотариально засвидетельствованным переводом);

сведения об оплате (не требуется при повторном обращении при отсутствии ответа на запрос);

если обладатель документа об образовании проходил обучение по направлению Министерства обороны, КНБ, МВД – приложить копию приказа либо выписку из приказа о направлении в соответствующий ОВПО;

обладатель документа об образовании по медицинской, фармацевтической или педагогической специальности, полученного по очной форме обучения, подтверждает участие в учебном процессе по месту реализации образовательной программы в период обучения, за исключением документов об образовании, выданных ОВПО, входящими в первые 1000 позиций международных академических рейтингов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

при обращении через портал:

заявление о признании документов об образовании;

электронная копия легализованного или апостилированного документа об образовании и приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати.

При представлении документа об образовании из страны-участника международного договора (соглашения) о правовой помощи, предусматривающего отмену легализации и (или) апостилирования документов об образовании, либо при отсутствии такого договора (соглашения), представляется электронная копия документа об образовании и приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати и штампа.

Засвидетельствование перевода документов на казахский или русский язык указанным в настоящем пункте осуществляется нотариусом на территории РК или органами дипломатической службы РК в стране, в которой выдан документ.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории услугополучатель представляет электронную копию документа об образовании и приложения к нему вместе с их нотариально засвидетельствованными переводами (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати, штампа.

для нерезидентов РК – электронная копия документа, удостоверяющего личность владельца документа об образовании (с нотариально засвидетельствованным переводом).

сведения об оплате (не требуется при повторном обращении при отсутствии ответа на запрос);

если обладатель документа об образовании проходил обучение по направлению Министерства обороны, КНБ, МВД, приложить электронную копию приказа, либо выписку из приказа о направлении в соответствующий ОВПО.

При обращении через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется информация о статусе принятия/отказа запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Ответственный сотрудник услугодателя в течение 8 рабочих дней проводит процедуру признания документов об образовании в соответствии с международными договорами (соглашениями) по вопросам признания документов об образовании имеющими юридическую силу на территории РК, при отсутствии сведений о документе в зарубежной базе данных направляет официальный запрос в уполномоченный орган страны выдачи по вопросам признания с целью получения подтверждения факта наличия у организации образования, выдавшей документ об образовании, права на осуществление образовательной деятельности.

При поступлении документов о религиозном образовании ответственный сотрудник услугодателя привлекает специалистов соответствующей отрасли.

При отсутствии международных договоров, а также при поступлении документов по медицинским, фармацевтическим и педагогическим направлениям подготовки кадров, проводит процедуру признания путем экспертной оценки документа об образовании на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, при необходимости привлекает специалистов соответствующих отраслей.

В правила добавлена новая норма, согласно которой:

Документы об образовании, полученные в зарубежных организациях образования, научных центрах, лабораториях по медицинским, фармацевтическим направлениям подготовки кадров, в том числе о прохождении интернатуры, признаются в следующем порядке:

установление подлинности документа об образовании, если документ об образовании не легализован или не апостилирован;

установление наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи;

оценка уровня образования с привлечением профильных экспертов из числа рекомендованных уполномоченным органом в области здравоохранения.

При отсутствии международных договоров, а также при поступлении документов по медицинским, фармацевтическим и педагогическим направлениям подготовки кадров, проводит процедуру признания путем экспертной оценки документа об образовании на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, при необходимости привлекает специалистов соответствующих отраслей.

Если организация образования, научный центр или лаборатория, выдавшая документ об образовании, в течение 20 рабочих дней не представит ответ на официальный запрос услугодателя (электронной почтой либо официально), ответственный сотрудник услугодателя в течение 2 рабочих дней оформляет мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

При получении ответа на основании признания/экспертной оценки ответственного сотрудника услугодателя в течение 2 рабочих дней издается приказ о признании документа об образовании, либо дается мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Также говорится, что при отсутствии международных договоров (соглашений) о взаимном признании, в том числе документы об образовании педагогического направления, признаются с проведением экспертной оценки.

Признание документов о присуждении ученой степени, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проводится в два этапа.

Приказ вводится в действие с 30 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила апостилирования дипломов об образовании.