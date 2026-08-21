Как будут вести классификатор цифровых объектов: новые правила

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 14 августа 2026 года утвердил Правила формирования и ведения классификатора цифровых объектов, сообщает Zakon.kz.

Для формирования классификатора цифровых объектов уполномоченный орган в сфере цифровизации направляет в Архитектурно-координационный центр и заинтересованные государственные органы запрос в произвольной форме о представлении предложений.

Архитектурно-координационный центр и заинтересованные государственные органы представляют предложения в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения предложений рассматривает и обобщает их, а по результатам формирует проект классификатора цифровых объектов.

Ведение классификатора цифровых объектов включает:

сбор, рассмотрение и обобщение предложений о внесении изменений и (или) дополнений в классификатор цифровых объектов;

мониторинг практики его применения;

внесение изменений и дополнений в классификатор.

Основаниями для актуализации классификатора цифровых объектов являются:

изменение законодательства РК;

появление новых видов цифровых объектов или цифровых технологий;

изменение архитектурных, технологических или организационных подходов;

выявление пробелов, дублирования либо неоднозначности категорий и критериев;

невозможность единообразного определения класса цифрового объекта;

результаты мониторинга и практики применения классификатора;

необходимость приведения классификатора в соответствие с международными и национальными стандартами.

Документ содержит следующие категории классификатора цифровых объектов:

цифровые ресурсы;

прикладное программное обеспечение;

системное программное обеспечение;

объекты цифровой инфраструктуры;

цифровые записи;

цифровые активы;

продукты цифровых данных.

Также приводится схема классификации цифровых объектов.

Для цифровых ресурсов устанавливаются 3 класса, которые определяются в соответствии с масштабом, целостностью и критичностью хранимой информации, в том числе:

1 класс (наивысший) : первичный и (или) эталонный цифровой ресурс – недоступность, уничтожение или порча цифрового ресурса приводит к существенным негативным социальным, политическим или экономическим последствиям, и невозможности выполнять часть функций для пользователя цифрового ресурса;

: первичный и (или) эталонный цифровой ресурс – недоступность, уничтожение или порча цифрового ресурса приводит к существенным негативным социальным, политическим или экономическим последствиям, и невозможности выполнять часть функций для пользователя цифрового ресурса; 2 класс: вторичный цифровой ресурс – недоступность, уничтожение или порча цифрового ресурса приводит к умеренным негативным социальным, политическим или экономическим последствиям, спаду производительности и (или) отсутствия возможности выполнять часть функций для пользователя цифрового ресурса;

вторичный цифровой ресурс – недоступность, уничтожение или порча цифрового ресурса приводит к умеренным негативным социальным, политическим или экономическим последствиям, спаду производительности и (или) отсутствия возможности выполнять часть функций для пользователя цифрового ресурса; 3 класс (наименьший): операционный или производный цифровой ресурс – недоступность, уничтожение или порча цифрового ресурса не приводит к существенным последствиям для пользователя цифрового ресурса.

Для прикладного программного обеспечения устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии с охватом, сложностью, критичностью и ценностью функциональности прикладного программного обеспечения.

Для системного программного обеспечения устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии с мощностью и универсальностью программного обеспечения.

Для объектов цифровой инфраструктуры устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии с мощностью и надежностью оборудования.

Для цифровых записей устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии со значимостью, надежностью и критичностью.

Для цифровых активов устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии со стоимостью, регуляцией и зависимостью.

Для продуктов цифровых данных устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии с масштабом применения, уровнем доступа и влиянием на принимаемые решения.

Приказ вводится в действие с 31 августа. Одновременно с этим утрачивают силу Правила классификации объектов информатизации и классификатор объектов информатизации.

