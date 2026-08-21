Как будут вести классификатор цифровых объектов: новые правила
Для формирования классификатора цифровых объектов уполномоченный орган в сфере цифровизации направляет в Архитектурно-координационный центр и заинтересованные государственные органы запрос в произвольной форме о представлении предложений.
Архитектурно-координационный центр и заинтересованные государственные органы представляют предложения в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения предложений рассматривает и обобщает их, а по результатам формирует проект классификатора цифровых объектов.
Ведение классификатора цифровых объектов включает:
- сбор, рассмотрение и обобщение предложений о внесении изменений и (или) дополнений в классификатор цифровых объектов;
- мониторинг практики его применения;
- внесение изменений и дополнений в классификатор.
Основаниями для актуализации классификатора цифровых объектов являются:
- изменение законодательства РК;
- появление новых видов цифровых объектов или цифровых технологий;
- изменение архитектурных, технологических или организационных подходов;
- выявление пробелов, дублирования либо неоднозначности категорий и критериев;
- невозможность единообразного определения класса цифрового объекта;
- результаты мониторинга и практики применения классификатора;
- необходимость приведения классификатора в соответствие с международными и национальными стандартами.
Документ содержит следующие категории классификатора цифровых объектов:
- цифровые ресурсы;
- прикладное программное обеспечение;
- системное программное обеспечение;
- объекты цифровой инфраструктуры;
- цифровые записи;
- цифровые активы;
- продукты цифровых данных.
Также приводится схема классификации цифровых объектов.
Для цифровых ресурсов устанавливаются 3 класса, которые определяются в соответствии с масштабом, целостностью и критичностью хранимой информации, в том числе:
- 1 класс (наивысший): первичный и (или) эталонный цифровой ресурс – недоступность, уничтожение или порча цифрового ресурса приводит к существенным негативным социальным, политическим или экономическим последствиям, и невозможности выполнять часть функций для пользователя цифрового ресурса;
- 2 класс: вторичный цифровой ресурс – недоступность, уничтожение или порча цифрового ресурса приводит к умеренным негативным социальным, политическим или экономическим последствиям, спаду производительности и (или) отсутствия возможности выполнять часть функций для пользователя цифрового ресурса;
- 3 класс (наименьший): операционный или производный цифровой ресурс – недоступность, уничтожение или порча цифрового ресурса не приводит к существенным последствиям для пользователя цифрового ресурса.
Для прикладного программного обеспечения устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии с охватом, сложностью, критичностью и ценностью функциональности прикладного программного обеспечения.
Для системного программного обеспечения устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии с мощностью и универсальностью программного обеспечения.
Для объектов цифровой инфраструктуры устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии с мощностью и надежностью оборудования.
Для цифровых записей устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии со значимостью, надежностью и критичностью.
Для цифровых активов устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии со стоимостью, регуляцией и зависимостью.
Для продуктов цифровых данных устанавливается 3 класса, которые определяются в соответствии с масштабом применения, уровнем доступа и влиянием на принимаемые решения.
Приказ вводится в действие с 31 августа. Одновременно с этим утрачивают силу Правила классификации объектов информатизации и классификатор объектов информатизации.