Утверждены новые правила проведения аудита качества цифровых объектов

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 23 июля 2026 года утвердил Правила проведения аудита качества цифровых объектов, сообщает Zakon.kz.

Аудит качества цифровых объектов проводится с целью оценки их функциональности и цифровой архитектуры.

Аудит качества цифровых объектов может быть проведен на этапе создания, внедрения и эксплуатации цифровых объектов по инициативе заказчика.

Взаимоотношения аудитора и заказчика регулируются договором, заключенным в соответствии с гражданским законодательством.

Указывается, что проведение аудита качества цифровых объектов осуществляется аудитором, обладающим высшим образованием в области цифровизации, кибербезопасности либо смежных направлений (включая информационные технологии, управление данными, программирование), обеспечивающим независимость, объективность, а также имеющим опыт работы в сфере разработки, внедрения, сопровождения, проектирования или оценки цифровых объектов не менее трех лет.

Срок проведения аудита качества цифровых объектов зависит от функциональной сложности цифровых объектов, количества структурных компонентов (подпрограмм), условий их эксплуатации (организация рабочих мест, доступ к серверам, наличия региональных (территориальных) центров сопровождения цифровых объектов), целей аудита качества цифровых объектов со стороны заказчика и не может составлять более трех месяцев.

Для оценки функциональности цифровых объектов и цифровой архитектуры аудитор осуществляет:

изучение нормативно-технической документации;

проведение экспертного анализа;

инструментальное обследование компонентов цифрового объекта;

оценку функциональности цифровых объектов и цифровой архитектуры;

подготовку аудиторского заключения.

Изучение нормативно-технической документации проводится путем ознакомления с документами, представленными заказчиком, для получения сведений о назначении, составе, функциональных характеристиках, цифровой архитектуре и условиях эксплуатации цифрового объекта, необходимых для проведения аудита качества цифрового объекта.

Экспертный анализ проводится на основании результатов изучения нормативно-технической документации.

По результатам экспертного анализа аудитор формирует выводы о реализации функциональных требований, цифровой архитектуре цифрового объекта, выявляет недостатки и риски, а также подготавливает рекомендации по совершенствованию цифрового объекта.

Инструментальное обследование компонентов цифрового объекта проводится с использованием программных, программно-аппаратных и технических средств.

В ходе инструментального обследования аудитор проводит анализ работоспособности компонентов цифрового объекта, оценивает производительность, совместимость и отказоустойчивость цифрового объекта, выявляет дефекты проектирования и реализации компонентов цифрового объекта, а также осуществляет проверку компонентов цифрового объекта на наличие уязвимостей программного и аппаратного обеспечения без проведения действий, способных нарушить штатное функционирование цифрового объекта.

При этом выявление уязвимостей в рамках настоящих Правил осуществляется исключительно в целях оценки функциональности цифровых объектов и цифровой архитектуры и не заменяет проведение аудита кибербезопасности, предусмотренного законодательством.

Оценка функциональности цифровых объектов и цифровой архитектуры осуществляется на основании результатов экспертного анализа и инструментального обследования.

При оценке функциональности цифровых объектов и цифровой архитектуры объекта учитываются полнота реализации функциональных требований, удобство использования, производительность, масштабируемость, сопровождаемость, совместимость и соответствие цифровой архитектуры целям создания цифрового объекта.

По результатам оценки функциональности цифровых объектов и цифровой архитектуры аудитор формирует выводы, которые отражаются в аудиторском заключении.

Аудитор выдает аудиторское заключение в срок не более 30 календарных дней со дня завершения аудита качества цифрового объекта.

Аудиторское заключение составляется на казахском и русском языках в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, второй остается у аудитора.

Приказ вводится в действие с 10 августа 2026 года.

При этом ранее действовавшие Правила проведения аудита информационных систем утрачивают силу.