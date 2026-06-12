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Право

Реестр доверенных цифровых объектов создают в Казахстане

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 10:08 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 2 июня 2026 года утвердил Правила формирования и ведения реестра доверенных цифровых объектов, а также определение видов цифровых объектов, включаемых в реестр, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

  • реестр доверенных цифровых объектов – перечень цифровых объектов, соответствующих критериям, установленным настоящими правилами;
  • цифровые объекты – обособленный элемент цифровой среды, созданный, используемый или передаваемый посредством цифровых технологий, обладающий уникальными цифровыми характеристиками и позволяющий субъектам цифровой среды осуществлять правомочия владения, пользования либо распоряжения в объеме, установленном законодательством РК.

Формирует и ведет реестр уполномоченный орган путем включения и исключения цифровых объектов, а также внесения изменений и дополнений в сведения о них по установленной форме.

Реестр ведется на основании заявлений, поданных через веб-портал "цифрового правительства".

К заявлению следует приложить ряд документов, подтверждающих соответствие цифрового объекта:

  • наличие протоколов испытаний с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям кибербезопасности;
  • документы, подтверждающие расчет доли локализации в программном обеспечении не менее 80% в соответствии с порядком подтверждения казахстанского производителя программного обеспечения для включения в Реестр казахстанских товаропроизводителей;
  • сведения об обеспеченности цифрового объекта службой технической поддержки на территории РК;
  • документы подтверждающие наличие у заявителя исключительных имущественных прав на программное обеспечение, являющееся цифровым объектом или входящее в состав цифрового объекта, их действие на территории РК на весь срок действия исключительных имущественных прав:

- договор о передаче исключительных имущественных прав заявителю от автора или иного правообладателя, обладающего такими правами либо документы, подтверждающие получение заявителем таких прав в качестве служебного произведения;

- свидетельство об авторском праве.

Включению в реестр подлежат цифровые объекты в случае их соответствия критериям кибербезопасности, надежности, локализации и технической поддержки:

  • исключительные имущественные права на программное обеспечение, являющееся цифровым объектом или входящее в состав цифрового объекта принадлежат заявителю, действуют на всей территории РК и на весь срок действия исключительного права;
  • соответствие заявленному виду цифрового объекта и категории согласно Классификатора цифровых объектов "цифрового правительства" (Классификатор);
  • соответствие цифрового объекта установленным требованиям кибербезопасности;
  • соответствие цифрового объекта заявленным функциональным и эксплуатационным характеристикам;
  • доля локализации программного обеспечения, являющегося цифровым объектом или входящего в состав цифрового объекта не менее 80%;
  • обеспеченность цифрового объекта службой технической поддержки;

Также правилами установлено, что включение в реестр цифрового объекта не допускается, если для его функционирования требуется программное обеспечение (за исключением программного обеспечения с открытым исходным кодом), отсутствующее в реестре.

При представлении заявителем полного пакета документов, уполномоченный орган направляет его на рассмотрение Комиссии для дачи рекомендаций.

Результат рассмотрения заявления направляется заявителю на портал в "личный кабинет" в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Общий срок рассмотрения документов и выдачи результатов составляет 20 рабочих дней.

Информация о цифровом объекте вносится в реестр по результатам выдачи результатов.

Включение цифровых объектов в реестр классифицируется по виду и назначению в соответствии с Классификатором с присвоением кодов ЕНС ТРУ.

К видам цифровых объектов, включаемых в реестр доверенных цифровых объектов, относятся следующие цифровые объекты:

  • программное обеспечение – цифровой объект, представляющий собой подготовленную для использования совокупность кодов, реализующих алгоритмы, обеспечивающих выполнение определенных функций, обработку, хранение, воспроизведение и передачу цифровых данных;
  • цифровые ресурсы – совокупность упорядоченных цифровых данных, цифровых записей и программного обеспечения для их создания, хранения, обработки, отображения и распространения;
  • цифровые системы – функционально связанный комплекс цифровых ресурсов, использующий объекты цифровой инфраструктуры с целью обеспечения создания, сбора, обработки, хранения и распространения цифровых данных, а также автоматизирующий взаимодействие субъектов цифровой среды и обеспечивающий оказание услуг в цифровой среде;
  • цифровые платформы – цифровой объект, обеспечивающий доступ к услугам в цифровой среде, данным, сервисам, товарам (работам, услугам), которые размещают субъекты цифровой среды, и позволяющий им взаимодействовать между собой.

Правилами установлено, что программное обеспечение, включенное в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности до введения в действие Правил, включаются в реестр доверенных цифровых объектов уполномоченным органом по итогам проведения им мониторинга актуальности сроков действия документов, представленных при включении в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

Одновременно с этим утрачивают силу Правила формирования и ведения реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, а также критериев по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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