Национальный доклад о состоянии промышленности в РК: актуализирован порядок подготовки

Министр промышленности и строительства приказом от 14 августа 2026 года внес поправки в Правила разработки Национального доклада о состоянии промышленности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что Национальный доклад формируется уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по итогам оценки индустриального развития и оценки эффективности реализации мер государственного стимулирования промышленности, а также информации, предоставленной центральными государственными органами и местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.

Уточнен порядок предоставления центральными государственными органами и местными исполнительными органами информации для составления Национального доклада.

Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным, направляет в центральные государственные органы (в зависимости от характера данных, требующихся для целей разработки Национального доклада), а также в местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, запросы о предоставлении информации для разработки Национального доклада.

Центральные государственные органы (в зависимости от характера данных, требующихся для целей разработки Национального доклада), а также местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют информацию в рамках компетенции для составления Национального доклада.

Информация, предоставляемая уполномоченному органу центральными государственными органами, местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения формируется в виде аналитической записки, дополненной необходимыми вспомогательными материалами (таблицы, диаграммы, графики, рисунки, фотографии).

Уполномоченный орган организует сбор, обобщение, анализ информации, предоставленной центральными государственными органами, местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.

В целях обеспечения разработки Национального доклада на основе достоверной, полной и всесторонней информации уполномоченный орган, не позднее 30 календарных дней со дня поступления информации, направляет дополнительные запросы в соответствующие центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения.

В течение 10 календарных дней со дня получения дополнительного запроса от уполномоченного органа центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения направляют соответствующую информацию в уполномоченный орган.

Помимо этого, поправки внесены в Методику оценки индустриального развития.

Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности не позднее 31 января года, следующего за отчетным, в зависимости от характера данных, требующихся для анализа оценки индустриального развития направляет в центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, национальные институты развития, а также субъектам промышленно-инновационной системы, участвующим в государственном стимулировании промышленно-инновационной деятельности запрос о предоставлении информации о текущем состоянии, тенденциях, проблемах в регулируемых сферах, а также способах их решения.

Центральные государственные органы, местные исполнительные органы, национальные институты развития, а также субъекты промышленно-инновационной системы, участвующие в государственном стимулировании промышленно-инновационной деятельности до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют информацию уполномоченному органу.

Ключевые индикаторы, отражающие количественное развитие индустриализации:

валовая добавленная стоимость (ВДС), млн. теңге ;

; реальный рост валовой добавленной стоимости, в %;

производительность труда, тыс. долл. США/чел.;

инвестиции в основной капитал, млн. теңге;

реальный рост инвестиций, в %;

объем экспорта обрабатывающей промышленности, в долл. США.

Приказ вводится в действие с 31 августа.