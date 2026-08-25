Комплексный план по широкому внедрению ИИ в школах утвердило правительство
Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Постановлением правительства РК от 18 августа 2026 года утвержден Комплексный план мер, направленных на широкое внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования, на 2026-2029 годы, сообщает Zakon.kz.
Комплексный план предусматривает нескольких направлений:
- Проектирование Национальной образовательной ИИ-платформы;
- Внедрение пилотного проекта Национальной образовательной ИИ-платформы;
- Проектное управление и координация;
- Нормативное обеспечение;
- Мониторинг, аналитика и оценка эффективности.
Ожидаемые результаты от реализации плана:
- использование не менее чем в 500 пилотных МКШ модуля ИИ, который впоследствии должен войти в состав Национальной образовательной ИИ-платформы, по предметам "Математика", "Цифровая грамотность", "Казахский язык" или "Русский язык" (сентябрь-декабрь 2026 года – не менее 10 школ, январь-март 2027 года – не менее 50 школ, апрель-май 2027 года – не менее 440 школ);
- создание и введение в эксплуатацию Национальной образовательной ИИ-платформы – июль 2028 года;
- снижение административной нагрузки на педагогов за счет внедрения ИИ-ассистентов и цифровизации образовательных процессов (2026 год – не менее 5%, 2027 год – не менее 15%, 2028 год – не менее 25%, 2029 год – не менее 30%).
- снижение административной нагрузки определяется как процент сокращения времени на административные задачи относительно базового периода;
- сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, участвующими в пилотном проекте (2026-2027 годы – не менее 5%, 2027-2028 годы – не менее 10%, 2028-2029 годы – не менее 15%).
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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