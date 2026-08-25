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Право

Комплексный план по широкому внедрению ИИ в школах утвердило правительство

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 14:25 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Постановлением правительства РК от 18 августа 2026 года утвержден Комплексный план мер, направленных на широкое внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования, на 2026-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Комплексный план предусматривает нескольких направлений:

  1. Проектирование Национальной образовательной ИИ-платформы;
  2. Внедрение пилотного проекта Национальной образовательной ИИ-платформы;
  3. Проектное управление и координация;
  4. Нормативное обеспечение;
  5. Мониторинг, аналитика и оценка эффективности.

Ожидаемые результаты от реализации плана:

  • использование не менее чем в 500 пилотных МКШ модуля ИИ, который впоследствии должен войти в состав Национальной образовательной ИИ-платформы, по предметам "Математика", "Цифровая грамотность", "Казахский язык" или "Русский язык" (сентябрь-декабрь 2026 года – не менее 10 школ, январь-март 2027 года – не менее 50 школ, апрель-май 2027 года – не менее 440 школ);
  • создание и введение в эксплуатацию Национальной образовательной ИИ-платформы – июль 2028 года;
  • снижение административной нагрузки на педагогов за счет внедрения ИИ-ассистентов и цифровизации образовательных процессов (2026 год – не менее 5%, 2027 год – не менее 15%, 2028 год – не менее 25%, 2029 год – не менее 30%).
  • снижение административной нагрузки определяется как процент сокращения времени на административные задачи относительно базового периода;
  • сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, участвующими в пилотном проекте (2026-2027 годы – не менее 5%, 2027-2028 годы – не менее 10%, 2028-2029 годы – не менее 15%).

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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