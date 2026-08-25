Как меняются правила принудительного взыскания долгов с 25 августа

Перед выселением должника будут извещать за 10 дней. Частных судебных исполнителей – под строгий контроль. Вместо понятых возможна видеосъемка. Пробелов в законах, позволяющих скрываться от кредиторов, станет меньше. Подробнее об изменениях в исполнительном производстве пишет Zakon.kz.

Закон РК от 24 июня 2026 года № 325-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" вводится в действие 25 августа 2026 года. Хотя отдельные нормы – например, касающиеся изменения правил проведения долговых аукционов или аттестации частных судебных исполнителей (ЧСИ), – вступают в силу 1 января 2027 года. Но о последних – в свое время.

Итак, какие правила принудительного взыскания долгов меняются уже сегодня?

Выигрыш в казино и алименты

Самый простой способ принудительно взыскать долг – обратить взыскание на деньги должника. В связи с чем это и делается в первую очередь (согласно статье 55 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей").

Если имеющихся денежных сумм недостаточно, взыскание обращается на доходы должника. Для чего сведения о доходах предоставляют судебному исполнителю работодатели:

"Лица, с которыми должник состоит в трудовых отношениях или от которых он получает доходы, обязаны в назначенный судебным исполнителем срок представлять достоверные сведения о месте работы должника и его доходах, производстве удержаний согласно исполнительному документу и пересылке взысканной суммы взыскателю". Статья 100 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

Однако трудовые отношения эволюционируют. Появилась, например, т. н. платформенная занятость, но операторы платформ – это не типичные работодатели, их эта норма не охватывала. Поэтому поправками в статью 100 Закона было сделано дополнение, что сведения о доходах должника обязаны предоставлять также "операторы интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости".

А помимо них – еще и "организаторы игорного бизнеса (букмекерские конторы)". Ведь выигрыш в казино – тоже доход. Во всяком случае, с выигранных денег можно взыскать долг. Но это стало возможно лишь теперь – после того, как новеллы вступили в силу.

Здесь же упомянем и о новой статье 102-1 в Закон РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей":

"Для перечисления алиментов взыскатель предоставляет судебному исполнителю реквизиты банковского счета, предназначенного для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц)".

Ранее все удержания из доходов должника могли производиться вместе. Это затрудняло контроль за тем, чтобы алименты использовались по своему назначению. Кроме того, на деньги, находящиеся на специальном алиментном счете, не может быть наложен арест.

Понятые либо видеофиксация

Поправки в статью 23 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" допускают отныне альтернативу понятым. Приведем новую редакцию пункта 1 статьи 23 (дополнение выделено):

"Исполнительные действия могут совершаться в присутствии не менее двух понятых либо с обязательной видеофиксацией".

У этого решения есть очевидные причины. Не так-то легко привлечь людей в качестве понятых: это ведь дело добровольное. А порой понятых просто нелегко найти: соседей нет дома, ночь, или еще что-то...

Вот чтобы процесс не стопорился, и ввели альтернативу в виде видеофиксации. В принципе, этот ход – перейти от участия понятых к "современным способам фиксации фактов" – давно напрашивался. Но сделан только сейчас.

И кстати, дело не только в техническом прогрессе.

Понятой – слово старинное, а потому не вполне ясное: понятые не потому, что знают, понимают в чем-то, а принятые, привлеченные. Короче, они – свидетели не самого некоего события, того же преступления, а правильного или неправильного составления протокола как при исполнительном производстве, так и при следственных действиях.

Т. е. это некий гарант объективности. Заметим, однако, что участие понятых не предусмотрено в подавляющем большинстве юрисдикций, среди которых: Великобритания, Франция, Канада, КНР, США, Япония, Германия и другие.

Как же они там обходятся без понятых? Да элементарно. Если следователи фальсифицировали данные, это выяснится на суде, а то и раньше – на что есть служба внутренних расследований, как ее ни назови. Потому и справляются без понятых в Европе, Китае и Америке.

Вот и в Казахстане теперь допустимо не привлекать неких посторонних граждан, а использовать видеоконтроль. Но, кстати, с некоторыми исключениями. Если первоначально альтернатива понятым планировалось во всех случаях, то после многомесячного обсуждения было решено оставить два ограничения (в пункте 2 статьи 23 Закона):

"Присутствие понятых обязательно в следующих случаях:

по требованию взыскателя или должника; при исполнении решения о вселении и выселении, действий, связанных с арестом, изъятием и передачей имущества должника, вскрытием его жилища, помещений и хранилищ, производством осмотра".

В остальных случаях выбор за судебным исполнителем.

10 дней – на выселение

Таким образом, при принудительном выселении должника необходимо присутствие двух понятых, альтернатива в форме видеофиксации не допускается. Однако другое изменение в статью 106 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", регламентирующую порядок выселения, осталось и в финальном варианте поправок.

Напомним, один из способов вернуть кредитору долг – принудительное выселение должника из дома (т.е. освобождения помещения от него и членов семьи, а также от имущества, включая домашних животных) судебными исполнителями и сотрудниками органов внутренних дел с последующей реализацией жилища (если, конечно, оно должнику принадлежит). Тяжелый, конечно, случай, но закон есть закон.

Тем не менее у должника должно быть достаточно времени, чтобы по-человечески выселиться вместе с теми вещами, на которые не обращено взыскание. А вот этот момент как раз и не был ранее предусмотрен нормами, а конкретно – вышеупомянутой статьей 106 Закона.

Сказано было лишь, что "судебный исполнитель извещает должника о времени выселения". О сроках же ни слова. На практике это приводило к тому, что иногда должника извещали за день до выселения. Что, как деликатно сказано в обосновании поправки, "влечет недовольство со стороны граждан"...

Вот это и исправили. Дополнением в пункт 2 статьи 106 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" определен разумный срок, в результате чего норма выглядит так:

"Судебный исполнитель извещает должника о времени выселения за 10 календарных дней до указанного им срока о времени выселения".

Розыск должника

Нередкое явление: некое АО "висит" бывшим партнерам приличную сумму денег, но с этим ничего нельзя сделать. По юридическому адресу АО, как выяснилось при проверке, – пустое место: с кого прикажете взыскивать?! Можно было бы найти конкретного человека, который является учредителем или хотя бы представителем конторы, но есть незадача: должник по ранее действующей редакции Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" может быть и юридическим, и физическим лицом, но чтобы объявить его в розыск – только последним.

Абсурд: ведь руководитель юридического лица-должника является лицом, принимающим решения и действия по исполнению исполнительного документа. Иными словами, именно от него зависит отдача (не говоря уже о создании) долга.

В итоге, пользуясь пробелом в законодательстве, юридические лица (а ведь за ними стоят вполне физические лица) уклоняются от своих обязательств. Сбегают и не платят по долгам – и их не призовешь к ответу.

Чтобы изменить этот (бес)порядок, в статью 45 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" сделано важное дополнение, которым допускается розыск руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником.

Всего несколько слов, а как они должны упростить возвращение долгов...