Изменились правила оплаты работы ЧСИ по взысканию алиментов и зарплаты

Министр юстиции приказом от 10 августа 2026 года внес изменения в Правила оплаты деятельности частного судебного исполнителя, связанной с исполнением исполнительных документов о взыскании алиментов и заработной платы, и некоторые другие приказы, сообщает Zakon.kz.

Поправками обновлено содержание отчета ЧСИ о произведенных действиях по исполнительному документу о взыскании заработной платы при отсутствии денежных средств и имущества, на которое возможно обратить взыскание.

Отчет должен содержать:

постановление о возбуждении исполнительного производства;

извещение каждой из сторон о возбуждении исполнительного производства, с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение извещения;

сведения об отсутствии движимого и недвижимого имущества (запросы и ответы регистрирующих органов) не позднее, чем за 3 месяца до направления отчета в уполномоченный орган;

выставление временного ограничения на выезд руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из Республики Казахстан, после истечения срока обжалования (с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение);

сведения о проверке действий лицензий, разрешения и специальных прав и направление в суд представления о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав, с приложением подтверждающих документов о направлении в суд представления;

вызов сторон исполнительного производства к судебному исполнителю;

сведения об отсутствии дебиторской задолженности (информация из органов государственных доходов и бухгалтерии);

судебный акт о привлечении должника к административной ответственности либо об отказе, постановление уполномоченного органа о привлечении к уголовной ответственности либо прекращении досудебного производства рассмотрения в связи с отсутствием состава;

санкционированное прокурором постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником (новый документ. – Прим. ред.).

Также в документе говорится, что к отчету прилагаются копии постановлений частного судебного исполнителя и другие подтверждающие документы о произведенных исполнительских действиях.

Оплата деятельности частного судебного исполнителя, связанная с исполнением исполнительных документов о взыскании алиментов и заработной платы по одному исполнительному документу, производится один раз в год, по истечении двенадцати месяцев с даты последней произведенной оплаты по данному исполнительному документу. Данная оплата выплачивается в первом либо во втором полугодии текущего года.

На момент осуществления оплаты исполнительное производство должно находиться в производстве частного судебного исполнителя и иметь статус "на исполнении", либо "приостановлено" в связи с розыском должника, в том числе руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником.

Помимо этого поправки коснулись Правил осуществления упрощенного производства.

В рамках упрощенного производства принимаются следующие исполнительные документы о взыскании суммы с физического лица до сорока месячных расчетных показателей:

постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных КОАП;

постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

предписания о необходимости уплаты штрафа, выданные органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административные взыскания;

налоговый приказ о взыскании задолженности.

Упрощенное производство прекращается, если:

требование исполнительного документа исполнено в полном объеме;

отменено решение соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ;

должник освобожден от административной ответственности или наложенного административного взыскания на основании решения уполномоченного органа (должностного лица) в порядке, установленном законодательством РК.

Кроме того, внесены уточнения в Методику расчета расходов по исполнительному производству.

Теперь к расходам по совершению исполнительных действий относятся средства, затраченные на розыск должника, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником.

Соответственно, судебным исполнителем рассчитываются расходы органами, осуществляющими розыск, на розыск должника, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником.

Приказ вводится в действие с 25 августа.

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