#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Право

Перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, утвердили в РК

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 12:36 Фото: unsplash
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 21 августа 2026 года утвержден перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, включены:

  • eGov Mobile;
  • eGov Business;
  • Aitu Superapp;
  • Enbek.

Приказ вводится в действие с 5 сентября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
10:39, 29 апреля 2026
Утвержден перечень услуг "цифрового правительства" госорганам
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
12:57, 20 апреля 2026
Какую документацию должны вести владельцы систем искусственного интеллекта
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
09:40, 20 марта 2026
Какие объекты цифровой инфраструктуры включены в цифровое правительство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Спорт-Экспресс&quot; отметил игру Покатилова за &quot;Сабах&quot; против &quot;Хапоэля&quot; в ЛЧ
13:49, Сегодня
"Спорт-Экспресс" отметил игру Покатилова за "Сабах" против "Хапоэля" в ЛЧ
Сборная Казахстана по боксу в штатном режиме готовится к Азиатским играм
13:35, Сегодня
Сборная Казахстана по боксу продолжает подготовку к Азиатским играм в Казахстане
Филип Хргович
13:16, Сегодня
"Это разрушит его душу": Хргович "предсказал крах" Итаумы в случае завоевания пояса
Новые правила для делегаций
13:01, Сегодня
Единые нормы формирования спортивных делегаций впервые внедрены в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: