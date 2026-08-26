Перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, утвердили в РК

Фото: unsplash

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 21 августа 2026 года утвержден перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, включены: eGov Mobile;

eGov Business;

Aitu Superapp;

Enbek. Приказ вводится в действие с 5 сентября 2026 года.

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