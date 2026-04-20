Какую документацию должны вести владельцы систем искусственного интеллекта

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития утвержден перечень документации на системы искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает в себя следующие виды документаций на системы искусственного интеллекта:

документ на систему искусственного интеллекта, на основании которого осуществляется создание и развитие системы искусственного интеллекта, а также его опытная и промышленная эксплуатация;

документ по управлению рисками (перечень разработки и использования искусственного интеллекта, каталог источников риска, средства контроля, имеющие отношение к разработке или к использованию искусственного интеллекта, план обработки риска);

документ на библиотеки данных в соответствии с требованиями по управлению данными;

документ, определяющий политику принципов искусственного интеллекта в организации.

Собственники и владельцы систем искусственного интеллекта ведут документацию на систему искусственного интеллекта в зависимости от степени ее воздействия на безопасность, права, свободы и законные интересы физических лиц и общественный порядок, включающие в себя:

для систем минимальной степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками;

для систем средней степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками, документы на библиотеки данных;

для систем высокой степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками, документы на библиотеки данных, документы, определяющие политику принципов искусственного интеллекта в организации.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.