Какую документацию должны вести владельцы систем искусственного интеллекта
Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития утвержден перечень документации на системы искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
Перечень включает в себя следующие виды документаций на системы искусственного интеллекта:
- документ на систему искусственного интеллекта, на основании которого осуществляется создание и развитие системы искусственного интеллекта, а также его опытная и промышленная эксплуатация;
- документ по управлению рисками (перечень разработки и использования искусственного интеллекта, каталог источников риска, средства контроля, имеющие отношение к разработке или к использованию искусственного интеллекта, план обработки риска);
- документ на библиотеки данных в соответствии с требованиями по управлению данными;
- документ, определяющий политику принципов искусственного интеллекта в организации.
Собственники и владельцы систем искусственного интеллекта ведут документацию на систему искусственного интеллекта в зависимости от степени ее воздействия на безопасность, права, свободы и законные интересы физических лиц и общественный порядок, включающие в себя:
- для систем минимальной степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками;
- для систем средней степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками, документы на библиотеки данных;
- для систем высокой степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками, документы на библиотеки данных, документы, определяющие политику принципов искусственного интеллекта в организации.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript