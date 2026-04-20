Право

Какую документацию должны вести владельцы систем искусственного интеллекта

Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития утвержден перечень документации на системы искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает в себя следующие виды документаций на системы искусственного интеллекта:

  • документ на систему искусственного интеллекта, на основании которого осуществляется создание и развитие системы искусственного интеллекта, а также его опытная и промышленная эксплуатация;
  • документ по управлению рисками (перечень разработки и использования искусственного интеллекта, каталог источников риска, средства контроля, имеющие отношение к разработке или к использованию искусственного интеллекта, план обработки риска);
  • документ на библиотеки данных в соответствии с требованиями по управлению данными;
  • документ, определяющий политику принципов искусственного интеллекта в организации.

Собственники и владельцы систем искусственного интеллекта ведут документацию на систему искусственного интеллекта в зависимости от степени ее воздействия на безопасность, права, свободы и законные интересы физических лиц и общественный порядок, включающие в себя:

  • для систем минимальной степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками;
  • для систем средней степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками, документы на библиотеки данных;
  • для систем высокой степени риска: документы на систему искусственного интеллекта, документы по управлению рисками, документы на библиотеки данных, документы, определяющие политику принципов искусственного интеллекта в организации.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Лариса Черненко
Читайте также
Какие объекты цифровой инфраструктуры включены в цифровое правительство
09:40, 20 марта 2026
Установлена стоимость обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта
09:26, 21 января 2026
Разработаны критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта
09:15, 24 декабря 2025
Читайте также
Международная федерация дзюдо сообщила о возвращении на татами двух топов из Казахстана
13:06, Сегодня
КХЛ выбрала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина
12:53, Сегодня
Казахстанскому футбольному клубу грозит понижение в классе
12:45, Сегодня
"Не сказал своего последнего слова": напарник Овечкина о том, что будет дальше
12:20, Сегодня
