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Право

В Астане запретили строительство зданий и сооружений вдоль дорог

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:36 Фото: primeminister.kz
Маслихат города Астаны решением от 20 августа 2026 года внес изменения в Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Астаны, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что минимальная величина разрывов между жилыми или общественными зданиями до трех этажей (не более 12 метров по высоте от отметки уровня земли до конька кровли) определяется в соответствии с нормами инсоляции и допустимыми противопожарными разрывами.

При этом правила дополнены новыми пунктами о том, что не допускается строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования, за исключением объектов дорожной службы, наружной (визуальной) рекламы, постов полиции, санитарно-эпидемиологического контроля, таможенного, пограничного, транспортного контроля, ветеринарных и фитосанитарных контрольных постов, антенно-мачтовых сооружений или опор для оборудования сотовой или спутниковой связи, автоматизированных станций измерения и волоконно-оптических линий связи.

Также не допускается строительство объектов в северной части объездной дороги К-1, вдоль шоссе Өңдіріс, в северо-восточной части объездной дороги К-1, вдоль шоссе Алаш, в восточной части объездной дороги, вдоль трассы Астана – Қарағанды, не обеспеченных проектами детальной планировки, магистральными инженерными сетями и социальной инфраструктурой, сроком до 2035 года.

Решение вводится в действие с 6 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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