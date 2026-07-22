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Право

Установлена стоимость маркировки моторных масел и автомобильных жидкостей

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 09:35 Фото: freepik
Министр энергетики приказом от 10 июля 2026 года внес изменения в предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемые в маркировке моторных масел, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в новой редакции – "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке отдельных видов смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей".

Предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке отдельных видов смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей определен в размере 4,7 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2026 года.

Обязательная цифровая маркировка моторных масел в Казахстане введена с 1 февраля 2026 года. Для продажи требуется наличие ЭЦП, сканеров и договоров с оператором фискальных данных (ОФД).

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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