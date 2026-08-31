Право на оценку качества лекарств и медизделий передадут госоргану

Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается исключение из Правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий положений, регулирующих порядок отбора лекарственных средств и медицинских изделий с рынка, в связи с передачей полномочий по осуществлению отбора продукции, подлежащей контролю качества с учетом риск-ориентированного подхода, государственному органу.

В Минздраве отмечают, что принятие проекта позволит исключить дублирующее нормативное регулирование, четко разграничить полномочия между государственной экспертной организацией и государственным органом, а также повысить эффективность государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.