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Право

Право на оценку качества лекарств и медизделий передадут госоргану

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 10:40 Фото: pexels
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается исключение из Правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий положений, регулирующих порядок отбора лекарственных средств и медицинских изделий с рынка, в связи с передачей полномочий по осуществлению отбора продукции, подлежащей контролю качества с учетом риск-ориентированного подхода, государственному органу.

В Минздраве отмечают, что принятие проекта позволит исключить дублирующее нормативное регулирование, четко разграничить полномочия между государственной экспертной организацией и государственным органом, а также повысить эффективность государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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