Правительство утвердило правила финансирования проектов в сфере управления отходами

Постановлением правительства РК от 26 августа 2026 года утверждены Правила финансирования проектов в сфере управления отходами, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) предоставляет заем АО "Фонд развития промышленности" на общую сумму до 54 миллиарда теңге в период 2026-2028 годов для последующего финансирования местных исполнительных органов или подведомственных организаций местного исполнительного органа на создание, строительство, реконструкцию, модернизацию и расширению инфраструктуры удаления отходов, включая уничтожение и захоронение отходов, строительство, реконструкцию, модернизацию и расширение полигонов твердых бытовых отходов на следующих условиях:

ставка вознаграждения по займу – 0,01% за весь срок займа;

за весь срок займа; срок займа – до 10 лет ;

; погашение основного долга – один раз в год с льготным периодом по погашению основного долга не более одного года со дня заключения договора займа между оператором и фондом и правом частичного или полного досрочного погашения по инициативе фонда;

выплата вознаграждения по займу – единовременным платежом за весь срок займа;

заем предоставляется без обеспечения;

иные условия договора займа определяются по соглашению сторон в соответствии с законодательством РК.

Заем предоставляется оператором фонду частями на основании заявки фонда и решения уполномоченного органа фонда об одобрении финансирования соответствующего проекта МИО.

Деньги, возвращаемые оператору в результате погашения фондом займа, аккумулируются на банковском счете оператора и используются для последующего финансирования проектов по созданию, строительству, реконструкции, модернизации и расширению полигонов твердых бытовых отходов.

Фонд заключает договоры займа с МИО на следующих основных условиях:

ставка вознаграждения по займу – не более 3% годовых;

годовых; срок займа – до 10 лет ;

; погашение основного долга – один раз в год с льготным периодом по погашению основного долга не более одного года со дня заключения договора займа между фондом и МИО и правом частичного или полного досрочного погашения;

со дня заключения договора займа между фондом и МИО и правом частичного или полного досрочного погашения; выплата вознаграждения по займу – один раз в год;

заем предоставляется без обеспечения при условии подтверждения МИО наличия в соответствующем местном бюджете денег, необходимых для обслуживания и погашения займа, либо представления обязательства МИО по включению таких расходов в местный бюджет на соответствующие финансовые годы;

иные условия договора займа определяются в соответствии с требованиями фонда или по соглашению сторон.

Заем МИО на создание, строительство, реконструкция, модернизацию и расширение полигонов твердых бытовых отходов предоставляется при наличии проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в пределах затрат, непосредственно связанных со строительством объекта захоронения твердых бытовых отходов, предусмотренных соответствующими разделами проектно-сметной документации.

Финансирование проектов по созданию, строительству, реконструкции, модернизации и расширению полигонов твердых бытовых отходов осуществляется при наличии действующей инфраструктуры сортировки твердых бытовых отходов, обеспечивающей обработку объема отходов, образующихся на территории, для обслуживания которой предусматривается строительство полигона, либо документов, подтверждающих реализацию мероприятий по созданию такой инфраструктуры.

При отсутствии действующей инфраструктуры сортировки твердых бытовых отходов МИО представляет:

решение МИО о реализации проекта по созданию объекта сортировки твердых бытовых отходов либо иной документ, подтверждающий принятие мер по созданию такого объекта;

сведения о земельном участке, планируемой мощности объекта и сроках его ввода в эксплуатацию;

документы, подтверждающие источники финансирования строительства объекта сортировки твердых бытовых отходов.

Указывается, что деньги, предоставляемые на создание, строительство, реконструкцию, модернизацию и расширение полигонов твердых бытовых отходов, используются исключительно на указанные цели и не подлежат использованию для строительства, реконструкции, модернизации и оснащения объектов сортировки твердых бытовых отходов, а также для создания и подведения инженерной и транспортной инфраструктуры к полигонам захоронения твердых бытовых отходов.

Финансирование удорожания проекта осуществляется МИО за счет средств соответствующего местного бюджета или иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. Сумма займа, одобренная фондом, увеличению не подлежит.

Финансирование фондом МИО осуществляется в следующем порядке:

МИО направляет в фонд заявку на финансирование проекта по созданию, строительству, реконструкции, модернизации и расширению полигонов твердых бытовых отходов с приложением паспорта проекта, проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, документов, и содержит общие сведения о проекте и заявителе, цель и описание проекта, основные технические характеристики объекта, сведения о стоимости проекта и структуре его финансирования, перечень объектов, работ и оборудования, финансируемых за счет заемных средств, основные показатели проектно-сметной документации, сведения о положительном заключении государственной экспертизы и сроки реализации проекта);

фонд в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки и документов рассматривает их и направляет в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

со дня поступления заявки и документов рассматривает их и направляет в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки и документов выносит проект на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмотрению проектов строительства объектов захоронения твердых бытовых отходов (далее – комиссия) для подтверждения необходимости реализации проекта, его направленности на улучшение состояния окружающей среды и достижение целевых показателей в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами;

со дня получения заявки и документов выносит проект на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмотрению проектов строительства объектов захоронения твердых бытовых отходов (далее – комиссия) для подтверждения необходимости реализации проекта, его направленности на улучшение состояния окружающей среды и достижение целевых показателей в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами; уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссией направляет фонду письмо с приложением положительного решения комиссии либо мотивированного отказа (в случае получения мотивированного отказа фонд совместно с МИО дорабатывает документы и повторно направляет их на рассмотрение либо направляет МИО мотивированный отказ в финансировании);

со дня принятия решения комиссией направляет фонду письмо с приложением положительного решения комиссии либо мотивированного отказа (в случае получения мотивированного отказа фонд совместно с МИО дорабатывает документы и повторно направляет их на рассмотрение либо направляет МИО мотивированный отказ в финансировании); в случае принятия Комиссией положительного решения фонд в течение 30 рабочих дней со дня получения письма рассматривает проект и документы, представленные МИО, осуществляет их проверку на соответствие требованиям Правил, условиям и требованиям фонда, применяемым при финансировании соответствующих проектов (по результатам рассмотрения и при подтверждении соответствия проекта и представленных документов указанным требованиям фонд направляет оператору письмо о соответствии проекта требованиям фонда с приложением решения комиссии, паспорта проекта и информации о прогнозном объеме финансирования проекта на соответствующий финансовый год);

со дня получения письма рассматривает проект и документы, представленные МИО, осуществляет их проверку на соответствие требованиям Правил, условиям и требованиям фонда, применяемым при финансировании соответствующих проектов (по результатам рассмотрения и при подтверждении соответствия проекта и представленных документов указанным требованиям фонд направляет оператору письмо о соответствии проекта требованиям фонда с приложением решения комиссии, паспорта проекта и информации о прогнозном объеме финансирования проекта на соответствующий финансовый год); оператор в течение 7 рабочих дней со дня получения документов включает прогнозный объем финансирования в соответствующий раздел инвестиционной политики оператора и направляет его на согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

со дня получения документов включает прогнозный объем финансирования в соответствующий раздел инвестиционной политики оператора и направляет его на согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 10 рабочих дней со дня получения инвестиционной политики оператора согласовывает ее либо направляет оператору мотивированный отказ в согласовании (в случае получения мотивированного отказа оператор в течение трех рабочих дней устраняет причины отказа и повторно направляет инвестиционную политику оператора на согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды);

со дня получения инвестиционной политики оператора согласовывает ее либо направляет оператору мотивированный отказ в согласовании (в случае получения мотивированного отказа оператор в течение трех рабочих дней устраняет причины отказа и повторно направляет инвестиционную политику оператора на согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды); оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения согласования заключает с фондом договор займа на сумму одобренного объема финансирования;

со дня получения согласования заключает с фондом договор займа на сумму одобренного объема финансирования; фонд осуществляет предоставление займа МИО на реализацию проекта по созданию, строительству, реконструкции, модернизации и расширению полигонов твердых бытовых отходов на условиях, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил.

Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию проектов, осуществляется фондом и оператором.

Постановление вводится в действие с 8 сентября 2026 года.