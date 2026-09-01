Обновлены правила выплаты сотрудникам КНБ денег за перевозку имущества

Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 27 августа 2026 года внес изменения в Правила выплаты за счет государства военнослужащим органов национальной безопасности денег за перевозку собственного имущества в пределах РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Действие правил распространяется также на граждан РК, уволенных с воинской службы, за исключением уволенных со срочной воинской службы в связи с прекращением гражданства РК, по отрицательным мотивам, служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, за перевозку собственного имущества в пределах Казахстана.

Для осуществления выплаты денег при переводе к новому месту службы либо для постановки на воинский учет в другой местности за перевозку собственного имущества в пределах республики военнослужащим и гражданам РК, уволенным с воинской службы, подается рапорт (заявление) в произвольной форме с указанием маршрута перевозки.

К рапорту (заявлению) прилагается справка с места работы супруги (супруга), являющегося военнослужащим или сотрудником специальных государственных органов РК либо правоохранительных органов, органов гражданской защиты с указанием сведений о получении или неполучении компенсации за перевозку собственного имущества.

Рапорт подается в течение 30 рабочих дней со дня принятия дел и должности либо исключения из списков учреждения на имя следующих должностных лиц:

председателя КНБ РК – первыми руководителями ведомств, начальниками структурных подразделений РГУ "Комитет национальной безопасности Республики Казахстан" и военных, специальных учебных заведений КНБ;

начальников структурных подразделений республиканского государственного учреждения "Комитет национальной безопасности РК" – военнослужащими, находящимися в их подчинении, и гражданами Республики Казахстан, уволенными с воинской службы, ранее проходившими воинскую службу в указанных подразделениях;

заместителя председателя КНБ – директора Пограничной службы – военнослужащими и гражданами Республики Казахстан, уволенными с воинской службы республиканского государственного учреждения "Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК", начальниками территориальных подразделений и подведомственных организаций Пограничной службы КНБ;

первого руководителя государственных учреждений органов национальной безопасности РК – военнослужащими, находящимися в их подчинении, гражданами РК, уволенными с воинской службы, ранее проходившими воинскую службу в указанных подразделениях.

Структурное подразделение государственного учреждения, ответственное за подготовку приказа на выплату денег за перевозку собственного имущества в пределах республики, не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации рапорта осуществляет сверку сведений, указанных в рапорте.

В случае несоответствия маршрута перевозки, указанного в рапорте, фактическому расположению населенных пунктов структурное подразделение возвращает их заявителю для доработки. Заявитель в течение 10 рабочих дней повторно обращается в структурное подразделение, при этом рапорт считается поданным в день первичной регистрации.

На основании рапорта структурное подразделение определяет размер выплаты и подготавливает проект приказа на выплату денег за перевозку собственного имущества в пределах РК.

После издания приказа о выплате денег за перевозку собственного имущества структурным подразделением данный приказ либо выписка из него направляется в финансовое подразделение для осуществления выплаты.

Финансовое подразделение осуществляет выплату денег за перевозку собственного имущества в пределах РК:

при наличии средств по плану финансирования – одновременно с выплатой денежного довольствия;

при отсутствии средств – после внесения соответствующих изменений в индивидуальный план финансирования.

Выплата денег за перевозку собственного имущества, причитающихся военнослужащему или гражданину РК, уволенному с воинской службы, и не выплаченных ему или выплаченных в меньшем размере, подлежит выплате в пределах общего срока исковой давности.

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2026 года.