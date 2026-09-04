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Право

Выдача разрешения на пролет над запретными зонами в РК: обновлены правила

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 14:35 Фото: unsplash
Приказом и.о. министра обороны от 31 августа 2026 года внесены изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача специального разрешения на пролет над территорией запретных зон и зон ограничения полетов после согласования со Службой госохраны РК и органов нацбезопасности", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Госуслуга оказывается Министерством обороны РК, Службой государственной охраны РК и органами национальной безопасности физическим и юридическим лицам посредством использования цифровой системы "Государственная база "Е-лицензирование".

Для получения госуслуги услугополучатели подают заявление через веб-портал "цифрового правительства" www.elicense.kz, удостоверенное электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя.

К заявлению услугополучатель прикрепляет сертификаты о (государственных и регистрационных опознавательных знаках воздушного судна), (сертификат летной годности, сертификат эксплуатанта, сертификат регистрации БАС, сертификат внешнего пилота, разрешения на выполнение авиационных работ с применением БАС, подробный маршрут полета (точки взлета и посадки), высоту полета, планируемую дату полета и период полетного времени БАС.).

В "личном кабинете" отображается статус о принятии заявления на оказание государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.

Услугодатель в день поступления документов регистрирует заявление, формирует запрос и направляет его с приложенными цифровыми копиями документов соуслугодателям для согласования.

В случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, либо представления неполного пакета документов услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания.

В случае устранения выявленных недостатков днем приема заявления или документов считается день первоночального обращения услугополучателя.

При этом услугополучателю устанавливается срок три рабочих дня для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня устранения услугополучателем выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в оказании государственной услуги.

Государственная услуга с учетом времени на согласование с соуслугодателями оказывается в течение 7 рабочих дней бесплатно.

Предусмотрено, что соуслугодатели согласовывают запрос в течение четырех рабочих дней или отказывают в согласовании запроса.

По результатам согласования услугодатель в течение трех рабочих дней принимает решение о выдаче специального разрешения на пролет над территорией запретных зон и зон ограничения полетов, или отказ в выдаче специального разрешения на пролет над территорией запретных зон и зон ограничения полетов.

При наличии основания для отказа в оказании государственной услуги услугодатель направляет услугополучателю ответ с указанием причин отказа. В случае, если решение об отказе принято соуслугодателем, соуслугодатель уведомляет об этом услугодателя, который на основании его решения направляет услугополучателю ответ с указанием причин отказа.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме цифрового документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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