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Право

Обновлены правила выдачи разрешения на сбор и переработку цветных и черных металлов

Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 10:51 Фото: unsplash
Министр промышленности и строительства приказом от 23 июля 2026 года внес изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача разрешения на осуществление деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что выдача разрешения на осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов является государственной услугой и оказывается местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.

Услугодатель в течение трех рабочих дней с даты введения в действие изменений или дополнений в данные Правила направляет информацию в Единый контакт-центр и оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "цифрового правительства".

Для получения госуслуги услугополучатель направляет услугодателю посредством веб-портала "цифрового правительства" следующие документы:

  • заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя;
  • сведения, подтверждающие оплату в бюджет разрешительного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;
  • документы о соответствии услугополучателя разрешительным требованиям.

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, индивидуального предпринимателя, услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя, при оказании государственной услуги составляет:

  • при выдаче разрешения на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов – 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году).

При подаче услугополучателем всех необходимых документов посредством портала – в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, с указанием даты получения результата государственной услуги.

Работник канцелярии услугодателя осуществляет прием и регистрацию документов в день их поступления и направляет ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней с момента регистрации представленных услугополучателем документов проверяет их полноту и срок действия. В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет его услугополучателю через портал в форме электронного документа, подписанный ЭЦП руководителя услугодателя, либо лица, его замещающего, в личный кабинет услугополучателя.

На основании результатов рассмотрения представленных документов в течение одного рабочего дня ответственный исполнитель оформляет результат оказания государственной услуги – разрешение на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги направляется и хранится в "личном кабинете" услугополучателя в форме электронного документа.

Данные о стадии оказания государственной услуги вносятся в цифровую систему мониторинга оказания государственных и социально ответственных услуг.

При оказании госуслуги посредством государственной цифровой системы разрешений и уведомлений данные о стадии оказания государственной услуги поступают в автоматическом режиме в цифровую систему мониторинга оказания государственных и социально ответственных услуг.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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