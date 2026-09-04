Новые требования к владельцам земельных участков вступают в силу с 8 сентября

Хотите построить на земельном участке здание или провести другие работы не аграрного назначения? Сначала требуется снять плодородный слой почвы и обеспечить его дальнейшее использование. Новые правила в связи с принятием закона "Об охране почв" вступают в силу 8 сентября, пишет Zakon.kz.

Закон РК от 8 июля 2026 года № 341-VIII "Об охране почв" вводится в действие 8 сентября 2026 года. Это принципиально новый документ (ранее в законодательстве РК подобного не было), который утверждает "приоритет сохранения почвы как важнейшего природного компонента".

А это значит, что при проведении любых работ на земле закон отныне будет требовать соблюдения установленных правил, чтобы не допустить нарушения земель. И в первую очередь – плодородного слоя почвы. Это:

"Верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста и развития растений химическими, физическими и биологическими свойствами". Пп. 15) статьи 1 Закона РК "Об охране почв"

Что такое нарушение земель? Самого такого понятия, точнее, его определения, в новом законе нет (как и в других законах, в том числе кодифицированных). Но есть в Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержденной приказом министра сельского хозяйства РК от 2 августа 2023 года № 289:

"Нарушение земель – процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, в том числе нефти и нефтепродуктов, геологоразведочных, изыскательских и строительных работ, приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима, рельефа местности и другим негативным изменениям состояния земель". Пп. 4) пункта 2 Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель

Другими словами, почва и ее верхний плодородный слой признаются важнейшей частью природных ландшафтов, а "нарушенные земли – это земли, утратившие свою ландшафтную первозданность и ценность... в результате производственной деятельности человека" (пп. 2) пункта 2 Инструкции).

Так вот, эта самая "ландшафтная первозданность" может быть нарушена как сельским хозяйством (распашкой степей и лесов, приспособлением их под пастбища), так и остальной деятельностью. В первом случае плодородный слой почвы может истощиться и деградировать, во втором – он полностью утрачивается для использования, например, заливается фундаментом дома или закатывается асфальтом дороги.

Чтобы компенсировать урон, от граждан и организаций и ранее требовалась экологическая сознательность.

"Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери". Пункт 1 статьи 238 Экологического кодекса

Однако используемые формулировки: "не должны допускать", "когда это необходимо" – несколько витиеваты. Поди пойми, "когда это необходимо"...

В связи с принятием закона и того факта, что охрана почвы является приоритетом при хозяйственной деятельности, требования сделали более четкими и безусловными. В вышеупомянутую статью 238 ЭК внесли дополнения. Процитируем полностью ее пункт 8 в новой редакции (дополнения выделены):

"В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на:

защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами, от других процессов разрушения; защиту земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель; ликвидацию последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления; сохранение достигнутого уровня мелиорации; рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот; снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель".

Особое внимание обращаем на новый пп. 6): владельцы земли обязаны снять плодородный слой и обеспечить его дальнейшее использование, если из-за работ (например, строительства) данная территория больше не будет служить первозданной цели – обеспечивать рост растений.

Если же земельный участок определен под пашню или пастбище, если плодородный слой по-прежнему используется по назначению, то владелец обязан обеспечивать изначальный уровень плодородия, а именно проводить мероприятия по защите почвы от истощения, а земель – от опустынивания.

При этом требования эти вполне подходят для администрирования и привлечения, если надо, виновных к ответственности. Поскольку "истощение почвы – это процесс снижения плодородия почвы, уменьшения биоразнообразия и снижения содержания органических и питательных веществ" (пп. 17) статьи 1 Закона РК "Об охране почв"). Снижение нетрудно и подсчитать.

Аналогично и с опустыниванием земель. Это:

"Деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих зонах по климатическим условиям от воздействий природного и (или) антропогенного характера". Новый пп. 10-1) в статью 12 Земельного кодекса

Эта и другие поправки предусмотрены Законом РК № 342-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса" и вступают в силу также 8 сентября 2026 года.

Что касается ответственности, то она предусмотрена статьей 339 Кодекса РК об административных правонарушениях: "Невыполнение обязанностей собственниками земельных участков и землепользователями по использованию земельных участков".

Так, неосуществление мероприятий по охране земель влечет предупреждение или штраф:

на физических лиц – в размере 5 МРП,

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 10 МРП,

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП,

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.

5 МРП – это 21 625 тенге в 2026 году. При повторном нарушении в течении года штраф вырастет вдвое. Но это, повторимся, для физлиц – если, например, гражданин решил построить дом, при этом не снял и не обеспечил сохранность, а также возможное использование плодородного слоя под ним. (Уточним, однако, что снятая почва остается в его собственности, закон лишь обязывает собственника (и пользователя) земельного участка принять должные меры.)

В случае же проведения некоторых видов несельскохозяйственных работ – и нарушений при этом – наказание более строгое. Так, вышеупомянутыми поправками изменена редакция пп. 2) пункта 2 статьи 238 ЭК:

"Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны до начала работ, связанных с нарушением земель, обеспечить своевременное снятие плодородного слоя почвы и его хранение в условиях, исключающих ухудшение его качества, и использовать в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК".

По сравнению со старой редакцией акцентировано, что снятие плодородного слоя должно быть своевременным, а хранение – в условиях, исключающих ухудшение качества. Важные детали, поскольку если не обеспечить эти требования, во многом теряется смысл самих природоохранных мер. Да и привлечь нарушителей к ответственности по старой редакции сложнее.

Так вот, недропользователи при наличии крупного ущерба за утерю или порчу плодородного слоя могут быть привлечены уже к уголовной ответственности – по статье 333 УК за нарушение общих экологических требований на всех стадиях недропользования. Что влечет уже куда более крупный штраф в размере до 2 тысяч МРП (8 миллионов 650 тысяч тенге), а то и лишение свободы на срок до 3 лет. Если же ущерб – особо крупный, то срок может вырасти до 7 лет.

И еще один нюанс. Статья 21 Закона РК "Об охране почв" устанавливает требования по охране плодородного слоя:

"Снятие плодородного слоя почвы допускается исключительно в случаях, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя почвы. Лица, чья деятельность приводит к нарушению почвы, обязаны обеспечить своевременное снятие плодородного слоя почвы и хранение в условиях, исключающих ухудшение его качества. Снятый плодородный слой почвы применяется только при рекультивации нарушенных земель, улучшении качества земель сельскохозяйственного назначения и малопродуктивных угодий, восстановлении деградированной почвы, а также для озеленения и благоустройства населенных пунктов при условии его соответствия гигиеническим нормативам. Вывоз снятого плодородного слоя почвы за пределы РК запрещается".

За нарушение пункта 1 в КОАП и сейчас предусмотрена статья 337 "Порча земли". Если лицо незаконно сняло плодородный слой, то ему грозит штраф от 40 МРП для граждан (к примеру, дачник решил обогатить свои грядки землей, взятой где-нибудь в степи или в лесу, но не на территории ООПТ, поскольку в этом случае одной статьей дело не ограничится) до 2 тысяч МРП для крупного бизнеса.

Но вводимый запрет на вывоз плодородного слоя почвы за рубеж потребует, вероятно, дополнений в КоАП, а то и в УК, поскольку нарушение это более серьезное, кроме того, включает в себя не только снятие, но и хранение, продажу, перевозку и прочее незаконное обращение – не исключено, разными действующими лицами.