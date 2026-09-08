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Право

Изменились правила учета векселей банками

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:32 Фото: freepik
Постановлением Национального банка от 27 августа 2026 года внесены изменения в Правила учета векселей банками второго уровня РК, филиалами банков – нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что банки вправе принимать к учету векселя, сумма которых выражена в теңге, а при наличии лицензии на осуществление операций в иностранной валюте – векселя, сумма которых выражена в иностранной валюте.

В случае, если плательщик по переводному векселю или векселедатель по простому векселю окажутся лицами вымышленными, то банк обязан незамедлительно сообщить о предъявлении такого векселя в правоохранительные органы. Банк, заведомо принявший такой вексель к учету, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Указывается, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований данных Правил банк несет ответственность в порядке, установленном законами РК.

В Правилах применения чеков на территории РК уточняется, что чеки на территории республики выписываются в национальной валюте РК – теңге. Обращение чеков в иностранной валюте на территории Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Законом "О валютном регулировании и валютном контроле".

Также уточняется, что договор об использовании чеков содержит следующие условия:

  • указание суммы чека цифрами и прописью (сумма прописью начинается в самом начале строки с заглавной буквы, слово "теңге" указывается вслед за суммой прописью после одного пробела, слово "тиын" в чеке не указывается, свободное место после написания суммы цифрами и прописью прочеркивается двумя линиями).

Изменения внесены и в другие документы.

Постановление вводится в действие с 14 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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