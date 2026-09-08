Содержание в пунктах пропуска граждан РК, потерявших документы за границей: что изменилось

Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 1 сентября 2026 года внес изменения в Правила содержания в пунктах пропуска граждан РК, утративших в период пребывания за границей документы на право въезда на территорию РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в отношении граждан РК, утративших в период пребывания за границей документы на право въезда на территорию Казахстана, военнослужащими Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК (ПС КНБ РК) проводятся мероприятия по установлению их личности, в том числе с использованием цифровых систем Комитета национальной безопасности РК.

В случае если в течение одних суток личность прибывшего лица подтвердить не удалось, то в отношении такого лица осуществляются меры, предусмотренные Законом "О Государственной границе Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 18 сентября 2026 года.