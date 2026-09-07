Изменились правила валютных операций в РК

Постановлением Национального банка от 27 августа 2026 года внесены изменения в Правила осуществления валютных операций в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены подпунктом о том, что перевод юридическим лицом-резидентом, являющимся участником особого режима регулирования, введенного решением правления Национального банка, осуществляющим деятельность по выпуску и обороту цифровых финансовых активов, обеспеченных деньгами (стейблкоин), безналичной иностранной валюты на счета в иностранном банке, иностранной финансовой организации, осуществляющей финансовую деятельность на основании лицензии (разрешения), выданной уполномоченным органом соответствующего государства, в целях исполнения обязательств по погашению цифровых финансовых активов, обеспеченных деньгами (стейблкоин), используемых во исполнение валютного договора по экспорту или импорту, относится к целям, связанным с исполнением обязательств в иностранной валюте.

При этом уточняется, что юридическое лицо-резидент при покупке в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту на цели, связанные с исполнением обязательств, на сумму, превышающую пороговое значение суммы покупки безналичной иностранной валюты, к заявке на покупку безналичной иностранной валюты прилагает:

копию валютного договора, во исполнение которого покупается безналичная иностранная валюта;

указание уполномоченному банку, в случае неиспользования купленной безналичной иностранной валюты на заявленные цели в течение десяти рабочих дней со дня ее покупки, продать ее за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28 Правил.

Юридическое лицо-резидент, являющееся участником особого режима регулирования, введенного решением правления Национального банка, осуществляющее деятельность по выпуску и обороту цифровых финансовых активов, обеспеченных деньгами (стейблкоин), при покупке в уполномоченном банке безналичной иностранной валюты за национальную валюту на цели, связанные с исполнением обязательств по погашению цифровых финансовых активов, обеспеченных деньгами (стейблкоин), на сумму, превышающую пороговое значение суммы покупки безналичной иностранной валюты, с заявкой (заявками) на покупку безналичной иностранной валюты представляет:

информацию по учетным номерам, присвоенным валютным договорам по экспорту или импорту;

указание уполномоченному банку – в случае неиспользования купленной безналичной иностранной валюты на заявленные цели в течение десяти рабочих дней со дня ее покупки, продать ее за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней.

При покупке в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту по нескольким заявкам, сумма которых в отдельности не превышает пороговое значение суммы покупки безналичной иностранной валюты, но в результате сложения превышает пороговое значение суммы покупки безналичной иностранной валюты, требования части первой настоящего пункта применяются к заявкам, исполнение которых приведет к превышению порогового значения суммы, установленной в части первой настоящего пункта.

Не допускается использование безналичной иностранной валюты, купленной в соответствии с настоящим пунктом Правил, на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте.

Если валютный договор подлежит присвоению учетного номера, то представляется копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного номера, или копией регистрационного свидетельства, или копией свидетельства об уведомлении.

Покупка уполномоченными организациями безналичной иностранной валюты за национальную валюту у уполномоченного банка осуществляется на основании действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и действительного приложения (действительных приложений) к ней.

Указывается, что при исполнении заявки юридического лица-резидента на покупку безналичной иностранной валюты уполномоченный банк сверяет указанные в заявке цель покупки и сумму безналичной иностранной валюты с валютным договором, подтверждающим цель и сумму покупки безналичной иностранной валюты, а также с имеющимися сведениями о ранее осуществленных покупках безналичной иностранной валюты за национальную валюту на основании данного валютного договора.

При исполнении заявки юридического лица-резидента, являющегося участником особого режима регулирования, введенного решением правления Национального банка, осуществляющего деятельность по выпуску и обороту цифровых финансовых активов, обеспеченных деньгами (стейблкоин), на покупку безналичной иностранной валюты уполномоченный банк сверяет информацию по учетным номерам, присвоенным валютным договорам по экспорту или импорту, с информацией из цифровой системы Национального Банка о таких учетных номерах, подтверждающих цель и сумму покупки безналичной иностранной валюты, а также с имеющимися сведениями о ранее осуществленных покупках безналичной иностранной валюты за национальную валюту.

Не допускается превышение общей суммы покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по валютному договору над суммой валютного договора. Общая сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по валютному договору рассчитывается на основании заявок юридического лица-резидента и (или) информации других уполномоченных банков об осуществленных покупках иностранной валюты в рамках данного валютного договора.

Кроме того, уточняется, что уполномоченный банк отказывает в исполнении заявки юридического лица-резидента на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту если:

сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по одному валютному договору, рассчитанная на основании заявок юридического лица-резидента или информации других уполномоченных банков об осуществленных покупках иностранной валюты, превышает сумму такого валютного договора.

Постановление вводится в действие с 15 сентября 2026 года.