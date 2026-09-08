Утверждены правила установления квот на изъятие животных для научных целей

Приказом и. о. министра экологии и природных ресурсов от 31 августа 2026 года утверждены Правила установления квот изъятия объектов животного мира (за исключением объектов рыболовства) для научных исследований, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок установления квот изъятия объектов животного мира (за исключением объектов рыболовства) для научных исследований на основании научно-исследовательских программ и биологических обоснований.

Для формирования квоты изъятия объектов животного мира для научных исследований юридические лица, аккредитованные как субъекты научной или научно-технической деятельности и осуществляющие научные исследования в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, ежегодно не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения исследований, представляют в ведомство уполномоченного органа заявки по объемам изъятия объектов животного мира для научных исследований.

К заявкам прилагаются:

научно-исследовательская программа;

биологическое обоснование;

сведения о видах животных, планируемых к изъятию;

сведения о количестве особей, необходимом для проведения научных исследований;

сведения о территориях и сроках проведения научных исследований.

Ведомство уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки проверяет полноту представленных документов и сведений.

В случае представления неполного пакета документов или сведений ведомство уполномоченного органа направляет заявителю мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявки.

При представлении полного комплекта документов и материалов ведомство уполномоченного органа направляет представленные заявку и материалы на рассмотрение научно-технического совета, созданного при ведомстве уполномоченного органа.

Научно-технический совет рассматривает заявку и представленные материалы, а также научно-исследовательскую программу и биологическое обоснование на предмет их научной обоснованности, соответствия целям, достаточности заявленных объемов изъятия объектов животного мира и влияния планируемого изъятия на состояние популяций животных.

По результатам рассмотрения материалов научно-технический совет принимает рекомендации о:

одобрении заявки;

одобрении заявки с изменением объемов изъятия объектов животного мира;

отклонении заявки.

Рекомендации научно-технического совета оформляются протоколом и направляются в ведомство уполномоченного органа для принятия решения при формировании квоты изъятия объектов животного мира (за исключением объектов рыболовства) для научных исследований.

При возникновении сомнений в достоверности представленных документов и сведений либо необходимости получения дополнительных материалов научно-технический совет запрашивает дополнительные сведения и документы.

На основании рекомендаций научно-технического совета ведомство уполномоченного органа утверждает квоту изъятия объектов животного мира (за исключением объектов рыболовства) для научных исследований по научным организациям и видам животных с указанием количества особей, разрешенных к изъятию на календарный год.

Квоты изъятия объектов животного мира ведомством уполномоченного органа размещаются на официальном интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа и направляются в течение пяти рабочих дней в соответствующие местные исполнительные органы, не позднее 15 декабря года, предшествующего году ее действия.

При снижении численности видов животных вследствие неблагоприятных природных явлений (джут, болезни) квота на изъятие видов животных устанавливается исходя из фактических ресурсов видов животных.

Если ресурсы видов животных не позволяют их изъятие, то квота на изъятие видов животных не выделяется.

Допускается изъятие объектов животного мира (за исключением объектов рыболовства) для научных исследований на закрепленных охотничьих угодьях по согласованию с пользователями животным миром в пределах установленной квоты изъятия объектов животного мира для соответствующего пользователя животным миром.

Утвержденная квота является основанием для выдачи разрешений на пользование животным миром в научно-исследовательских целях в пределах установленного объема в соответствии с законодательством республики в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Приказ вводится в действие с 18 сентября 2026 года.