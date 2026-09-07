Приняты новые правила работы приютов для животных

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 26 августа 2026 года внес изменения в Правила деятельности приютов для животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Приют для животных – имущественный комплекс, предназначенный и оборудованный для содержания животных, оказавшихся в положении, угрожающем их жизни и здоровью, безнадзорных и бродячих животных, а также изъятых или конфискованных у граждан РК, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц домашних животных (животных-компаньонов).

Приюты для животных осуществляют деятельность по временному содержанию (размещению) животных по соглашению с владельцем животного или ответственным лицом, а также оказанию ветеринарных и иных услуг.

Указывается, что приюты для животных вправе получить от владельца животного или ответственного лица возмещение расходов, связанных с содержанием животного, а также стоимость ветеринарных услуг, если животное в них нуждалось.

Физические и юридические лица, а также местные исполнительные органы организовывают строительство и содержание приютов для животных.

Предусмотрено, что пункты временного содержания животных осуществляют деятельность по временному содержанию найденных, отловленных безнадзорных и бродячих животных, домашних животных (животных-компаньонов), переданных владельцами или ответственными лицами в связи с отказом от их содержания, а также животных, изъятых или конфискованных у граждан РК, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц.

Пункт временного содержания животных может функционировать как самостоятельный объект либо размещаться на территории приюта для животных.

Внесение сведений в базу данных осуществляется владельцем приюта для животных или пункта временного содержания животных с заполнением электронного заявления для постановки на учет.

Электронное заявление подается владельцем приюта для животных или пункта временного содержания животных с заверением своей электронной цифровой подписью.

Электронное заявление содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер физического лица либо наименование и бизнес-идентификационный номер юридического лица, являющегося владельцем приюта для животных или пункта временного содержания животных;

наименование приюта для животных или пункта временного содержания животных;

адрес места расположения приюта для животных или пункта временного содержания животных;

вместимость приюта для животных или пункта временного содержания животных;

сведения об оснащенности приюта для животных или пункта временного содержания животных;

сведения о количестве специалистов приюта для животных или пункта временного содержания животных;

фактическую численность животных в приюте для животных или пункте временного содержания животных.

Соответствующий местный исполнительный орган столицы, города республиканского значения, района, города областного значения рассматривает сведения, содержащиеся в электронном заявлении владельца приюта для животных или пункта временного содержания животных, в течение трех рабочих дней.

В случае установления неполноты сведений, содержащихся в электронном заявлении, соответствующий местный исполнительный орган отказывает в рассмотрении заявления в базе данных.

В случае положительного рассмотрения электронного заявления местным исполнительным органом приюту для животных или пункту временного содержания животных в базе данных присваивается регистрационный номер.

В случае прекращения деятельности приюта для животных или пункта временного содержания животных владелец приюта для животных или пункта временного содержания животных сообщает в местный исполнительный орган о принятом решении путем подачи электронного заявления в базу данных.

Прием животного в приют для животных осуществляется при обращении граждан РК, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц либо путем передачи службой отлова безнадзорного животного и регистрируется владельцем приюта для животных в базе данных.

Прием животного в пункт временного содержания животных осуществляется при поступлении найденных, отловленных безнадзорных и бродячих животных, домашних животных (животных-компаньонов), переданных владельцами или ответственными лицами в связи с отказом от их содержания, а также животных, изъятых или конфискованных у граждан РК, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, и регистрируется владельцем пункта временного содержания животных в базе данных.

При передаче животного в приют для животных или пункт временного содержания животных предоставляются следующие документы:

заявление по форме;

паспорт домашнего животного.

При передаче домашнего животного (животного-компаньона) в пункт временного содержания животных владельцем животного или ответственным лицом в связи с отказом от его содержания содержание такого животного обеспечивается владельцем животного или ответственным лицом до определения юридической судьбы животного.

Животное принимается в приют для животных или пункт временного содержания животных при наличии свободных мест с последующим формированием в базе данных информации о животном и акта приема-передачи животного.

При поступлении животного сотрудник приюта для животных или пункта временного содержания животных направляет животное на первичный ветеринарный осмотр.

По результатам ветеринарного осмотра ветеринарным врачом составляется электронный акт ветеринарного осмотра животного в базе данных.

В электронном акте указываются вид, пол, порода, особенности экстерьера, информация о состоянии здоровья животного, наличие у животного признаков заразных и иных заболеваний.

При выявлении у животного ветеринарным врачом признаков заразных и иных заболеваний животное помещается в карантинное помещение.

Для оказания экстренной ветеринарной помощи животному животное направляется в изолятор для оказания экстренной ветеринарной помощи на срок, предусмотренный для карантинирования животного.

Информация о выбытии животного из приюта для животных или пункта временного содержания животных, а также о смерти животного регистрируется владельцем приюта для животных или пункта временного содержания животных в базе данных.

Местные исполнительные органы вправе осуществлять софинансирование частных приютов для животных в порядке, установленном законодательством РК.

При поступлении найденного, отловленного безнадзорного или бродячего животного в приют для животных или пункт временного содержания животных специалистом приюта для животных или пункта временного содержания животных осуществляется поиск владельца животного для его последующего возврата прежнему владельцу либо передачи новому владельцу.

При поступлении домашнего животного (животного-компаньона), переданного владельцем животного или ответственным лицом в пункт временного содержания животных в связи с отказом от его содержания, владельцем пункта временного содержания животных принимаются меры по передаче животного новому владельцу.

Возврат животного прежнему владельцу либо передача животного новому владельцу осуществляются на основании заявления.

Владельцы приютов для животных и пунктов временного содержания животных осуществляют поиск прежнего или нового владельца животного путем:

размещения сведений о животном в базе данных;

информирования владельца животного о нахождении потерявшегося животного через сведения, содержащиеся в базе данных;

информирования общественности через волонтеров.

Соответствующий местный исполнительный орган организует информационное обеспечение деятельности приютов для животных и социальную рекламу, направленную на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных.

Передача животного из приюта для животных или пункта временного содержания животных прежнему или новому владельцу регистрируется в базе данных.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2026 года.

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