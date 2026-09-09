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Право

Как будут реализовывать общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 08:53 Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 26 августа 2026 года утвердило План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

План охватывает три ключевых направления цифровой трансформации и внедрения ИИ – в интересах граждан, бизнеса и экономики, а также в госаппарате.

Первое направление. Цифровизация и внедрение ИИ в интересах граждан предусматривает:

  • создание единого цифрового профиля гражданина.
  • создание единой платформы ИИ-персонализированного обучения.
  • системную подготовку педагогов и преподавателей к работе с ИИ (Open AI GPT Edu).
  • создание национального исследовательского ИИ-университета (AI-Enabled University).
  • развитие инновационной программы AI-Sana.
  • организацию профессионального обучения и переобучения безработных граждан с учетом потребностей рынка труда.
  • создание цифровой службы занятости.
  • модернизацию национальной системы оценивания и создание экзамена нового формата Admissions Insight Test на основе технологий ИИ.
  • развитие цифрового портала науки и инноваций.
  • создание государственной цифровой системы "Национальный словарный фонд казахского языка".
  • создание единой платформы высшего образования 2.0, включая внедрение модели финансирования, с применением технологий ИИ и цифрового национального рейтинга вузов.

В рамках данного направления также будет формироваться Единая цифровая система управления здоровьем, которая включает:

  • создание единого цифрового медицинского профиля.
  • внедрение персональных цифровых сервисов управления здоровьем (self-service).
  • развитие телемедицины с расширением функционала.
  • предоставление равного доступа граждан к высокоточной диагностике через внедрение клинических ИИ-ассистентов.
  • внедрение интеллектуального планирования медицинской помощи.
  • создание сквозного цифрового учета лекарственного обеспечения.
  • создание сквозного цифрового учета медицинских услуг и оплаты.

Кроме того, планируется создание современной и устойчивой среды для жизни и развития:

  • реализация инициатив по построению "Smart City".
  • расширение Smart Turmys для обеспечения цифровой прозрачности ЖКХ.
  • развитие интеллектуальных систем управления для обеспечения дорожной и общественной безопасности с применением ИИ.
  • создание Urban Digital Twin: цифровых инструментов территориального планирования.
  • модернизация цифровых ситуационных центров регионов с применением ИИ-технологии.
  • развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой связанности.

Предусмотрено формирование цифровой экосистемы госуслуг и соцподдержки:

  • создание универсального ИИ-ассистента eGov GPT.
  • трансформация центров обслуживания населения в цифровые офисы населения, ориентированные на сопровождение сложных жизненных ситуаций и нестандартных случаев.
  • развитие цифровой карты семьи.
  • масштабирование единой цифровой платформы социальной защиты населения.
  • расширение мер государственной поддержки, оказываемой через платформу "Социальный кошелек".
  • расширение перечня общественно значимых услуг.

Второе направление. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в интересах бизнеса и экономики включает в себя:

  • цифровизацию энергетического комплекса.
  • цифровизацию промышленности и строительства.
  • цифровизацию транспорта и логистики.
  • цифровизацию АПК.
  • цифровизация МСБ и цифровой комплаенс.
  • создание интеллектуальной модели налогового администрирования ("невидимое" налоговое администрирование).
  • цифровизацию финансового сектора (цифровые финансовые активы и Web3, а также Антифрод).
  • развитие данных и технологий надзора на финансовом рынке.
  • цифровые квазигосударственные компании.
  • развитие конкурентоспособной IT-индустрии.
  • формирование новой экономики (роботизация и автономные решения).
  • развитие экономики данных.
  • формирование долины ЦОДов (AI Hub).

Направление 3. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в государственном аппарате включает в себя:

  • усиление кибербезопасности в госсекторе.
  • обеспечение реинжиниринга ключевых сквозных процессов оказания государственных услуг и государственных функций при помощи ИИ.
  • обеспечение миграции и консолидации государственных ИТ-систем на QazTech.
  • внедрение единого цифрового рабочего места государственного служащего и интеграция с ключевыми государственными информационными системами.
  • внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2G, G2B, G2C.
  • подбор кадров на государственные должности с применением ИИ.
  • апробацию инновационных решений в контролируемой регуляторной среде национальных песочниц.
  • создание AI-агента ЦС "e-Өтініш" и сопровождение реестра системных общественно- значимых вопросов на базе ЦС "e-Өтініш" с применением технологий ИИ.

Постановление введено в действие с 26 августа.

Мы сообщали, что в июне текущего года Токаев утвердил общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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