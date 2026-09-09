Как будут реализовывать общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ

Правительство постановлением от 26 августа 2026 года утвердило План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

План охватывает три ключевых направления цифровой трансформации и внедрения ИИ – в интересах граждан, бизнеса и экономики, а также в госаппарате.

Первое направление. Цифровизация и внедрение ИИ в интересах граждан предусматривает:

создание единого цифрового профиля гражданина.

создание единой платформы ИИ-персонализированного обучения.

системную подготовку педагогов и преподавателей к работе с ИИ (Open AI GPT Edu).

создание национального исследовательского ИИ-университета (AI-Enabled University).

развитие инновационной программы AI-Sana.

организацию профессионального обучения и переобучения безработных граждан с учетом потребностей рынка труда.

создание цифровой службы занятости.

модернизацию национальной системы оценивания и создание экзамена нового формата Admissions Insight Test на основе технологий ИИ.

развитие цифрового портала науки и инноваций.

создание государственной цифровой системы "Национальный словарный фонд казахского языка".

создание единой платформы высшего образования 2.0, включая внедрение модели финансирования, с применением технологий ИИ и цифрового национального рейтинга вузов.

В рамках данного направления также будет формироваться Единая цифровая система управления здоровьем, которая включает:

создание единого цифрового медицинского профиля.

внедрение персональных цифровых сервисов управления здоровьем (self-service).

развитие телемедицины с расширением функционала.

предоставление равного доступа граждан к высокоточной диагностике через внедрение клинических ИИ-ассистентов.

внедрение интеллектуального планирования медицинской помощи.

создание сквозного цифрового учета лекарственного обеспечения.

создание сквозного цифрового учета медицинских услуг и оплаты.

Кроме того, планируется создание современной и устойчивой среды для жизни и развития:

реализация инициатив по построению "Smart City".

расширение Smart Turmys для обеспечения цифровой прозрачности ЖКХ.

развитие интеллектуальных систем управления для обеспечения дорожной и общественной безопасности с применением ИИ.

создание Urban Digital Twin: цифровых инструментов территориального планирования.

модернизация цифровых ситуационных центров регионов с применением ИИ-технологии.

развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой связанности.

Предусмотрено формирование цифровой экосистемы госуслуг и соцподдержки:

создание универсального ИИ-ассистента eGov GPT.

трансформация центров обслуживания населения в цифровые офисы населения, ориентированные на сопровождение сложных жизненных ситуаций и нестандартных случаев.

развитие цифровой карты семьи.

масштабирование единой цифровой платформы социальной защиты населения.

расширение мер государственной поддержки, оказываемой через платформу "Социальный кошелек".

расширение перечня общественно значимых услуг.

Второе направление. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в интересах бизнеса и экономики включает в себя:

цифровизацию энергетического комплекса.

цифровизацию промышленности и строительства.

цифровизацию транспорта и логистики.

цифровизацию АПК.

цифровизация МСБ и цифровой комплаенс.

создание интеллектуальной модели налогового администрирования ("невидимое" налоговое администрирование).

цифровизацию финансового сектора (цифровые финансовые активы и Web3, а также Антифрод).

развитие данных и технологий надзора на финансовом рынке.

цифровые квазигосударственные компании.

развитие конкурентоспособной IT-индустрии.

формирование новой экономики (роботизация и автономные решения).

развитие экономики данных.

формирование долины ЦОДов (AI Hub).

Направление 3. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в государственном аппарате включает в себя:

усиление кибербезопасности в госсекторе.

обеспечение реинжиниринга ключевых сквозных процессов оказания государственных услуг и государственных функций при помощи ИИ.

обеспечение миграции и консолидации государственных ИТ-систем на QazTech.

внедрение единого цифрового рабочего места государственного служащего и интеграция с ключевыми государственными информационными системами.

внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2G, G2B, G2C.

подбор кадров на государственные должности с применением ИИ.

апробацию инновационных решений в контролируемой регуляторной среде национальных песочниц.

создание AI-агента ЦС "e-Өтініш" и сопровождение реестра системных общественно- значимых вопросов на базе ЦС "e-Өтініш" с применением технологий ИИ.

Постановление введено в действие с 26 августа.

Мы сообщали, что в июне текущего года Токаев утвердил общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ.