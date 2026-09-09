Как будут реализовывать общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ
План охватывает три ключевых направления цифровой трансформации и внедрения ИИ – в интересах граждан, бизнеса и экономики, а также в госаппарате.
Первое направление. Цифровизация и внедрение ИИ в интересах граждан предусматривает:
- создание единого цифрового профиля гражданина.
- создание единой платформы ИИ-персонализированного обучения.
- системную подготовку педагогов и преподавателей к работе с ИИ (Open AI GPT Edu).
- создание национального исследовательского ИИ-университета (AI-Enabled University).
- развитие инновационной программы AI-Sana.
- организацию профессионального обучения и переобучения безработных граждан с учетом потребностей рынка труда.
- создание цифровой службы занятости.
- модернизацию национальной системы оценивания и создание экзамена нового формата Admissions Insight Test на основе технологий ИИ.
- развитие цифрового портала науки и инноваций.
- создание государственной цифровой системы "Национальный словарный фонд казахского языка".
- создание единой платформы высшего образования 2.0, включая внедрение модели финансирования, с применением технологий ИИ и цифрового национального рейтинга вузов.
В рамках данного направления также будет формироваться Единая цифровая система управления здоровьем, которая включает:
- создание единого цифрового медицинского профиля.
- внедрение персональных цифровых сервисов управления здоровьем (self-service).
- развитие телемедицины с расширением функционала.
- предоставление равного доступа граждан к высокоточной диагностике через внедрение клинических ИИ-ассистентов.
- внедрение интеллектуального планирования медицинской помощи.
- создание сквозного цифрового учета лекарственного обеспечения.
- создание сквозного цифрового учета медицинских услуг и оплаты.
Кроме того, планируется создание современной и устойчивой среды для жизни и развития:
- реализация инициатив по построению "Smart City".
- расширение Smart Turmys для обеспечения цифровой прозрачности ЖКХ.
- развитие интеллектуальных систем управления для обеспечения дорожной и общественной безопасности с применением ИИ.
- создание Urban Digital Twin: цифровых инструментов территориального планирования.
- модернизация цифровых ситуационных центров регионов с применением ИИ-технологии.
- развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой связанности.
Предусмотрено формирование цифровой экосистемы госуслуг и соцподдержки:
- создание универсального ИИ-ассистента eGov GPT.
- трансформация центров обслуживания населения в цифровые офисы населения, ориентированные на сопровождение сложных жизненных ситуаций и нестандартных случаев.
- развитие цифровой карты семьи.
- масштабирование единой цифровой платформы социальной защиты населения.
- расширение мер государственной поддержки, оказываемой через платформу "Социальный кошелек".
- расширение перечня общественно значимых услуг.
Второе направление. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в интересах бизнеса и экономики включает в себя:
- цифровизацию энергетического комплекса.
- цифровизацию промышленности и строительства.
- цифровизацию транспорта и логистики.
- цифровизацию АПК.
- цифровизация МСБ и цифровой комплаенс.
- создание интеллектуальной модели налогового администрирования ("невидимое" налоговое администрирование).
- цифровизацию финансового сектора (цифровые финансовые активы и Web3, а также Антифрод).
- развитие данных и технологий надзора на финансовом рынке.
- цифровые квазигосударственные компании.
- развитие конкурентоспособной IT-индустрии.
- формирование новой экономики (роботизация и автономные решения).
- развитие экономики данных.
- формирование долины ЦОДов (AI Hub).
Направление 3. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в государственном аппарате включает в себя:
- усиление кибербезопасности в госсекторе.
- обеспечение реинжиниринга ключевых сквозных процессов оказания государственных услуг и государственных функций при помощи ИИ.
- обеспечение миграции и консолидации государственных ИТ-систем на QazTech.
- внедрение единого цифрового рабочего места государственного служащего и интеграция с ключевыми государственными информационными системами.
- внедрение ИИ-ассистентов для государственных служащих G2G, G2B, G2C.
- подбор кадров на государственные должности с применением ИИ.
- апробацию инновационных решений в контролируемой регуляторной среде национальных песочниц.
- создание AI-агента ЦС "e-Өтініш" и сопровождение реестра системных общественно- значимых вопросов на базе ЦС "e-Өтініш" с применением технологий ИИ.
Постановление введено в действие с 26 августа.
Мы сообщали, что в июне текущего года Токаев утвердил общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ.