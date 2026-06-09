Токаев утвердил Стратегию цифровизации Казахстана и развития ИИ до 2029 года
Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Стратегию цифровизации Казахстана и развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2029 года, сообщает Zakon.kz.
Документ опубликовала Акорда.
"Главой государства подписан Указ "Об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года", – говорится в сообщении.
Отметим, что на мартовском совещании по реализации проекта Digital Qazaqstan президент заявил, что более 90% госуслуг уже доступны онлайн, однако многие информационные системы до сих пор не работают как единый механизм. Глава государства поручил провести глубокую модернизацию госуправления, сделать его более гибким и ориентированным на использование искусственного интеллекта и больших данных. По словам Токаева, цифровизация должна упростить взаимодействие граждан с государством, чтобы "бегали данные, а не люди".
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