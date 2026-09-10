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Право

Утвержден перечень медицинских показаний для перевозки на инватакси

Инватакси, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 10:34 Фото: gov.kz
И. о. министра здравоохранения приказом от 3 сентября 2026 года утвердил Перечень медицинских показаний для оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью на инватакси, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 18 медицинских показаний:

  • абсолютная слепота;
  • острота зрения на оба глаза до 0,03 с коррекцией;
  • вестибулярно-мозжечковые нарушения тяжелой степени тяжести;
  • гиперкинетический амиостатический синдром тяжелой степени тяжести;
  • паркинсонизм (акинетико-регидная форма) тяжелой степени тяжести;
  • гемипарез, нижний парапарез, трипарез, тетрапарез тяжелой степени тяжести;
  • гемиплегия, триплегия, параплегия, тетраплегия, диплегия тяжелой степени тяжести;
  • тяжелой степени тяжести нарушения функций кровообращения и дыхания (недостаточность кровообращения III стадии, коронарной недостаточности соответственно стенокардии IV функционального класса, дыхательной недостаточности III степени в сочетании с легочно-сердечной недостаточностью II-III и III стадий и другие);
  • нарушения функции мочевыделительной системы тяжелой степени тяжести (получатели диализной терапии);
  • нарушения статодинамических функций организма тяжелой степени тяжести включая нарушение функции суставов III-IV степени;
  • ампутационные культи обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения;
  • врожденные аномалии развития обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения;
  • ампутационные культи обеих бедер, не подлежащие протезированию;
  • ампутационные культи обеих голеней, не подлежащие протезированию, с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющими пользование средствами передвижения;
  • врожденные аномалии развития нижних конечностей с нарушением передвижения III третьей степени;
  • анкилозы, контрактуры обеих тазобедренных или коленных суставов с нарушением функций суставов III-IV степени в сочетании с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющими пользование средствами передвижения;
  • психические заболевания с тяжелыми расстройствами поведения, нуждающиеся в сопровождении законного представителя;
  • врожденные нарушения иммунной системы тяжелой степени тяжести.

Приказ вводится в действие с 20 сентября.

Мы рассказывали, что в Казахстане упростили процедуру оформления инвалидности для пациентов, находящихся в коме.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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