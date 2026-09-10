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Право

Присвоение ученых званий: внесены поправки

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 10:46 Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 3 сентября 2026 года внес изменения в Правила присуждения степеней и в Правила присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор), сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах присуждения степеней уточняется:

  • Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки, которые формируются Высшей научно-технической комиссией при правительстве РК или государственным программам (за исключением диссертаций, представленных на признание эквивалентности ученых степеней, полученных за рубежом гражданами РК, иностранными гражданами и лицами без гражданства).

В Правилах присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор) два пункта изложены в следующей редакции:

  • Признание ученых званий иностранных граждан и лиц без гражданства, полученных в государственных органах аттестации других стран, проводится путем присвоения званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора с выдачей соответствующих аттестатов РК. Признание ученых званий граждан РК, полученных в государственных органах аттестации других стран после 1 января 2011 года, проводится путем присвоения ученых званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора в соответствии с пунктами 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 данных Правил.

Признание ученых званий иностранных граждан и лиц без гражданства, полученных в государственных органах аттестации других стран, проводится с представлением следующих документов:

  • ходатайство ОВПО или научной организации, где они работают, с указанием наименования и шифра запрашиваемой специальности;
  • копия удостоверения личности или паспорта;
  • нотариально заверенная копия аттестата о присвоении ученого звания за рубежом.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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