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Право

Нарушение персональных данных: кто уведомляет и когда

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 10:49 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития притказом от 7 сентября 2026 года внес изменения в Правила осуществления уведомления субъектов персональных данных о нарушении безопасности персональных данных, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются следующие понятия:

  • персональные данные – сведения или совокупность сведений о субъекте персональных данных, дополненные одним или несколькими идентификаторами персональных данных;
  • нарушение безопасности персональных данных – нарушение защиты персональных данных, повлекшее незаконное распространение, изменение, уничтожение и удаление, несанкционированное распространение передаваемых, хранимых или иным образом обрабатываемых персональных данных или несанкционированный доступ к ним.

Также уточняется, что в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных собственник или оператор уведомляют уполномоченный орган о данном нарушении с указанием следующей информации:

  • контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии);
  • меры, принятые для устранения нарушения;
  • персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: фамилия, имя, отчество и индивидуальный идентификационный номер либо абонентский номер сотовой связи.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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