Более 20 земельных участков изымет акимат Алматы для строительства парка

Акимат Алматы принял постановление от 14 сентября 2026 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 21 земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Медеуском районе города Алматы, южнее проспекта Аль-Фараби, западнее проспекта Назарбаева для объекта общего пользования", – говорится в документе.

Как следует из постановления, земельные участки изымаются для строительства парка. Земельные участки расположены на улицах: Панфилова, 11-я Кирпичнозаводская, проспект Назарбаева, 8-й Гвардейской дивизии.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

В связи с чем КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление развития общественных пространств города Алматы".

Также подписаны постановления, в которых предусмотрено изъятие земельных участков:

от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской – для реконструкции Кульджинского тракта;

в микрорайоне Тастак-2 – для объекта общего пользования;

по Кульджинскому тракту – для строительства водопроводной насосной станции "Восточные ворота".

Ранее мы сообщали, что акимат Алматы изымет более 40 земельных участков для нужд города.