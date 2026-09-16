Более 20 земельных участков изымет акимат Алматы для строительства парка
"Начать принудительное отчуждение 21 земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Медеуском районе города Алматы, южнее проспекта Аль-Фараби, западнее проспекта Назарбаева для объекта общего пользования", – говорится в документе.
Как следует из постановления, земельные участки изымаются для строительства парка. Земельные участки расположены на улицах: Панфилова, 11-я Кирпичнозаводская, проспект Назарбаева, 8-й Гвардейской дивизии.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.
В связи с чем КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление развития общественных пространств города Алматы".
Также подписаны постановления, в которых предусмотрено изъятие земельных участков:
- от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской – для реконструкции Кульджинского тракта;
- в микрорайоне Тастак-2 – для объекта общего пользования;
- по Кульджинскому тракту – для строительства водопроводной насосной станции "Восточные ворота".
Ранее мы сообщали, что акимат Алматы изымет более 40 земельных участков для нужд города.