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Право

Более 20 земельных участков изымет акимат Алматы для строительства парка

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 09:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Акимат Алматы принял постановление от 14 сентября 2026 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 21 земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Медеуском районе города Алматы, южнее проспекта Аль-Фараби, западнее проспекта Назарбаева для объекта общего пользования", – говорится в документе.

Как следует из постановления, земельные участки изымаются для строительства парка. Земельные участки расположены на улицах: Панфилова, 11-я Кирпичнозаводская, проспект Назарбаева, 8-й Гвардейской дивизии.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

В связи с чем КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление развития общественных пространств города Алматы".

Также подписаны постановления, в которых предусмотрено изъятие земельных участков:

  • от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской – для реконструкции Кульджинского тракта;
  • в микрорайоне Тастак-2 – для объекта общего пользования;
  • по Кульджинскому тракту – для строительства водопроводной насосной станции "Восточные ворота".

Ранее мы сообщали, что акимат Алматы изымет более 40 земельных участков для нужд города.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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