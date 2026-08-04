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Право

Более 40 земельных участков изымет акимат Алматы для нужд города

Изъятие земельных участков, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 11:57 Фото: wikimedia/Николай Булыкин
Принято постановление акимата города Алматы от 29 июля 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 9 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием для государственных нужд, расположенных в квадрате улиц: Нарынкольская, Потанина, Ярославская, Герцена в Турксибском районе города Алматы, для расширения территории школы №20", – говорится в документе.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

Другим постановлением начато принудительное отчуждение 32 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Медеуском районе города Алматы, для строительства транспортно-пересадочного узла.

Все земельные участки расположены по Кульджинскому тракту.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения Управление строительства города Алматы.

Ранее мы рассказали, что в Алматы изымут 14 земельных участков для для пробивки улицы Тлендиева.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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