Более 40 земельных участков изымет акимат Алматы для нужд города
"Начать принудительное отчуждение 9 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием для государственных нужд, расположенных в квадрате улиц: Нарынкольская, Потанина, Ярославская, Герцена в Турксибском районе города Алматы, для расширения территории школы №20", – говорится в документе.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.
Другим постановлением начато принудительное отчуждение 32 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Медеуском районе города Алматы, для строительства транспортно-пересадочного узла.
Все земельные участки расположены по Кульджинскому тракту.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.
КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения Управление строительства города Алматы.
Ранее мы рассказали, что в Алматы изымут 14 земельных участков для для пробивки улицы Тлендиева.