Еще несколько земельных участков изымут в Алматы для строительства автобусного парка

Принято постановление акимата города Алматы от 1 июня 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение трех земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по адресу: микрорайон 9 (аэропорт) в Турксибском районе города Алматы, для строительства автобусного парка", – говорится в документе.

Как следует из постановления, изъятию подлежат почти 9 гектаров земли у коммерческого предприятия.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Коммунальному госпредприятию "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы":

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс КГУ "Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы".

Ранее мы рассказали, что почти 200 земельных участков в микрорайоне "Кайрат" Турксибского района изымут в Алматы для строительства дороги.