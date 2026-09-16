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Право

Какую отчетность должны сдавать эмитенты цифровых финансовых активов

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 15:54 Фото: Zakon.kz
Совместным постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка утверждены Правила представления отчетности эмитентами цифровых финансовых активов, сообщает Zakon.kz.

Отчетность эмитентов цифровых финансовых активов включает отчет о цифровых финансовых активах, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары или иное имущество, за исключением денег или финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов.

Предусмотрено, что эмитенты цифровых финансовых активов представляют в Нацбанк в электронном формате ежеквартально отчет о цифровых финансовых активах в срок не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчетность представляется в цифровую систему с соблюдением процедур подтверждения ЭЦП руководителя эмитента.

Данные указываются в теңге. Отчетность хранится в электронном формате.

Постановление вводится в действие с 26 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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