Предоставление доступа к интеграционным сервисам "цифрового правительства": утвержден алгоритм

Совместным приказом заместителя премьер-министра - министра ИИ и цифрового развития и председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утвержден Алгоритм предоставления доступа к интеграционным сервисам "цифрового правительства" для негосударственных цифровых объектов.

В качестве субъектов Алгоритма определены финансовые организации, субъекты платежного рынка и дочерние организации Национального банка РК.

Доступ к интеграционным сервисам "цифрового правительства" на возмездной основе производится оператором "цифрового правительства" в рамках заключаемого с ним договора на оказание услуг.

При отсутствии заключенного договора на оказание услуг оператор "цифрового правительства" приостанавливает доступ к сервисам "цифрового правительства" на основании части второй пункта 4 Правил интеграции цифровых объектов "цифрового правительства".

Полученные оператором "цифрового правительства" средства за доступ к инфраструктуре "цифрового правительства" используются для поддержания, модернизации и развития компонентов "цифрового правительства".

Стоимость доступа к инфраструктуре "цифрового правительства" рассчитывается и фиксируется исходя из реально генерируемой нагрузки на инфраструктуру "цифрового правительства" и расходов оператора "цифрового правительства" по технологически связанным видам деятельности, направленным на обеспечение функционирования "цифрового правительства".

Наряду с доступом к инфраструктуре "цифрового правительства" на возмездной основе, владельцы интеграционных сервисов "цифрового правительства" могут устанавливать платность их эксплуатации для подключаемых Организаций.

Платность эксплуатации интеграционных сервисов "цифрового правительства" вводится только при одновременном соблюдении следующих критериев:

владелец сервиса "цифрового правительства" осуществляет инвестиции в ее создание, развитие или поддержку;

для сервиса "цифрового правительства" установлен уровень обслуживания (SLA), определяющий показатели доступности, сроки реакции, порядок устранения инцидентов и ответственность сторон. SLA размещается на интеграционной платформе Smart Bridge;

условия подключения являются едиными, прозрачными и недискриминационными;

предоставление сервиса "цифрового правительства" на возмездной основе и взимание платы соответствуют законодательству РК и компетенции ее владельца;

стоимость эксплуатации сервиса "цифрового правительства" определена владельцем в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством РК.

В случае последующего несоблюдения любого из критериев, предусмотренных настоящим пунктом, в том числе нарушения владельцем сервиса показателей SLA, решение о введении платности эксплуатации интеграционного сервиса "цифрового правительства" или размер платы подлежат пересмотру, включая уменьшение или перерасчет стоимости за период нарушения, либо решение о платности подлежит отмене.

Информация о стоимости эксплуатации интеграционного сервиса "цифрового правительства" должна отображаться оператором "цифрового правительства" на интеграционной платформе Smart Bridge.

К безвозмездным относятся сервисы, соответствующие одному из следующих признаков:

нормативная обязательность – использование сервиса "цифрового правительства" прямо предусмотрено кодексами, законами РК или нормативными правовыми актами, включая нормативные правовые акты уполномоченного органа по регулированию финансового рынка, и является обязательным для исполнения Организацией.

– использование сервиса "цифрового правительства" прямо предусмотрено кодексами, законами РК или нормативными правовыми актами, включая нормативные правовые акты уполномоченного органа по регулированию финансового рынка, и является обязательным для исполнения Организацией. обязательная отчетность перед государственными органами – сервис "цифрового правительства" используется исключительно для направления Организацией сведений в государственные информационные системы во исполнение установленных законодательством РК требований по уведомлению или отчетности перед налоговыми, надзорными, правоохранительными или иными уполномоченными государственными органами.

Интеграционные сервисы "цифрового правительства", включенные в перечень безвозмездных сервисов "цифрового правительства", должны содержать соответствующую отличительную пометку при публикации на интеграционной платформе Smart Bridge.

В случае принятия Межведомственной комиссией по вопросам государственных услуг положительного решения о введении платности эксплуатации интеграционных сервисов "цифрового правительства", дальнейший расчет за эксплуатацию интеграционных сервисов "цифрового правительства", по которым введена платность за эксплуатацию, осуществляется в рамках заключаемого с оператором "цифрового правительства" договора на оказание услуг.

Совместный приказ вводится в действие с 16 сентября 2026 года.