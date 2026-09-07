Утверждены правила предоставления доступа к национальной платформе ИИ
Предоставление доступа к вычислительным ресурсам оператора осуществляется для обработки и анализа больших объемов данных, моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов, разработки отечественных решений в области искусственного интеллекта, а также выполнение специализированных научных задач в сфере искусственного интеллекта.
Предоставление доступа к вычислительным ресурсам оператора осуществляется на основании следующих принципов:
- прозрачность – обеспечение открытости процедур за счет ежеквартального направления сведений о выделенных вычислительных ресурсах, их объемах и заявителях в уполномоченный орган;
- гибкость – возможность динамического перераспределения ресурсов между заявителями в зависимости от актуальных приоритетов и потребностей;
- прагматичность – учет результатов мониторинга эффективности использования выделенных вычислительных ресурсов и корректировка дальнейшего распределения.
К категориям лиц для получения доступа к вычислительным ресурсам относятся:
- государственные органы и квазигосударственные организации;
- научные организации и организации высшего и (или) послевузовского образования;
- участники "Астана Хаб";
- другие лица, соответствующие требованиям Правил.
Предоставление доступа к вычислительным ресурсам оператора не допускается для деятельности, направленной на:
- разработку, производство, испытание, эксплуатацию или поддержку ядерного, химического, биологического оружия, а также средств их доставки, включая баллистические ракеты и системы вооружений двойного назначения или аналогичного характера;
- ведение или поддержку деятельности, связанной с ядерным топливным циклом, не находящейся под международными гарантиями, в том числе в целях создания или испытания ядерных взрывных устройств;
- осуществление негласного наблюдения, мониторинга, целенаправленного наблюдения или перехвата телекоммуникационного трафика, включая интернет и мобильную связь (в том числе голос, текстовые и медиасообщения, данные), если такое использование может привести к нарушению прав и свобод человека;
- разработку, эксплуатацию или техническую поддержку программного обеспечения и оборудования, предназначенного для криптоаналитических функций, нарушения, ослабления или обхода систем кибербезопасности;
- любую деятельность, нарушающую международные обязательства и законодательство РК, а также осуществляемую без согласования с оператором.
Вычислительные ресурсы оператора предоставляются заявителям, отнесенным к категориям, указанным в подпункте 2 пункта 6 Правил, в рамках государственных мер по стимулированию развития науки и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности либо за счет собственных средств.
Вычислительные ресурсы оператора предоставляются заявителям, отнесенным к категориям, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 6 Правил, за счет средств, предусмотренных бюджетом "Астана Хаб", программ "Астана Хаб", или за счет собственных средств заявителя.
Для предоставления доступа к вычислительным ресурсам оператора заявители подают заявку оператору по форме с приложением технической документации (при наличии) и учредительных документов заявителя.
Использование вычислительных ресурсов оператора допускается исключительно в целях, указанных в заявке.
Оператор рассматривает заявку на полноту сведений, наличие технической возможности предоставления доступа к вычислительным ресурсам и отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 7 правил.
При несоответствии заявки требованиям Правил оператор в течение пяти рабочих дней уведомляет заявителя об отказе в дальнейшем рассмотрении заявки с указанием причин отказа.
В случае подачи заявки на предоставление доступа к вычислительным ресурсам за счет бюджетных средств оператор направляет заявку в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия решения.
Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления принимает решение о предоставлении финансирования доступа к вычислительным ресурсам либо об отказе в предоставлении такого финансирования с указанием причин отказа.
В случае подачи заявки на предоставление доступа к вычислительным ресурсам за счет средств "Астана Хаб" оператор направляет заявку в "Астана Хаб" для рассмотрения и принятия решения. "Астана Хаб" в течение 15 рабочих дней со дня поступления принимает решение о предоставлении финансирования доступа к вычислительным ресурсам либо об отказе в предоставлении такого финансирования с указанием причин отказа.
В случае подачи заявки на предоставление доступа к вычислительным ресурсам за счет средств, выделяемых в рамках государственных мер по стимулированию развития науки и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, оператор направляет заявку в уполномоченный орган в области науки и высшего образования для рассмотрения и принятия решения.
Уполномоченный орган в области науки и высшего образования в течение 15 рабочих дней со дня поступления принимает решение о предоставлении финансирования либо об отказе в предоставлении финансирования с указанием причин отказа.
В случае подачи заявки на предоставление доступа к вычислительным ресурсам за счет собственных средств заявителя оператор самостоятельно принимает решение о предоставлении доступа либо об отказе в его предоставлении в течение 15 рабочих дней.
Со дня положительного решения оператор в течение 10 рабочих дней предоставляет заявителю доступ к вычислительным ресурсам.
При предоставлении доступа к вычислительным ресурсам посредством сервисов искусственного интеллекта учет использования вычислительных ресурсов осуществляется в учетных единицах потребления вычислительных ресурсов (токенах).
Оператор осуществляет учет использования и мониторинг доступности вычислительных ресурсов оператора на постоянной основе в целях обеспечения их эффективного применения.
Вместе с тем оператор приостанавливает доступ к вычислительным ресурсам оператора в случае выявления их использования не по назначению.
Приказ вводится в действие с 15 сентября 2026 года.