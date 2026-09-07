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Право

Утверждены правила предоставления доступа к национальной платформе ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 15:32 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития от 27 августа 2026 года утвердил Правила предоставления доступа к вычислительным ресурсам оператором национальной платформы искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Предоставление доступа к вычислительным ресурсам оператора осуществляется для обработки и анализа больших объемов данных, моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов, разработки отечественных решений в области искусственного интеллекта, а также выполнение специализированных научных задач в сфере искусственного интеллекта.

Предоставление доступа к вычислительным ресурсам оператора осуществляется на основании следующих принципов:

  • прозрачность – обеспечение открытости процедур за счет ежеквартального направления сведений о выделенных вычислительных ресурсах, их объемах и заявителях в уполномоченный орган;
  • гибкость – возможность динамического перераспределения ресурсов между заявителями в зависимости от актуальных приоритетов и потребностей;
  • прагматичность – учет результатов мониторинга эффективности использования выделенных вычислительных ресурсов и корректировка дальнейшего распределения.

К категориям лиц для получения доступа к вычислительным ресурсам относятся:

  • государственные органы и квазигосударственные организации;
  • научные организации и организации высшего и (или) послевузовского образования;
  • участники "Астана Хаб";
  • другие лица, соответствующие требованиям Правил.

Предоставление доступа к вычислительным ресурсам оператора не допускается для деятельности, направленной на:

  • разработку, производство, испытание, эксплуатацию или поддержку ядерного, химического, биологического оружия, а также средств их доставки, включая баллистические ракеты и системы вооружений двойного назначения или аналогичного характера;
  • ведение или поддержку деятельности, связанной с ядерным топливным циклом, не находящейся под международными гарантиями, в том числе в целях создания или испытания ядерных взрывных устройств;
  • осуществление негласного наблюдения, мониторинга, целенаправленного наблюдения или перехвата телекоммуникационного трафика, включая интернет и мобильную связь (в том числе голос, текстовые и медиасообщения, данные), если такое использование может привести к нарушению прав и свобод человека;
  • разработку, эксплуатацию или техническую поддержку программного обеспечения и оборудования, предназначенного для криптоаналитических функций, нарушения, ослабления или обхода систем кибербезопасности;
  • любую деятельность, нарушающую международные обязательства и законодательство РК, а также осуществляемую без согласования с оператором.

Вычислительные ресурсы оператора предоставляются заявителям, отнесенным к категориям, указанным в подпункте 2 пункта 6 Правил, в рамках государственных мер по стимулированию развития науки и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности либо за счет собственных средств.

Вычислительные ресурсы оператора предоставляются заявителям, отнесенным к категориям, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 6 Правил, за счет средств, предусмотренных бюджетом "Астана Хаб", программ "Астана Хаб", или за счет собственных средств заявителя.

Для предоставления доступа к вычислительным ресурсам оператора заявители подают заявку оператору по форме с приложением технической документации (при наличии) и учредительных документов заявителя.

Использование вычислительных ресурсов оператора допускается исключительно в целях, указанных в заявке.

Оператор рассматривает заявку на полноту сведений, наличие технической возможности предоставления доступа к вычислительным ресурсам и отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 7 правил.

При несоответствии заявки требованиям Правил оператор в течение пяти рабочих дней уведомляет заявителя об отказе в дальнейшем рассмотрении заявки с указанием причин отказа.

В случае подачи заявки на предоставление доступа к вычислительным ресурсам за счет бюджетных средств оператор направляет заявку в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия решения.

Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления принимает решение о предоставлении финансирования доступа к вычислительным ресурсам либо об отказе в предоставлении такого финансирования с указанием причин отказа.

В случае подачи заявки на предоставление доступа к вычислительным ресурсам за счет средств "Астана Хаб" оператор направляет заявку в "Астана Хаб" для рассмотрения и принятия решения. "Астана Хаб" в течение 15 рабочих дней со дня поступления принимает решение о предоставлении финансирования доступа к вычислительным ресурсам либо об отказе в предоставлении такого финансирования с указанием причин отказа.

В случае подачи заявки на предоставление доступа к вычислительным ресурсам за счет средств, выделяемых в рамках государственных мер по стимулированию развития науки и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, оператор направляет заявку в уполномоченный орган в области науки и высшего образования для рассмотрения и принятия решения.

Уполномоченный орган в области науки и высшего образования в течение 15 рабочих дней со дня поступления принимает решение о предоставлении финансирования либо об отказе в предоставлении финансирования с указанием причин отказа.

В случае подачи заявки на предоставление доступа к вычислительным ресурсам за счет собственных средств заявителя оператор самостоятельно принимает решение о предоставлении доступа либо об отказе в его предоставлении в течение 15 рабочих дней.

Со дня положительного решения оператор в течение 10 рабочих дней предоставляет заявителю доступ к вычислительным ресурсам.

При предоставлении доступа к вычислительным ресурсам посредством сервисов искусственного интеллекта учет использования вычислительных ресурсов осуществляется в учетных единицах потребления вычислительных ресурсов (токенах).

Оператор осуществляет учет использования и мониторинг доступности вычислительных ресурсов оператора на постоянной основе в целях обеспечения их эффективного применения.

Вместе с тем оператор приостанавливает доступ к вычислительным ресурсам оператора в случае выявления их использования не по назначению.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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