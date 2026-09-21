Минздрав уточнит перечень болезней с больничным свыше двух месяцев
Изменения направлены на то, чтобы заболевания в документе определялись однозначно и единообразно по всей стране.
Поправками будут дополнены наименования заболеваний соответствующими кодами Международной классификации болезней (МКБ). Это позволит точнее идентифицировать заболевание и исключить различное толкование при применении перечня на практике.
Таким образом, поправки носят уточняющий характер и направлены на совершенствование действующего регулирования и формирование единых подходов при работе с перечнем заболеваний, пояснили в министерстве.
Сообщается, что принятие проекта позволит обеспечить единообразное применение норм законодательства, исключить неоднозначное толкование отдельных заболеваний и повысить точность идентификации заболеваний при применении перечня на практике.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября.
Отметим, что в действующий перечень входит 434 заболевания.