Минздрав уточнит перечень болезней с больничным свыше двух месяцев

Министерство здравоохранения разработало проект изменений в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев, сообщает Zakon.kz.

Изменения направлены на то, чтобы заболевания в документе определялись однозначно и единообразно по всей стране.

Поправками будут дополнены наименования заболеваний соответствующими кодами Международной классификации болезней (МКБ). Это позволит точнее идентифицировать заболевание и исключить различное толкование при применении перечня на практике.

Таким образом, поправки носят уточняющий характер и направлены на совершенствование действующего регулирования и формирование единых подходов при работе с перечнем заболеваний, пояснили в министерстве.

Сообщается, что принятие проекта позволит обеспечить единообразное применение норм законодательства, исключить неоднозначное толкование отдельных заболеваний и повысить точность идентификации заболеваний при применении перечня на практике.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября.

Отметим, что в действующий перечень входит 434 заболевания.