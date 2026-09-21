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Право

Минздрав уточнит перечень болезней с больничным свыше двух месяцев

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 09:00 Фото: freepik
Министерство здравоохранения разработало проект изменений в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев, сообщает Zakon.kz.

Изменения направлены на то, чтобы заболевания в документе определялись однозначно и единообразно по всей стране.

Поправками будут дополнены наименования заболеваний соответствующими кодами Международной классификации болезней (МКБ). Это позволит точнее идентифицировать заболевание и исключить различное толкование при применении перечня на практике.

Таким образом, поправки носят уточняющий характер и направлены на совершенствование действующего регулирования и формирование единых подходов при работе с перечнем заболеваний, пояснили в министерстве.

Сообщается, что принятие проекта позволит обеспечить единообразное применение норм законодательства, исключить неоднозначное толкование отдельных заболеваний и повысить точность идентификации заболеваний при применении перечня на практике.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября.

Отметим, что в действующий перечень входит 434 заболевания.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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