Минздрав обновит перечень лекарств, цены на которые регулирует государство

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, сообщает Zakon.kz.

Изменения направлены на сохранение доступности социально значимых лекарств для населения и обеспечение стабильности цен на фармацевтическом рынке.

Перечень сформирован на основе актуальных данных о зарегистрированных в Казахстане и странах ЕАЭС рецептурных лекарственных средствах по состоянию на 15 января 2026 года. Работа проведена в соответствии с действующими правилами регулирования цен, предусматривающими обновление перечня два раза в год.

Документом предусмотрено государственное регулирование цен на 2 903 лекарственных препарата, реализуемых по рецепту врача. Такие препараты наиболее востребованы при лечении хронических и социально значимых заболеваний и требуют особого внимания с точки зрения ценовой доступности, пояснили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что обновленный перечень позволит применять более адресный подход к государственному регулированию, сосредоточив меры контроля на лекарственных средствах, имеющих наибольшее значение для пациентов и системы здравоохранения.

Основная цель изменений – обеспечить баланс между доступностью лекарств для населения и устойчивым развитием фармацевтического рынка. Государство продолжит контролировать цены на наиболее значимые рецептурные препараты, что позволит предотвратить их необоснованный рост, подчеркнули в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 июля.