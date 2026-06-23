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Право

Минздрав обновит перечень лекарств, цены на которые регулирует государство

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 08:27 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, сообщает Zakon.kz.

Изменения направлены на сохранение доступности социально значимых лекарств для населения и обеспечение стабильности цен на фармацевтическом рынке.

Перечень сформирован на основе актуальных данных о зарегистрированных в Казахстане и странах ЕАЭС рецептурных лекарственных средствах по состоянию на 15 января 2026 года. Работа проведена в соответствии с действующими правилами регулирования цен, предусматривающими обновление перечня два раза в год.

Документом предусмотрено государственное регулирование цен на 2 903 лекарственных препарата, реализуемых по рецепту врача. Такие препараты наиболее востребованы при лечении хронических и социально значимых заболеваний и требуют особого внимания с точки зрения ценовой доступности, пояснили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что обновленный перечень позволит применять более адресный подход к государственному регулированию, сосредоточив меры контроля на лекарственных средствах, имеющих наибольшее значение для пациентов и системы здравоохранения.

Основная цель изменений – обеспечить баланс между доступностью лекарств для населения и устойчивым развитием фармацевтического рынка. Государство продолжит контролировать цены на наиболее значимые рецептурные препараты, что позволит предотвратить их необоснованный рост, подчеркнули в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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