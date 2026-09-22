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Право

Балльную систему инвалидности по отдельным нозологическим формам установят в Казахстане

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 09:48 Фото: freepik
Подготовлен совместный приказ Минтруда и Минздрава "О реализации пилотного проекта по внедрению балльной системы установления инвалидности по отдельным нозологическим формам при заочном проактивном освидетельствовании", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает совершенствование направление на медико-социальную экспертизу и порядка проведения МСЭ путем внедрения балльной системы оценки ограничений жизнедеятельности на основе критериев Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

Балльная система предусматривает объективную оценку степени нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности гражданина с использованием установленных критериев и автоматизированного расчета в информационной системе.

В Минтруда отметили, что реализация приказа направлена на снижение необоснованных направлений на МСЭ и повышение объективности, прозрачности и обоснованности решений медико-социальной экспертизы, снижение субъективного фактора и обеспечение единообразного подхода к оценке ограничений жизнедеятельности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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