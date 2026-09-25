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Право

Как планируют изменить правила автострахования в Казахстане

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, нарушение ПДД, нарушения ПДД, иск о ДТП, дорожное происшествие, авария, молоток судьи, суд, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 18:03 Фото: unsplash
Сейчас страховую премию, т.е. деньги, которые владелец ТС должен уплатить за страховку, начисляют, отталкиваясь от базовой ставки в 1,9 МРП, умножая ее затем на разные коэффициенты. Проект нового закона "О рынке страхования" предусматривает более гибкий и рыночный порядок, пишет Zakon.kz

Принципиальная разница состоит в том, что действующие тарифы страховых премий при автостраховании (ОСГПО) установлены непосредственно в самом Законе РК от 1 июля 2003 года № 446-II "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Вычислению размера страховой премии посвящена целая глава 4 в упомянутом законе, где приведены фиксированные величины, используемые в этом процессе:

  • базовая страховая премия – 1,9 МРП (в 2026 году – 8218 тенге);
  • коэффициенты по территории регистрации ТС – от 1 (Жамбылская область) до 2,96 (Алматы);
  • коэффициент в зависимости от возраста и стажа вождения;
  • коэффициент в зависимости от срока эксплуатации ТС;
  • коэффициент по системе "бонус-малус";
  • а также различные поправочные коэффициенты.

Настоящая задачка по арифметике – и все, повторим, в законе. В будущем от этого предлагается отойти. В законопроекте "О рынке страхования" порядку определения страховой премии посвящена лишь одна статья – 65, где сказано, что:

"Страховая премия по договору обязательного страхования ответственности владельцев ТС рассчитывается как произведение базовой ставки и коэффициентов страховых тарифов".

Конкретные же цифры (базовая ставка и коэффициенты) будут устанавливаться в подзаконных актах уполномоченным органом "в фиксированном размере либо в виде предельных значений в зависимости от типа ТС и иных факторов, влияющих на степень страхового риска".

А также непосредственно в договоре страхования, в котором страховые компании будут рассчитывать страховую премию с учетом собственной системы скоринга водителей, используя информацию Единой страховой базы данных. Предполагается, что эта система будет учитывать наряду с уже закладываемыми факторами также: историю убытков, нарушения ПДД, пробег ТС и другие.

Пока новый закон остается на стадии проекта, конкретных будущих правил, понятное дело, еще нет. Но известно, что внедрение будет поэтапным. Первоначально тарифы предполагается все-таки "привязать" к неким предельным значениям: плюс-минус 20%. А далее все больше будет решать рынок: т.е. каждый страховщик сам устанавливает размер премии (правда, в рамках тарифного коридора, регулярно пересматриваемого на основании независимой актуарной оценки).

А страхователь, т.е. владелец ТС сможет выбирать наиболее для него приемлемое предложение. В общем, та самая гибкая рыночная модель, к которой авторы законопроекта и планируют перейти от существующей сейчас – фиксированной, избыточно зарегулированной. Что не удивительно: ведь действующий закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" был принят почти четверть назад – коротко говоря, в других обстоятельствах.

Другой момент – страховые выплаты (ради которых, собственно, и заключается договор страхования) при наступления страхового случая в процессе эксплуатации ТС, например, ДТП. Что примечательно, предельный объем ответственности страховщика законопроектом вообще не меняется по сравнению с ныне применяемыми размерами, которые составляют за:

  • гибель – 2000 МРП;
  • установление инвалидности:
  • первой группы –1600 МРП;
  • второй группы –1200 МРП;
  • третьей группы – 500 МРП;
  • инвалидность у ребенка –1000 МРП;
  • увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на лечение, но не более 300 месячных расчетных показателей;
  • вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более 600 МРП.

Напомним, ранее предлагалось увеличить предельный объем ответственности по каждой позиции в 2 раза. Zakon.kz публиковал статью о тех поправках, которые в декабре 2025 года презентовали в Мажилисе. Однако тогда депутаты пришли к выводу, что "одномоментное увеличение ответственности страховщика вдвое может привести к более чем трехкратному росту стоимости полиса", а увеличение выплат без соответствующего роста премий невозможно. Но рост премий тем, прежним законопроектом не предусматривался.

При этом надо учитывать уже существующие "системные дисбалансы в отрасли". Как говорится уже в КДРП нового законопроекта, из-за фиксированного характера действующих тарифов "уровень убыточности в сегменте ОСГПО достигает 107% (у отдельных компаний 130%-150%) и продолжает расти".

В том числе и поэтому пошли, как видим, другим путем. Однако все только начинается: текст законопроекта размещен пока для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА".

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Редактор отдела "Право"
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