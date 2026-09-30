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Право

Страны СНГ нашли способ ускорить розыск преступников

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 10:46 Фото: Zakon.kz
Депутаты Курултая на пленарном заседании 30 сентября 2026 года приняли в двух чтениях закон о межгосударственном розыске лиц. Документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в законе "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года". Представил документ и.о. министра внутренних дел Санжар Адилов.

"Рассматриваемый Протокол предусматривает внесение изменений в Договор, регламентирующий обмен информацией между компетентными органами сторон СНГ в электронном формате. Данные изменения позволят значительно повысить оперативность и эффективность предпринимаемых совместных мер, направленных на установление и задержание преступников, скрывающихся от уголовного преследования, а также розыска лиц", – сказал Санжар Адилов.

Депутат Берик Беркимбаев отметил, что законопроект направлен на совершенствование межгосударственного взаимодействия в сфере розыска лиц в рамках Договора государств – участников Содружества Независимых Государств.

"Сегодня пересечение государственных границ во многих случаях не представляет существенной проблемы для граждан государств СНГ. Между рядом государств действует безвизовый режим, что способствует свободному перемещению граждан. Вместе с тем такая мобильность может использоваться и лицами, скрывающимися от правоохранительных органов. Человек может совершить преступление в одном государстве, а скрываться – в другом. В таких ситуациях эффективность розыска напрямую зависит от того, насколько быстро компетентные органы государств могут обмениваться необходимой оперативной информацией. Именно на это направлен рассматриваемый Протокол", – пояснил он.

Документ предусматривает правовое закрепление современных цифровых форм обмена информацией между компетентными органами государств – участников Договора. Отмечается, что закрепление таких механизмов позволит сделать межгосударственное взаимодействие более оперативным и эффективным.

На сегодняшний день Протокол ратифицирован Арменией, Беларусью, Россией, Кыргызстаном, Узбекистаном, Азербайджаном и Таджикистаном.

Ранее депутаты Курултая приняли закон о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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