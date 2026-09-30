Казахстан и Катар будут обмениваться данными о разыскиваемых лицах
Фото: quryltai.kz
Депутаты Курултая 30 сентября 2026 года на пленарном заседании рассмотрели в двух чтениях и приняли закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью, передает корреспондент Zakon.kz.
В заключении к документу указано, что соглашение между правительством РК и правительством Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью заключено 29 октября 2024 года в городе Доха.
"Соглашение направлено на урегулирование отношений между Казахстаном и Катаром по вопросам взаимодействия при решении задач по борьбе с организованной преступностью, террористическими и экстремистскими преступлениями, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной миграцией и торговлей людьми, а также в сфере информационной безопасности", – говорится в документе.
Сотрудничество в рамках Соглашения предполагается на основе запросов компетентных органов государств Сторон, что позволит сторонам:
- обмениваться оперативной информацией до возбуждения уголовного дела;
- оперативно сверять данные по розыску лиц;
- проводить совместные учения, обмениваться технологиями и повышать квалификацию в сфере борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег.
По итогам рассмотрения в двух чтениях депутаты Курултая приняли закон о ратификации соглашения. Документ направлен на подпись главе государства.
23 сентября 2026 года стало известно, что Казахстан получит новые возможности для расследования транснациональных преступлений.
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