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Право

Казахстан получит новые возможности для расследования транснациональных преступлений

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 11:25 Фото: polisia.kz
Депутаты Курултая на пленарном заседании 23 сентября 2026 года одобрили в двух чтениях проект закона "О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам" и направили на подпись президенту, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев отметил, что документ подписан 20 апреля 1959 года в Страсбурге. По его словам, Конвенция направлена на урегулирование отношений между компетентными органами государств-участников Конвенции по вопросам получения и оказания правовой помощи по уголовным делам.

"Присоединение к Конвенции позволит Казахстану получать доказательства по уголовным делам, находящимся в производстве казахстанских правоохранительных органов, и возвращать в страну выведенные за рубеж активы, добытые незаконным путем. Это повысит оперативность и эффективность расследования уголовных дел, в том числе связанных с транснациональной преступностью", – сообщил он.

В заключении Курултая сказано, что в соответствии с Конвенцией ее участники обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в ней условий предоставлять друг другу правовую помощь по уголовным делам.

Законопроект предусматривает ратификацию Республикой Казахстан Конвенции со следующими шестью оговорками и заявлениями:

  • право исполнять запросы о розыске или наложении ареста на имущество только при уголовной наказуемости деяния в обеих сторонах, а также при соответствии казахстанскому законодательству;
  • передачи поручения о вручении повестки о явке лица не менее чем за 50 дней до установленной даты явки лица.

Центральными органами, уполномоченными на направление и получение запросов о правовой помощи, определены Верховный суд Республики Казахстан – в отношении запросов о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве судов; и Генеральная прокуратура Республики Казахстан – в отношении всех других запросов о правовой помощи по уголовным делам.

Ожидается, что реализация Конвенции повысит эффективность сотрудничества Республики Казахстан с государствами-участниками Конвенции в борьбе с преступностью.

Ранее депутаты Курултая одобрили в двух чтениях проект закона о партнерстве между правительством Казахстана и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

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Фото Оксана Даирова
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