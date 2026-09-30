Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Кредитная рейтинговая деятельность

С 1 октября вводится в действие Закон "О кредитной рейтинговой деятельности"

Закон направлен на формирование прозрачного и независимого рынка рейтинговых услуг в Казахстане.

Основной целью регулирования кредитной рейтинговой деятельности является обеспечение защиты прав и законных интересов пользователей рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Документ устанавливает принципы регулирования деятельности, ключевые требования к работе рейтинговых агентств и их классификацию.

Предусматривается создание казахстанского рейтингового агентства, одним из учредителей которого будет являться Нацбанк.

Создание отечественной рейтинговой инфраструктуры позволит снизить стоимость рейтинговых услуг, что повысит их доступность для широкого круга компаний, особенно малого и среднего бизнеса.

Финансы, платежные организации

Платежные организации Казахстана поделили на две категории

Платежная организация первой категории – юридическое лицо (ТОО или АО), осуществляющее деятельность на основании лицензии Нацбанка по оказанию платежных услуг и осуществлению банковских операций (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и переводные операции: выполнение указаний юридических лиц по платежам и переводам денег).

Они должны отвечать ряду требований: минимальный размер уставного и собственного капитала должен значительно превышать размер капитала у действующих платежных организаций, высокие коэффициенты левериджа и ликвидности, оценивающие безопасность и устойчивость бизнеса, предоставление финансовой отчетности, ежегодный внешний аудит, требования к системе управления рисками и информационной безопасности.

Платежным организациям запрещено привлекать депозиты и кредитовать население и бизнес, эти функции в полном объеме сохранятся за банками второго уровня.

В первую категорию попадут только те платежные организации, которые соответствуют усиленным требованиям, остальные автоматически будут переведены во вторую категорию.

Введение платежных организаций первой категории позволит обеспечить условия для развития конкуренции на платежном рынке, а также предоставить доступ населению и бизнесу к платежным сервисам, снизить стоимость отдельных платежных услуг, прежде всего, переводов и микроплатежей.

Установлены Требования к управлению финансовыми продуктами

АРРФР внедряет риск-ориентированный подход к поведенческому надзору и усиливает защиту потребителей финансовых услуг.

Устанавливаются единые требования к управлению финансовыми продуктами для банков, страховых, микрофинансовых организаций, брокеров и других субъектов финансового рынка.

Финансовые организации должны учитывать интересы потребителей на всех этапах жизненного цикла продукта: определять целевую группу, оценивать риски и соответствие продукта потребностям клиента, обеспечивать понятность условий.

Предусмотрены регулярный мониторинг продуктов, анализ обращений и досрочного прекращения договоров. Усиливаются требования к рекламе: она должна содержать полную информацию о характеристиках, стоимости и рисках и не вводить потребителей в заблуждение.

Также запрещаются недобросовестные практики – сокрытие существенных условий, навязывание дополнительных услуг и получение согласия с помощью заранее отмеченных полей.

Согласование продуктов с Агентством не требуется. По установленному перечню о выпуске, изменении или прекращении продукта необходимо уведомлять Агентство в течение 10 рабочих дней.

С 1 октября изменения в Требованиях к условиям осуществления банковской деятельности

1. Требования дополняются порядком предоставления займа потребителю банковских услуг – физическому лицу в целях внешнего рефинансирования

Так, устанавливается порядок предоставления банковского займа для погашения задолженности по другому займу или микрокредиту. Банк должен получить согласие заемщика на перечисление суммы рефинансирования непосредственно в банк или МФО, где оформлен рефинансируемый заем. Предусмотрен также порядок погашения такой задолженности.

2. Вводятся дополнительные меры по предотвращению мошенничества при оформлении онлайн-займов.

То есть перед заключением договора необеспеченного потребительского займа через интернет банк будет проводить анкетирование физлица. Если выявлены признаки мошенничества или того, что заемщик действует под воздействием третьих лиц, банк проводит дополнительную проверку, по результатам которой принимает соответствующее решение.

Также утверждена форма анкеты.

Аналогичные нормы вводятся в требованиях к осуществлению микрофинансовой деятельности.

Установлены размеры ГЭСВ по договору лизинга для физических лиц

Размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга составляют:

не более 36% годовых – по договору лизинга, стоимость предмета лизинга по которому не превышает 20 млн тенге включительно;

– по договору лизинга, стоимость предмета лизинга по которому не превышает 20 млн тенге включительно; не более 46% годовых – по договору лизинга, стоимость предмета лизинга по которому превышает 20 млн тенге.

– по договору лизинга, стоимость предмета лизинга по которому превышает 20 млн тенге. не более 35% годовых – по договору лизинга, по которому в качестве лизингодателя выступает банк.

Также установлены размеры иных платежей по договору лизинга.

Персональные данные

Со 2 октября изменения в Правилах сбора, обработки персональных данных

Обновлен понятийный аппарат правил. Добавлены понятия "удаление персональных данных", "анонимизация персональных данных", "маскирование персональных данных" и др.

Добавлена норма:

Обработка персональных данных в виде трансграничной передачи персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Закона, распространения персональных данных в общедоступных источниках, а также их передачи третьим лицам осуществляется при условии согласия субъекта.

Хранение персональных данных осуществляется собственником и оператором, а также третьим лицом в базе и цифровом объекте, которые находятся на территории РК.

В случае наличия информации о нарушении условий сбора, обработки персональных данных субъект требует от собственника или оператора, а также третьего лица блокирования и (или) анонимизации своих персональных данных.

Персональные данные, сбор и обработка которых произведены собственником или оператором, а также третьим лицом с нарушением законодательства РК, а также в иных случаях, установленных Законом и иными нормативными правовыми актами РК, по требованию субъекта подлежат уничтожению и (или) удалению.

Требование об удалении персональных данных не подлежит исполнению в случаях, определенных пунктом 4 статьи 41 Цифрового кодекса.

Цифровизация

Требования по управлению цифровыми данными утвердило правительство

Государственные органы, государственные юридические лица и субъекты квазигоссектора обязаны соблюдать единые правила управления цифровыми данными.

Документ направлен на однократный сбор и многократное использование данных, повышение их качества, стандартизацию и обеспечение аналитики. Организации формируют каталог цифровых данных и паспорта на архитектурном портале, назначают менеджера по данным и обеспечивают соответствие критериям качества (точность, полнота, актуальность, уникальность и др.).

Данные передаются в единую аналитическую систему Smart Data Ukimet. Предусмотрены требования к интеграции, защите, резервному копированию, архивированию, а также формированию библиотек данных для обучения моделей искусственного интеллекта.

Медицина, лекарства, БАДы

Уточнены правила выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности

Для их получения нужно обратиться в медорганизацию и предоставить документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

Госуслуга оказывается при самостоятельном обращении или через веб-портал "цифрового правительства".

Срок оказания госуслуги с момента сдачи документа, удостоверяющего личность, не более 30 минут.

Для получения государственной услуги в электронной форме услугополучатель формирует запрос на получение государственной услуги на портале, подписанный ЭЦП. Результат оказания государственной услуги услугодатель направляет услугополучателю в "Личный кабинет" в форме цифрового документа.

При операции по искусственному прерыванию беременности лист или справка о временной нетрудоспособности выдается врачом совместно с заведующим отделением на время пребывания в стационаре и амбулаторно-поликлиническом уровне, где производилась операция, а в случае осложнения – на весь период временной нетрудоспособности.

В случае самопроизвольного аборта (выкидыша) медицинским работником (врачом акушером-гинекологом), а при его отсутствии – врачом, совместно с заведующим отделением после заключения ВКК по месту наблюдения, согласно выписке родовспомогательной организации здравоохранения/многопрофильного стационара, выдается лист или справка о временной нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособности, в медицинской карте амбулаторного пациента в медицинской цифровой системе проводится соответствующая запись с описанием состояния пациентки и установлением диагноза, осложнений.

Также Минздрав внес изменения в некоторые другие приказы по вопросам дачи согласия на посмертное донорство, стандарт оказания экстренной медицинской помощи, направления граждан РК на лечение за рубеж, оказания первичной медико-санитарной помощи и др.

Маркировку БАДов внедряют в Казахстане с 10 октября

Производители и импортеры должны будут регистрироваться в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ), регистрировать БАД и наносить на потребительскую упаковку уникальный код DataMatrix GS1.

Оптовики будут передавать в систему сведения об обороте продукции, а розничные продавцы – сканировать код при продаже. Для этого потребуется кассовая техника с передачей данных, сканер для считывания DataMatrix и договор с оператором фискальных данных.

В ЦС МПТ будет фиксироваться движение БАД: ввод в оборот, передача между участниками, приемка, перемещение, розничная продажа, вывод из оборота и возврат товара. Для транспортных упаковок предусмотрено агрегирование, позволяющее отслеживать продукцию без вскрытия упаковки.

БАД, произведенные до введения обязательной маркировки, можно будет реализовывать до окончания срока годности.

Обновлен госстандарт высшего образования в области здравоохранения

Содержание программ интегрированного медицинского образования включает высшее медицинское образование и интернатуру. С 2026 года прекращается прием на программы непрерывного интегрированного медицинского образования. Студенты, поступившие ранее, смогут завершить обучение по старым планам или перейти на новые.

Программы интегрированного медицинского образования включают высшее образование и интернатуру (не менее 70 кредитов). Подготовка в интернатуре ведётся по дуальной системе с наставниками из числа врачей со стажем от 5 лет.

Установлены минимальные объемы кредитов:

"Сестринское дело", "Общественное здоровье" – 280;

"Фармация", "Медико-профилактическое дело" – 350;

"Стоматология" – 420;

"Медицина", "Педиатрия" – 490.

Итоговая аттестация проводится в форме комплексного экзамена. Выпускникам интегрированных программ присваивается квалификация "Врач" (с указанием специальности интернатуры).

Изменения в правилах ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы

Заявление на включение, подписанное ЭЦП, подается через портал социальных услуг (http://aleumet.egov.kz ). К нему прилагаются документы об образовании, стаже не менее 5 лет, сертификате специалиста, обучении по МСЭ, а также справки об отсутствии динамического наблюдения у психиатра и нарколога и справка о судимости. Сведения формируются автоматически из государственных систем через "цифровое правительство".

После проверки документов претендент в течение 10 дней проходит обязательное тестирование на платформе skills.enbek.kz (нужно набрать не менее 70% и пройти прокторинг). При успешном результате заключается контракт, и эксперт включается в реестр.

Введена новая норма: независимому эксперту не распределяются проекты МСЭ из региона, где он работает или ведет профессиональную деятельность.

Минздрав изменил Правила проведения обязательных медицинских осмотров и предварительных медицинских осмотров

Обновлена госуслуга "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

Госуслугу оказывают медицинские организации через портал. Срок оказания – 30 минут с момента сдачи документов.

Результатом услуги является выдача справки по форме № 075/у.

Услуга оказывается на платной основе за исключением детей до 18 лет по месту прикрепления при поступлении на учебу и трудоустройстве.

Услуга осуществляется только в электронном формате посредством внесения в медицинскую цифровую систему и подписания ЭЦП врача.

В правилах обязательных медосмотров добавлена норма:

Работники, имеющие выраженные формы общих заболеваний, как являющиеся, так и не являющиеся противопоказанием для продолжения работы в профессии, а также работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных производственных факторов, имеющие непрерывный трудовой стаж во вредных и (или) опасных производственных условиях не менее восьми лет, проходят периодический медицинский осмотр в организации здравоохранения, оказывающей специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии и экспертизы, один раз в 5 лет.

Работникам, обязанным проходить предсменное медицинское освидетельствование, соглашением, коллективным договором сохраняются гарантии, предусмотренные статьей 125 Трудового кодекса.

Обновленный перечень целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, содержит 19 целевых групп лиц с указанием видов исследований и периодичности их прохождения.

Кроме того, произошли изменения в перечне вредных и опасных производственных факторов.

Образование

С 3 октября вводится новый порядок зачисления детей в предшкольный класс

Прием документов для зачисления детей в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий проводится с 1 по 31 августа.

Услуга доступна через портал "цифрового правительства" или напрямую в организации образования.

Для получения госуслуги нужно подать на портал следующие документы:

заявление;

паспорт иммунизации;

паспорт здоровья;

цифровую фотографию.

Если документы подаются в школу, то еще потребуется свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность родителя.

При полном пакете документов уведомление о зачислении с 1 сентября выдается в течение одного рабочего дня.

Приказ о зачислении издается школой не ранее 25 августа.

Также изменились правила постановки детей на очередь в детский сад.

Для получения госуслуги по постановке на очередь родитель или законный представитель ребенка через веб-портал "цифрового правительства" или цифровые объекты подает заявление с приложением документов по перечню.

Для получения государственной услуги посредством портала и абонентского устройства сотовой связи используется абонентский номер сети сотовой связи, зарегистрированный в Базе мобильных граждан (БМГ) РК.

Заявления услугополучателей и подтверждение документов на получение вне очереди места в ДО обрабатываются услугодателем в течение одного рабочего дня.

Утверждены Правила использования мобильных телефонов учениками школ

Использование телефона обучающимся во время учебного процесса допускается:

в учебных целях по указанию педагога;

при возникновении обстоятельств, создающих угрозу жизни и (или) здоровью обучающегося, воспитанника либо иных лиц;

при необходимости использования телефона по состоянию здоровья обучающегося или воспитанника.

До начала учебного занятия устройство переводится в беззвучный режим с отключением вибрации и звуковых сигналов либо выключается.

При наличии материально-технической возможности школа вправе определять специально оборудованные места для размещения мобильных телефонов.

Использование функций фото-, аудио- и видеозаписи абонентского устройства сотовой связи при выполнении учебного задания допускается по указанию педагога с учетом норм о защите персональных данных и права на изображение.

Правилами внутреннего распорядка школы определяется порядок передачи срочной информации между родителями и обучающимся во время учебного процесса, в т.ч. абонентский номер школы, используемый для этих целей.

Министерство просвещения обновило задачи дошкольных организаций образования

Задачами дошкольных организаций являются:

охрана жизни и здоровья воспитанников; создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное развитие воспитанников, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; обеспечение качественной предшкольной подготовки; вовлечение родителей в процесс воспитания и обучения для обеспечения полноценного развития воспитанника; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам ухода, воспитания, обучения, развития воспитанников и охраны здоровья; осуществление поддержки семьи по вопросам воспитания и обучения детей; создание инклюзивной развивающей среды, трансформируемые игровые и тематические зоны, ориентированные на поддержку индивидуальности и субъектности ребенка.

Изменились правила предоставления в аренду школьных спортивных сооружений

Теперь действие правил распространяется, помимо школ, также на колледжи.

Государственная организация среднего, технического и профессионального, послесреднего образования для предоставления объекта в аренду размещает на сайте госреестра объявление, содержащее следующую информацию:

сведения об объекте с указанием наименования, количества, единицы измерения, срока предоставления в имущественный наем (аренду), краткой характеристики, местонахождения;

сведения о балансодержателе объекта (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты).

Поступившие заявки рассматриваются в течение трех дней в порядке очередности.

Решение государственной организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования о предоставлении объекта в аренду является основанием для заключения договора аренды объекта, который подлежит регистрации в течение трех рабочих дней со дня его заключения.

Реклама, вывески

Как согласовать размещение вывески: новые правила с 1 октября 2026 года

Госуслуга оказывается физическим и юридическим лицам акиматами.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляется через канцелярию услугодателя или посредством веб-портала "цифрового правительства".

Какие документы нужно подать:

заявление;

эскиз вывески;

документ, удостоверяющий личность (можно цифровой).

При представлении полного пакета документов проверяется их достоверность в соответствии с требованиями Закона РК "О языках в Республике Казахстан" и Правилами и согласовывается эскиз вывески.

Срок рассмотрения документов и выдача результата составляет 4 рабочих дня cо дня принятия документов.

Транспорт

Минздрав изменил Правила выдачи справки для получения водительских прав

Прием документов осуществляется через медицинские организации, а выдача результатов госуслуги – через веб-портал "цифрового правительства".

Справка выдается на платной основе только в электронном формате посредством внесения в медицинскую цифровую систему и подписанной ЭЦП врача.

Услугополучатель имеет возможность получения госуслуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

Для формирования полного пакета через портал услугополучателю необходимо пройти медицинский осмотр в медицинском учреждении для формирования в электронном формате медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством.

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах Управления общественного здравоохранения города Астана, Управлений общественного здоровья города Алматы, Туркестанской области, Управлений здравоохранения областей, города Шымкент, а также интернет-ресурсах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В Казахстане внедряют маркировку смазочных материалов

С 27 октября вводятся в действие Правила маркировки и прослеживаемости отдельных видов смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

Производители и импортеры смазочных материалов:

должны быть зарегистрированы в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;

подключены к цифровой системе при помощи аппаратно-программного комплекса;

вносят в режиме реального времени в цифровую систему сведения о маркировке смазочных материалов, подлежащих маркировке.

Документ содержит перечень сведений, которые указываются для регистрации смазочных материалов в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров.

Средства идентификации наносятся на потребительскую или групповую упаковку, либо на этикетку способом не допускающим отделения средства идентификации без повреждения средства идентификации.

С 21 октября меняются Сертификационные требования к эксплуатантам гражданских воздушных судов

Эксплуатанты гражданских воздушных судов разрабатывают, принимают и осуществляют программу авиационной безопасности эксплуатанта воздушных судов в целях соблюдения требований Программы авиационной безопасности гражданской авиации.

Внутренние меры по контролю качества обеспечения авиационной безопасности проводятся эксплуатантами не реже трех раз в год и по указанию уполномоченной организации в сфере гражданской авиации и (или) руководства организации.

Эксплуатант осуществляет периодичность проведения аудита, их результаты (планы, акты, справки, отчеты) и информирование уполномоченной организации в сфере гражданской авиации о результатах внутренних проверок.

Эксплуатант обеспечивает экипаж воздушного судна памятками (инструкциями) по действиям в чрезвычайной обстановке.

Обновлены Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов РК и прав на них

Правила определяют порядок государственной регистрации гражданских воздушных судов и прав на них и оказания государственной услуги "Выдача свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан", а также форм документов, удостоверяющих права на них и порядок регистрации и учета беспилотных авиационных систем и оказания государственной услуги "Постановка на учет беспилотной авиационной системы".

Изменения в Правилах аккредитации иностранных воздушных перевозчиков

Срок рассмотрения документов и выдача результата оказания государственной услуги составляет 30 рабочих дней со дня их поступления.

Свидетельство об аккредитации иностранных перевозчиков, осуществляющих свою деятельность на территории РК, выдается услугополучателю на период два года с даты начала ее действия, или на срок действия сертификата эксплуатанта, если срок действия такого сертификата менее двух лет.

В случае непринятия иностранным перевозчиком в согласованные сроки корректирующих действий, уполномоченная организация информирует об этом услугодателя. Услугодатель приостанавливает действие Свидетельства об аккредитации иностранных перевозчиков, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, на срок не превышающий 30 календарных дней со дня вручения уведомления, и возобновляет его действие при условии устранения нарушения.

С 19 октября меняются Правила проведения техосмотра

Правила привели в соответствие с Цифровым кодексом. По тексту документа заменили понятия "информационная система" на "цифровая система", "электронное правительство" на "цифровое правительство".

Оператором ЕИС не допускается оказание услуг единой цифровой системы обязательного техосмотра при выявлении факта проведения техосмотра транспортного средства с нарушением порядка, в т.ч. при выявлении признаков проведения фиктивного техосмотра транспортного средства.

Заполнение диагностической карты проводится оператором техосмотра в электронном виде в специализированном программном обеспечении, осуществляющем информационное взаимодействие с единой цифровой системой обязательного техосмотра.

Строительство, здания, сооружения

С 26 октября меняются Правила проведения энергоаудита зданий

Энергоаудит проводится с учетом сезонных характеристик обследуемого объекта. При этом измерительный (испытательный) этап проводится как в зимний, так и в летний периоды.

Обновлен перечень сведений, которые собираются в рамках подготовительного этапа.

По результатам обязательного энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности, которое подлежит внесению энергоаудиторской организацией в Единую информационную систему.

Также изменен порядок проведения экспресс-энергоаудита.

С 10 октября меняются Правила рассмотрения документов по проекту строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов для заключения договора о предоставлении гарантии или договоров в рамках реновации

Для применения ставки гарантийного взноса застройщику необходимо набрать 50 и более баллов по фактору рисков.

Единый оператор, помимо прочего, отказывает в заключении договора о предоставлении гарантии в рамках реновации по следующим основаниям:

несвоевременное заключение застройщиком и уполномоченной компанией договоров:

залога голосующих акций (долей участия в уставном капитале) уполномоченной компании между застройщиком и Единым оператором;

доверительного управления голосующими акциями (долей участия в уставном капитале) уполномоченной компании между застройщиком и Единым оператором;

при несоответствии договора о предоставлении гарантии в рамках реновации условиям договора о реновации;

при непредставлении застройщиком и уполномоченной компанией договора о предоставлении гарантии в рамках реновации для присоединения к нему Единого оператора в течение трех месяцев с момента заключения договора о реновации.

Также обновлены параметры для определения рейтинга застройщика.

В новой редакции изложена Многофакторная модель, основанная на оценке показателей и факторов риска.

Защита и развитие конкуренции

АЗРК меняет Правила оказания госуслуги "Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию

Для получения государственной услуги нужно обратиться с ходатайством о даче согласия на экономическую концентрацию посредством веб-портала "цифрового правительства" с приложением документов в электронном виде в формате docx и PDF.

Торговля, биржевая торговля

Изменения в правилах внутренней торговли с 19 октября 2026 года

В Правила добавили понятия: контрольный (идентификационный) знак, материальный носитель, идентификационный код, средство идентификации, товарная подкатегория, товарная категория.

Закуп или реализация продовольственных товаров для последующей продажи, осуществляется с применением соответствующих национальных стандартов РК, а в случае их отсутствия согласно приложению к Правилам.

Продавец обеспечивает наличие оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара.

Субъекты внутренней торговли при осуществлении продажи товаров в торговых объектах 1, 2, 3 и 4 категории:

обозначают места выкладки товаров казахстанского происхождения специальной вывеской или надписью: "Сделано в Казахстане", которую допускается устанавливать на несколько расположенных рядом товаров казахстанского происхождения;

располагают товары казахстанского происхождения с надписью: "Сделано в Казахстане" наряду с продукцией, имеющей большой спрос с использованием кросс-мерчендайзинга;

размещают продовольственные и непродовольственные товары казахстанского происхождения на торговой площади и (или) полочном пространстве в объеме не менее 30%:

- по каждой товарной подкатегории – от торговой площади или полочного пространства, занятых соответствующей товарной подкатегорией;

- по каждой товарной категории – от торговой площади или полочного пространства, занятых соответствующей товарной категорией;

- по торговому объекту – от торговой площади или полочного пространства, занятых продовольственными и непродовольственными товарами;

обеспечивают размещение товаров казахстанского происхождения в центральной зоне выкладки каждой товарной категории и каждой товарной подкатегории, в визуально и физически доступных для потребителей местах (на уровне глаз), наряду с продукцией, имеющей большой спрос.

Субъекты внутренней торговли на социально значимые продовольственные товары устанавливают размер предельной торговой надбавки не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанной в договорах поставки социально значимых продовольственных товаров.

Допускается увеличение торговой надбавки на величину понесенных и документально подтвержденных затрат, связанных с перевозкой и (или) импортом социально значимых товаров и (или) затрат на услуги доставки при электронной торговле и (или) естественной убылью продовольственных товаров в пределах норм естественной убыли продовольственных товаров в розничной торговле.

С 4 октября в правилах биржевой торговли произошли изменения

Поправками расширены основания для приостановления аккредитации в товарной бирже.

Добавлено новое:

в случае установления факта нарушения членом товарной биржи требований при применении автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах.

Кроме того, добавлено новое основание для возобновления аккредитации в товарной бирже:

устранение нарушения, послужившего основанием для приостановления аккредитации, и представление членом товарной биржи письменного разъяснения о принятых мерах по недопущению впредь нарушения требований при применении автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах.

При этом прекращение аккредитации в товарной бирже осуществляется в случае повторного установления факта нарушения членом товарной биржи требований при применении автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах после возобновления аккредитации.

Изменился порядок реализации сахара на товарной бирже

Соответствующие поправки внесены в перечень биржевых товаров.

В отношении сахара определена минимальная доля товара, подлежащая обязательной реализации через товарные биржи в размере:

для производителей сахара – 20% от объема произведенного сахара;

для импортеров сахара – 20% от объема ввезенного сахара.

Напомним, ранее документом был установлен минимальный размер поставочной партии в 60 тонн, при равенстве или превышении которого, сахар продавался только через товарную биржу.

Нефтегазовая отрасль, недропользование, энергетика

С 17 октября усилена антитеррористическая защита нефтегазовых объектов на Каспии

В целях усиления антитеррористической защищенности объектов хозяйствующие субъекты нефтегазовой отрасли (собственники, владельцы, руководители или должностные лица объектов), осуществляющие операции по недропользованию в казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечивают место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи производственных объектов по запросу штаба и несут расходы непосредственно связанные с размещением его сил и средств.

При этом допускается размещение сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи морских производственных объектов на мобильных морских средствах.

Место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом соответствует следующим требованиям:

размещение не менее 10 сотрудников;

наличие вертолетной площадки;

расположение на расстоянии не более 23 километров от морских производственных объектов.

К расходам, непосредственно связанным с размещением сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, относятся документально подтвержденные расходы, связанные с обеспечением размещения и функционирования сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Перечень, объем и порядок несения и возмещения таких расходов определяются по согласованию сторон в соответствии с гражданским законодательством РК.

Изменения в Правилах заключения договора залога банковского вклада в области углеводородов

Из документа исключены нормы касательно заключения договора банковского вклада в области добычи урана.

Теперь залог банковского вклада как способ обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию в области углеводородов предоставляется в пользу Республики Казахстан в лице компетентного органа в области углеводородов, являющегося стороной контракта на недропользование в области углеводородов или выдавшего лицензию на недропользование в области углеводородов.

Залогодателем по залогу банковского вклада выступает недропользователь по соответствующему контракту на недропользование в области углеводородов.

Заявление о заключении договора залога, представляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию в области углеводородов подается залогодержателю залогодателем в письменной произвольной форме.

Утверждены Правила контроля за соблюдением условий контрактов на недропользование по урану

Компетентный орган будет контролировать соблюдение условий контрактов на добычу урана через мониторинг отчетов и посещение объектов.

Плановые посещения проводятся не чаще одного раза в год на основании годового списка, который публикуется заранее. Основание для включения — непредставление или недостоверность отчетов. Внеплановые визиты назначаются при поступлении информации о нарушениях (анонимные обращения не рассматриваются).

О посещении недропользователя уведомляют заранее: за 10 рабочих дней при плановом и за сутки – при внеплановом.

Срок посещения – не более 30 календарных дней. В рамках посещения изучаются измеримые условия контрактов.

По итогам составляется справка на казахском и русском языках. При выявлении нарушений применяются меры в соответствии с Кодексом о недрах и условиями контракта.

С 5 октября изменения в Правилах проведения квалификационных проверок знаний правил эксплуатации и техники безопасности у руководителей, специалистов организаций по производству, передаче электрической и тепловой энергии

Квалификационная проверка знаний руководителей осуществляется Комитетом государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.

Заявление для прохождения проверки знаний подается через порталы "цифрового правительства" или elicense.kz не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока действия предыдущей проверки.

Сведения документов, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Поправками обновлены основания для приостановления оказания госуслуги.

Тестирование проходит в автоматизированном режиме на казахском или русском языке в течение 5 рабочих дней после уведомления.

По итогам присваивается или не присваивается группа допуска по электробезопасности.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание не проводится.

С 3 октября вносятся изменения в Правилах функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии

Данные коммерческого учета электрической энергии передаются в устройства сбора и передачи данных каждые пятнадцать минут с дальнейшей передачей данных в цифровую систему уполномоченного органа. При сбоях передачи информации обеспечивается возможность сбора данных одновременно за несколько пятнадцатиминутных интервалов.

Субъекты топливно-энергетического комплекса в области электроэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии с цифровой системой уполномоченного органа.

Также меняются Правила передачи данных теплопроизводящими и теплотранспортирующими субъектами в единую государственную систему управления топливно-энергетическим комплексом

Субъекты теплоснабжения обеспечивают подключение к цифровой системе уполномоченного органа.

Теплопроизводящие субъекты, функционирующие в рамках централизованных систем теплоснабжения, осуществляют беспрерывную дистанционную передачу данных в цифровую систему уполномоченного органа с систем учета тепловой энергии, установленных на узлах учета теплопроизводящих субъектов, по следующим трем модулям.

Теплотранспортирующие субъекты, функционирующие в рамках централизованных систем теплоснабжения, осуществляют беспрерывную дистанционную передачу данных в цифровую систему уполномоченного органа с систем учета тепловой энергии, установленных на узлах учета теплотранспортирующих субъектов.

Данные накапливаются и передаются в режиме реального времени, а также в разрезе часа, суток, месяца в цифровую систему уполномоченного органа.

Утверждены Правила привлечения независимых экспертов для анализа разработки месторождений урана

Независимые эксперты привлекаются для независимой экспертизы, в рамках которой Центральной комиссией назначается:

по проекту разведочных работ – 2 независимых эксперта;

по проекту опытно-промышленной добычи урана – 2 независимых эксперта;

по проекту разработки месторождения урана – 2 независимых эксперта;

по проекту ликвидации последствий добычи урана – 2 независимых эксперта;

по анализу разработки – 1 независимый эксперт.

Независимая экспертиза проектов разведочных работ, проектов опытно-промышленной добычи урана проводится в течение 20 рабочих дней, проектов разработки месторождений урана, проектов ликвидации последствий добычи урана и анализов разработки месторождений урана в течение 30 рабочих дней.

Размер вознаграждения:

для проекта разведочных работ – не более 800 000 теңге ;

; для проекта опытно-промышленной добычи урана – не более 800 000 теңге ;

; для проекта разработки месторождения урана с объемом запасов урана по состоянию на начало проектирования до 30 000 тонн – не более 1 200 000 теңге ;

; для проекта разработки месторождения урана с объемом запасов урана по состоянию на начало проектирования от 30 000 тонн до 50 000 тонн включительно – не более 1 500 000 теңге ;

; для проекта разработки месторождения урана с объемом запасов урана по состоянию на начало проектирования свыше 50 000 тонн – не более 2 000 000 теңге ;

; для анализа разработки месторождения урана – не более 800 000 теңге ;

; для проекта ликвидации последствий добычи урана – не более 1 500 000 теңге.

Бизнес, производство

Со 2 октября обновлены Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей

Установлен более детальный порядок включения производителей в реестр. Теперь процедура предусматривает подачу заявки, цифровую верификацию с применением модели машинного обучения, оценку производства отраслевой комиссией и принятие решения о включении в реестр.

Для подачи заявки предусмотрено предоставление расширенного перечня сведений о производстве, включая информацию о технологических операциях, оборудовании, производственных мощностях, сырье и материалах, доле внутристрановой ценности, а также видеоматериалы производственного процесса.

Кроме того, установлен механизм подачи жалоб другими казахстанскими товаропроизводителями и проведения по ним выездных инспекций.

Исключена обязанность товаропроизводителя ежеквартально актуализировать сведения на веб-портале.

Отдельный порядок установлен для казахстанских производителей программного обеспечения.

Административно-территориальное устройство, водоснабжение, наименование объектов

Утверждена Методика разработки планов развития городов районного значения, сел и поселков

Аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов будут разрабатывать планы развития на срок полномочий акима (четыре года).

Структура Плана развития сельского округа состоит из следующих разделов:

паспорт;

анализ текущей ситуации;

приоритетные направления развития;

целевые индикаторы и ожидаемые результаты;

план мероприятий.

При разработке учитываются официальная статистика и предложения местных жителей (сбор в течение 15 дней).

Проект согласовывается с уполномоченным органом района в течение 15 календарных дней и утверждается собранием местного сообщества. Мониторинг проводится ежегодно, результаты публикуются до 15 февраля.

Обновлены правила присвоения наименований аэропортам, вокзалам, автостанциям и др. объектам

Правительство определило порядок наименования и переименования аэропортов, портов, железнодорожных вокзалов и станций, станций метро, автовокзалов, физико-географических и других объектов государственной собственности, а также присвоения имен государственным юридическим лицам.

При выборе названий учитываются исторические, географические и культурные особенности, нормы литературного языка. Переименование допускается не ранее чем через 10 лет. Имена выдающихся деятелей присваиваются не ранее чем через 5 лет после смерти (за исключением героев).

При присвоении собственных имен объектам казахские фамилии, имена, отчества (при его наличии), а также традиционные, исторически сложившиеся казахские имена излагаются на государственном языке.

Решения принимаются на основании заключения Республиканской ономастической комиссии. Для объектов требуется постановление правительства, для юридических лиц – решения уполномоченных органов.

Какие специалисты должны проводить технический аудит систем водоснабжения

С 5 октября меняются Правила проведения технического аудита на системах водоснабжения

Аккредитованная организация обеспечивает привлечение и участие в техническом аудите специалистов, имеющих опыт работы не менее трех лет:

эксперты по обследованию строительных конструкций и зданий (инженер-строитель; инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; инженер-гидрогеолог);

эксперты по диагностике трубопроводов (техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; специалист по телеинспекции (оператор телеинспекции); специалист по неразрушающему контролю);

эксперты по технологическому и энергетическому оборудованию (инженер-механик (общий профиль); инженер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования; инженер-энергетик);

эксперты по оценке технического состояния, надежности, износа и остаточного ресурса зданий, сооружений, систем и оборудования (инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; инженер по эксплуатации и ремонту сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства);

эксперты по автомобильному и специализированному транспорту (инженер по эксплуатации и ремонту автотранспорта (инженер-автомеханик); инженер по диагностике технического состояния автотранспортных средств; инженер-конструктор).

Заключение по техническому аудиту, выдаваемое аккредитованной организацией, подписывается всеми специалистами, проводившими технический аудит, и утверждается уполномоченным лицом аккредитованной организацией, к чьей компетенции отнесены данные функции.

Животный, растительный мир, сельское хозяйство, экология

Правила выдачи ветеринарного паспорта пасеки утвердили в МСХ

На каждую пасеку независимо от формы собственности будет выдаваться ветеринарный паспорт.

Документ оформляет специалист государственной ветеринарной организации. Владелец пасеки подает заявление, после проверки которого в течение 10 рабочих дней проводится обследование пасеки.

Ветеринарный паспорт пасеки регистрируется в ветеринарной организации в журнале регистрации.

В паспорте указываются данные владельца, количество пчелиных семей, сведения о ветеринарных обработках и эпизоотической ситуации. Номер паспорта соответствует учетному номеру пасеки.

Как будут оценивать воздействие ветровых электростанций на животных: утверждены Правила

При проектировании ветровых электростанций теперь обязательно проводится оценка их воздействия на биологическое разнообразие животного мира.

Оценку обеспечивает заказчик проекта до утверждения основных проектных решений. Она включает сбор данных, полевые обследования (предварительная зона — не менее 5 км), выявление мест обитания, миграций и концентраций животных, а также прогноз рисков (столкновения, фрагментация местообитаний, беспокойство и др.).

Особое внимание уделяется редким и исчезающим видам, мигрирующим и хищным птицам, рукокрылым.

По результатам разрабатываются меры по предотвращению или снижению воздействия, которые учитываются в проектной документации.

Утверждены Правила интродукции, реинтродукции и гибридизации животных

Основанием для интродукции является необходимость преднамеренного распространения особей видов животных в новые для них места обитания с целью:

увеличения численности;

вселения нового вида животного в местную фауну;

использования полезных свойств животного.

Основанием для реинтродукции является необходимость преднамеренного переселения особей видов животных в прежние места их обитания с целью:

возврата ранее обитавших видов;

восстановления численности;

улучшения репродуктивности.

Основанием для гибридизации является необходимость получения особей с лучшими хозяйственно полезными признаками или свойствами путем скрещивания особей разных видов или пород животных.

Перевозка животных осуществляется в специальных клетках и контейнерах с соблюдением ветеринарных требований и мер безопасности. Прием и выпуск в природу проводит комиссия территориального подразделения Комитета лесного хозяйства и животного мира. После адаптации составляется акт выпуска, в котором указывается физическое состояние животных. За состоянием животных осуществляется учет и мониторинг.

Психология

Утверждена форма информированного согласия получателя психологической помощи или его законного представителя

Форма содержит сведения о психологе, его регистрационный номер в госреестре, образование и контактные данные.

Также документом предоставляется согласие либо отказ на:

осуществление аудио- и (или) видеозаписи сессий;

обсуждение случая с супервизором психолога;

использование материалов в обезличенной форме в научных публикациях или учебных целях.

Предусмотрено право отказаться от получения психологической помощи на любом этапе ее оказания.

Психолог обязуется информировать законных представителей несовершеннолетнего получателя психологической помощи о факте посещения, динамике психоэмоционального состояния, рекомендациях по организации взаимодействия в семейной и образовательной среде.

Судебная экспертиза

Минюст изменил Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований

В случае ведения судопроизводства в бумажном формате либо отсутствии технических возможностей использования цифровых систем постановления, определения о назначении экспертизы представляются в бумажном формате лицом, назначающим экспертизу, лично, через уполномоченного представителя (на основании доверенности), почтовой или специальной связью.

Запрос адвоката о проведении экспертизы направляется в письменной форме одновременно с предоставлением объектов исследования.

Повторная экспертиза назначается для исследования тех же объектов и решения тех же вопросов в случаях, когда предыдущее заключение эксперта недостаточно обоснованно, либо его выводы вызывают сомнение, либо были существенно нарушены процессуальные нормы при назначении и производстве экспертизы.

Производство повторной экспертизы поручается комиссии экспертов. Эксперты, проводившие предыдущую экспертизу, могут присутствовать при производстве повторной экспертизы и давать комиссии пояснения.

В постановлении, определении о назначении повторной экспертизы должны быть приведены обоснованные мотивы несогласия с результатами предыдущей судебной экспертизы.

Эксперт, приняв к производству порученную ему экспертизу, изучает представленные материалы и объекты исследования и удостоверяется в их пригодности и достаточности для дачи заключения по поставленным перед ним вопросам.

Срок производства экспертизы не должен превышать 30 суток.

Иностранные граждане, мигранты, беженцы

Обновлен Образец свидетельства лица, ищущего убежище

Бланк свидетельства лица, ищущего убежище, изготавливается по единому образцу с указанием всех реквизитов на государственном и русском языках.

Бланк свидетельства выполнен на белой бумаге плотностью 150, формат 103x150 мм. Бланк согнут пополам, наружная и внутренняя части свидетельства размещены на 4-х страницах.

Также внесены изменения в Типовое положение о Комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца.

Уточняется, что состав Комиссии утверждается распоряжением акима области (столицы и города республиканского значения).

Недвижимость

С 5 октября изменения в Правилах адресации объектов недвижимости в РК

Уточнены понятия: административно-территориальная единица, населенный пункт, составные части населенных пунктов, улица (проезжая часть улицы), кладовка, парковочное место, постоянная адресация и др.

Добавлено понятие "микрорайон".

Адрес не присваивается:

самовольно возведенным объектам;

объектам временного назначения, хозпостройкам, гаражам, размещенным на земельном участке, выделенном гражданам РК для ИЖС, объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов, очистным сооружениям, нефтеперегонным сооружениям, отдельно стоящим рекламным, антенно-мачтовым сооружениям, мобильным павильонам, киоскам, навесам, остановкам, паркам, скверам.

Вторичным объектам недвижимости в зависимости от категории (внутреннее, встроенное, встроенное-пристроенное) присваивается тип вторичного объекта (квартира, нежилое помещение, парковочное место, кладовка).

Культура, искусство

Обновлена Инструкция по учету, передаче и списанию сценическо-постановочных средств государственных театров и концертно-зрелищных организаций

Сценическо-постановочные средства состоят из предметов материального оформления спектаклей, концертных программ, представлений.

Учет количества сценическо-постановочных средств измеряется в единицах.

Учет включает:

прием сценическо-постановочных средств;

внесение записей в книгу поступлений сценическо-постановочных средств;

присвоение шифра.

Сценическо-постановочные средства, неиспользуемые в текущем репертуаре безвозмездно передаются другим государственным организациям культуры, государственным учреждениям и учебным заведениям.

Суды, стажировка

Судебная администрация внесла изменения в Инструкцию об оказании судами Республики Казахстан правовой помощи и обращении за правовой помощью к судам иностранных государств

Поручения судов и других учреждений иностранных государств исполняются судами Республики Казахстан при получении их через Судебную администрацию или ее территориальные подразделения в столице, областях и городах республиканского значения (Департаменты), если иной порядок пересылки документов не предусмотрен в международном договоре, ратифицированном Республикой Казахстан.

Поручения судов, других учреждений иностранных государств, поступившие в суды в нарушение порядка сношений, исполнению не подлежат и возвращаются инициатору через центральный или территориальный орган, уполномоченный на осуществление сношений в соответствии с международным договором либо законодательством Республики Казахстан.

Также обновлено Типовое соглашение о прохождении стажировки судьями.

Кроме того, изменения внесены в Инструкцию по организации антитеррористической защиты зданий судов.

Антитеррористическую защищенность объектов судебной системы организуют:

в здании Верховного суда – руководитель Судебной администрации Республики Казахстан;

в здании областных и приравненных к ним судов – руководители территориальных подразделений в столице, областях и городах республиканского значения Судебной администрации (Департаменты);

в здании районных и приравненных к ним судов – руководители Администраторов судов Департаментов.

Проект паспорта составляется в течение 45 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о включении объекта в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении, столицы, области, города республиканского значения.