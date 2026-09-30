Изменились правила рассмотрения документов по проекту строительства МЖД в рамках реновации

Приказом и.о. министра промышленности и строительства внесены изменения в Правила рассмотрения документов по проекту строительства многоквартирного жилого дома или комплекса ИЖД для заключения договора о предоставлении гарантии или договоров в рамках реновации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для применения ставки гарантийного взноса застройщику необходимо набрать 50 и более баллов по фактору рисков.

При этом Единый оператор, помимо прочего, отказывает в заключении договора о предоставлении гарантии в рамках реновации по следующим основаниям:

несвоевременное заключение застройщиком и уполномоченной компанией договоров:

залога голосующих акций (долей участия в уставном капитале) уполномоченной компании между застройщиком и Единым оператором;

доверительного управления голосующими акциями (долей участия в уставном капитале) уполномоченной компании между застройщиком и Единым оператором;

при несоответствии договора о предоставлении гарантии в рамках реновации условиям договора о реновации;

при непредставлении застройщиком и уполномоченной компанией договора о предоставлении гарантии в рамках реновации для присоединения к нему Единого оператора в течение трех месяцев с момента заключения договора о реновации.

В новой редакции также изложена Многофакторная модель, основанная на оценке показателей и факторов риска.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2026 года.