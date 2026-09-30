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Право

Изменились правила рассмотрения документов по проекту строительства МЖД в рамках реновации

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 14:23 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом и.о. министра промышленности и строительства внесены изменения в Правила рассмотрения документов по проекту строительства многоквартирного жилого дома или комплекса ИЖД для заключения договора о предоставлении гарантии или договоров в рамках реновации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для применения ставки гарантийного взноса застройщику необходимо набрать 50 и более баллов по фактору рисков.

При этом Единый оператор, помимо прочего, отказывает в заключении договора о предоставлении гарантии в рамках реновации по следующим основаниям:

  • несвоевременное заключение застройщиком и уполномоченной компанией договоров:
  • залога голосующих акций (долей участия в уставном капитале) уполномоченной компании между застройщиком и Единым оператором;
  • доверительного управления голосующими акциями (долей участия в уставном капитале) уполномоченной компании между застройщиком и Единым оператором;
  • при несоответствии договора о предоставлении гарантии в рамках реновации условиям договора о реновации;
  • при непредставлении застройщиком и уполномоченной компанией договора о предоставлении гарантии в рамках реновации для присоединения к нему Единого оператора в течение трех месяцев с момента заключения договора о реновации.

В новой редакции также изложена Многофакторная модель, основанная на оценке показателей и факторов риска.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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