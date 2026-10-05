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Право

Квоту для работников с инвалидностью будут контролировать ежеквартально

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:34 Фото: freepik
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 28 сентября 2026 года внесены изменения в Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, предусмотрено, что местные исполнительные органы устанавливают квоты в размере от 2 до 4% для трудоустройства лиц с инвалидностью работодателям со списочной численностью работников от 50 человек и выше без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.

Общественным объединениям лиц с инвалидностью, а также организациям, где численность лиц с инвалидностью составляет более 20% от среднегодовой численности работников, квота не устанавливается.

Размер квоты устанавливается автоматически в автоматизированной цифровой системе "Рынок труда" на основании:

  • анализа, прогнозирования текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа лиц с инвалидностью на рынке труда в соответствующей административно-территориальной единице;
  • количества действующих работодателей в столице, районах, городах областного и республиканского значения;
  • списочной численности работников работодателей в столице, районах, городах областного и республиканского значения, определяемой на основании сведений о трудовых договорах, зарегистрированных в единой системе учета трудовых договоров, и произведенных социальных платежей согласно данным автоматизированной цифровой системы "Организация обработки платежей" за работников в соответствии с Социальным кодексом и Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате установления квоты;
  • анализа сведений о количестве действующих рабочих мест работодателя для трудоустройства лиц с инвалидностью;
  • анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров, заключенных между работодателями и лицами с инвалидностью вне квоты;
  • количества безработных лиц с инвалидностью, зарегистрированных в карьерном центре.

Квота устанавливается без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда работодателям со списочной численностью работников:

от 50 до 100 человек – в размере 2% списочной численности работников;

от 101 до 250 человек – в размере 3% списочной численности работников;

свыше 251 человека – в размере 4% списочной численности работников.

Местный исполнительный орган ежегодно в срок до 31 декабря утверждает Перечень работодателей, к которым установлены квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью, на предстоящий календарный год на основании электронного перечня работодателей.

Перечень ежегодно в срок до 10 января размещается уполномоченным государственным органом на Электронной бирже труда.

Работодатель в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления направляет в карьерный центр посредством личного кабинета на Электронной бирже труда информацию о рабочих местах для лиц с инвалидностью в рамках установленной квоты с указанием количества рабочих мест, профессий, условий труда и размера оплаты труда в месяц.

Указывается, что работодатель при исполнении установленной квоты обеспечивает меры по адаптации рабочего места, изменению условий труда, перераспределению отдельных трудовых функций и иные меры, позволяющие лицу с инвалидностью выполнять трудовые обязанности.

Карьерный центр проводит консультирование работодателей по вопросам исполнения квоты, подбор подходящих кандидатов из числа лиц с инвалидностью и оказывает содействие их трудоустройству.

Кроме того, до 10 февраля проводится итоговая оценка исполнения квоты за предыдущий год, а до 15 февраля работодателю направляется уведомление об исполнении либо неисполнении квоты.

Также предусмотрена возможность обжалования результатов оценки.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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