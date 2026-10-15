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Право

Предоставление санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью: что изменилось

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 12:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 8 октября 2026 года внесены изменения в Правила предоставления санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что работник Госкорпорации или специалист горуправления, отдела занятости приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 18-2 Закона.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления заявителем неполного пакета документов работник Госкорпорации или специалист горуправления, отдела занятости принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с направлением заявителю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

При этом представленные заявителем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату заявителю без их принятия на хранение Госкорпорацией или горуправлением, отделом занятости, за исключением веб-портала и абонентского устройства.

Повторное представление документов осуществляется заявителем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом заявителю устанавливается два рабочих дня для устранения выявленных недостатков, которые не включаются в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

Также добавлено, что в случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Госкорпорации или специалист горуправления, отдела занятости выдает расписку об отказе в приеме документов.

При соответствии пакета документов специалист горуправления, отдела занятости рассматривает документы в течение пяти рабочих дней, по итогам заявителю о результате оказания государственной услуги выдает уведомление.

День приема документов Госкорпорацией не входит в срок оказания государственной услуги.

При наличии оснований для отказа заслушивание с заявителем не проводится.

После получения уведомления от горуправления, отдела занятости Госкорпорация информирует заявителя о результатах оказания государственной услуги посредством передачи смс-уведомления на абонентский номер заявителя.

Госкорпорация обеспечивает хранение результата в течение одного месяца, после чего передает его горуправлениям, отделам занятости для дальнейшего хранения. При обращении заявителя по истечении одного месяца, по запросу Госкорпорации, горуправления и отделы занятости в течение одного рабочего дня направляют готовые документы в Госкорпорацию для выдачи заявителю.

Основания для отказа в оказании госуслуги:

  • несоответствие заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным Правилами;
  • отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;
  • неустранение выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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