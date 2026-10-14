Изменились стандарты оказания онкологической и гематологической помощи в РК

Приказом и.о. министра здравоохранения от 2 октября 2026 года внесены изменения в Стандарт организации оказания онкологической помощи населению РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что онкологическая помощь в Республике Казахстан координируется республиканскими организациями, оказывающими онкологическую помощь на третичном уровне согласно решению уполномоченного органа, а также референс-центрами, в том числе по: патоморфологической диагностике и иммуногистохимическим исследованиям, молекулярно-генетическим исследованиям, радиационной онкологии, ядерной медицине.

Онкологическая помощь в регионах координируется медицинской организацией, определяемой решением местных государственных органов управления здравоохранением столицы, областей, городов республиканского значения.

Уточняется, что при направлении пациентов на лечение в организацию, оказывающую онкологическую помощь на вторичном или третичном уровнях, в медицинской цифровой системе (МЦС) формируется выписка из протокола заседания МДГ (врачебной комиссии – авт.) с принятым решением, которая поступает в организацию направления на согласование.

В организациях, оказывающих онкологическую помощь на вторичном и третичном уровнях, организуются структурные подразделения:

клинико-диагностическое отделение с подразделением динамического наблюдения;

отделение лучевой терапии (радиологическое отделение);

отделение химиотерапии;

отделение хирургии опухолей.

Дополнительно организуются следующие отделения:

отделение (центр) ядерной медицины; отделение радионуклидной (радиоизотопной) диагностики, отделение радионуклидной терапии;

узкоспециализированные отделения и центры, в том числе референс-центры;

отделение (кабинет) восстановительного лечения и реабилитации онкологических больных;

отделение (центр) паллиативной медицинской помощи и поддерживающей терапии.";

Указывается, что для определения молекулярно-биологических особенностей опухолей с целью индивидуализации лечения пациентов, а также для подтверждения (верификации) диагноза ЗН проводятся иммуногистохимические исследования (ИГХ-исследования) и молекулярно-генетические исследования.

ИГХ-исследования проводятся на уровне патоморфологических лабораторий организаций, оказывающих онкологическую помощь вторичного уровня, и референс-центров третичного уровня и осуществляются согласно клиническим протоколам.

Сроки проведения ИГХ-исследований не превышают 14 рабочих дней со дня получения материала. Заключение ИГХ-исследования с указанием даты, номера исследования, фамилии исполнителя вносится в МЦС и передается в организацию, направившую материал на исследование, посредством информационного взаимодействия или по почте.

Обследование и лечение пациентов с применением методов ядерной медицины осуществляются в отделениях (центрах) ядерной медицины.

На каждого пациента с впервые в жизни установленным диагнозом заполняется вкладной лист 5 к медицинской карте амбулаторного пациента "Динамическое (диспансерное) наблюдение пациента" по форме, в том числе посредством МЦС.

Лучевая терапия (радиотерапия, фотонная и протонная терапия) проводится по принципу "единый врач – радиационный онколог (лучевой терапевт)", предусматривающему клиническое ведение пациента, проведение предлучевой подготовки и лучевого лечения одним врачом – радиационным онкологом (лучевым терапевтом), которая осуществляется в медицинских организациях.

Кроме того, документ дополнен новым параграфом следующего содержания: "Референс-центры в области онкологии".

Установлены рекомендуемые штаты работников Референс-центров.

Также внесены изменения в Стандарт организации оказания гематологической помощи взрослому населению РК.

В частности, уточняется, что врач-гематолог медицинской организации более низкого уровня гематологической помощи при необходимости назначения таргетной терапии либо оказания высокотехнологичной медицинской помощи направляет запрос в центр компетенции более высокого уровня гематологической помощи.

Запрос должен содержать сведения обо всех проведенных диагностических услугах, датах их выполнения, результатах исследований, пройденных терапевтических этапах лечения и ответах на терапию. Направление по образцу республиканского центра четвертого уровня формируется через МЦС, а при отсутствии технической возможности — оформляется вручную и направляется по электронной почте.

Указывается, что после подтверждения диагноза и программы лечения куратор формирует заключение и направляет его заявителю посредством МЦС либо электронной почты. В случае неподтверждения программы лечения куратор составляет мотивированный отказ с указанием причин и рекомендаций и направляет его заявителю тем же способом.

Врачи-гематологи медицинской организации четвертого уровня гематологической помощи в течение пяти рабочих дней формируют заключение и направляют его посредством МЦС либо электронной почты. Заключение должно содержать подтверждение возможности выполнения высокотехнологичной медицинской помощи и рекомендации по подготовке пациента к ее получению либо мотивированный отказ с указанием причин и рекомендаций по альтернативному лечению.

Координация гематологической помощи, оказываемой медицинскими организациями и их структурными подразделениями, указанными в настоящем Стандарте, осуществляется центрами компетенции, определяемыми приказами местных органов государственного управления здравоохранением столицы, областей, городов республиканского значения.

Координация гематологической помощи на третьем уровне гематологической помощи осуществляется в соответствии с совместными приказами местных органов государственного управления столицы, областей, городов республиканского значения по согласованию с республиканским центром четвертого уровня, осуществляющим координацию гематологической помощи взрослому населению в соответствии с приказом уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 23 октября 2026 года.