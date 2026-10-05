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Право

Утвержден госнорматив сети организаций здравоохранения

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 15:32 Фото: primeminister.kz
Приказом министра здравоохранения от 29 сентября 2026 года внесены изменения в государственный норматив сети организаций здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, государственный норматив изложен в новой редакции:

На районном уровне:

  • организации здравоохранения и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:
  • медицинский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 50 до 500 человек;
  • фельдшерско-акушерский пункт, создаваемый в составе районной (номерной) поликлиники в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 500 до 1 500 человек;
  • врачебная амбулатория (Центр семейного здоровья), создаваемая в населенном пункте (сельском округе), в том числе в составе районной поликлиники, с численностью прикрепленного населения от 1 500 до 5 000 человек;
  • центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в населенном пункте (сельском округе), в том числе в составе районной поликлиники, с численностью прикрепленного населения от 5 000 до 30 000 человек;
  • районная поликлиника, создаваемая в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы;
  • номерная районная поликлиника, создаваемая при районной больнице в районе, имеющем сельские населенные пункты с численностью населения от 30 000 и выше;
  • молодежный центр здоровья, создаваемый в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы;

организации здравоохранения и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:

  • районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения;
  • номерная районная больница, создаваемая в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы в районе, имеющем сельские населенные пункты, с численностью населения от 30 000 и выше;
  • многопрофильная центральная районная больница, создаваемая на базе существующей районной больницы для обслуживания населения близлежащих районов, в своем составе имеющая инсультный центр и (или) центр чрескожного коронарного вмешательства, родильное отделение, отделения травматологии, хирургии и медицинской реабилитации, паллиативной помощи (в том числе детскому населению) и сестринского ухода;
  • централизованное патологоанатомическое отделение, создаваемое в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы;
  • централизованная лаборатория, создаваемая как структурное подразделение районной или многопрофильной центральной районной больницы;
  • скорая медицинская помощь организовывается в форме структурного подразделения областной станции скорой медицинской помощи;
  • республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
  • структурные подразделения национального центра экспертизы, создаваемые на районном уровне;
  • отделения противочумных станций, создаваемые в природных очагах инфекционных заболеваний;
  • организации медицинской реабилитации – санаторно-курортные организации, специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, отделение (койки) реабилитации, организуемые при медицинских организациях.

На городском уровне:

организации здравоохранения и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:

  • врачебная амбулатория (Центр семейного здоровья), создаваемая в составе городской поликлиники в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1 500 до 10 000 человек;
  • центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10 000 до 30 000 человек или в составе городской больницы в городах с численностью прикрепленного населения менее 30 000 человек;
  • городская поликлиника, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения более 30 000 человек, но не менее одной городской поликлиники или в составе городской больницы в городах с численностью прикрепленного населения менее 30 000 человек;
  • первичный центр психического здоровья создается как структурное подразделение центра психического здоровья с расположением в городской поликлинике с численностью прикрепленного населения от 60 000 человек и выше, в том числе для обслуживания населения одной или нескольких близлежащих организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
  • стоматологическая поликлиника, создаваемая в столице и городах республиканского значения;
  • централизованная лаборатория, создаваемая как структурное подразделение многопрофильной городской больницы в столице и городах республиканского значения, областного значения и районного значения;
  • консультативно-диагностический центр, создаваемый как структурное подразделение многопрофильной городской больницы в столице и городах республиканского значения;
  • женская консультация, создаваемая как структурное подразделение перинатального центра в столице и городах республиканского значения;
  • молодежный центр здоровья, создаваемый на базе городских поликлиник или самостоятельной организации, но не менее одного в каждом районе, входящем в административно-территориальную единицу города, а также городов областного значения;

организации здравоохранения и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:

  • городская больница, создаваемая в городах с населением менее 100 000 человек;
  • многопрофильная городская больница, создаваемая в столице, городах республиканского значения и в городах, для обслуживания населения близлежащих районов с численностью обслуживаемого населения более 100 000 человек;
  • городская клиническая больница создается в столице и городах республиканского значения, на территории которых функционируют университетская больница (клиника);
  • многопрофильная городская детская больница, создаваемая в столице и городах республиканского значения и городах с населением более 300 000 человек;
  • городская детская клиническая больница создается в столице и городах республиканского значения, на территории которых функционирует университетская больница (клиника);
  • центр психического здоровья, создаваемый в столице и городах республиканского значения;
  • центр фтизиопульмонологии, создаваемый в столице и городах республиканского значения;
  • кожно-венерологический, травматологический, инсультный, ревматологический, офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как структурные подразделения многопрофильных больниц или клинических больниц, или университетских больниц (клиник);
  • онкологический центр, создаваемый в столице и городах республиканского значения, за исключением онкологических центров в составе многопрофильных больниц или клинических больниц, и (или) университетских больниц (клиник);
  • инфекционная больница, создаваемая в городах, или инфекционное отделение, организуемое при городской или многопрофильной городской больнице (городской клинической больнице), или многопрофильной городской детской больнице (городской детской клинической больнице);
  • перинатальный центр, родильный дом, создаваемые в столице и городах республиканского значения, или перинатальный центр (акушерское отделение), организуемый при городской или многопрофильной городской больнице (городской клинической больнице);
  • городской клинический перинатальный центр создается в столице и городах республиканского значения, на территории которого функционирует университетская больница (клиника);
  • городской кардиологический центр, создаваемый в столице и городах республиканского значения.
  • станция скорой медицинской помощи, создаваемая в столице и городах республиканского значения;

в городах, за исключением столицы и городов республиканского значения, создается как структурное подразделение областной станции скорой медицинской помощи;

  • организации медицинской реабилитации – санаторно-курортные организации, специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, отделение (койки) реабилитации, организуемые при медицинских организациях;
  • организации, оказывающие паллиативную помощь (в том числе детскому населению) и сестринский уход – хоспис, больница сестринского ухода и (или) отделение, койки, организуемые при организациях здравоохранения;

Уточняется, что организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, создаются в столице, городах республиканского значения и в городах с населением более 300 000 человек, при отсутствии в них республиканских организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови;

  • организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере патологической анатомии (цитопатологии), создаваемые в столице и городах республиканского значения, а также в городах с численностью населения более 300 000 человек.

В городах с численностью населения менее 300 000 человек создается как централизованное патологоанатомическое отделение в структуре городской или многопрофильной городской больницы (городской клинической больницы);

  • организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, создаваемые в столице и городах республиканского значения;
  • организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, являющихся получателями специальных социальных услуг, до достижения ими возраста трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка, создаваемые в столице и городах республиканского значения;
  • организации технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, создаваемые в столице, городах республиканского значения и городах;

республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

  • национальный центр экспертизы, создаваемый в столице, со структурными подразделениями в городах;
  • научные организации, создаваемые в столице и городах республиканского значения.

На республиканском уровне:

научные и республиканские организации, осуществляющие деятельность в области здравоохранения:

  • национальный центр, научный центр, научно-практический центр, национальный научный центр, научно-исследовательский институт, научно-производственный центр, национальный координационный центр экстренной медицины, республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением, клинический госпиталь, лепрозорий, центр медицины катастроф, центр судебных экспертиз;

организации образования или их структурные подразделения, осуществляющие деятельность в области здравоохранения:

  • высший медицинский колледж, медицинский университет;
  • университетская больница (клиника) создается как структурное подразделение организации высшего и послевузовского образования или многопрофильная лечебно-профилактическая организация, на базе которой реализуются образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного медицинского образования на основе современных достижений науки и практики.

Также утвержден госнорматив медорганизаций на областном уровне.

Вне зависимости от уровня:

  • организации, осуществляющие медицинское обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы – медицинский пункт, врачебная амбулатория или соматическое отделение:
  • создаются при организациях здравоохранения, расположенных на территории следственных изоляторов и учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы по согласованию с уполномоченным органом.

Указывается, что создание объектов здравоохранения осуществляется с учетом агломерации, потребности населения, показателей заболеваемости и смертности по нозологическим формам, а также кадровых ресурсов.

Создание (открытие) или закрытие объектов здравоохранения в населенных пунктах на приграничных территориях РК осуществляется на основании потребности, транспортной доступности и эпидемиологической ситуации, по решению местных исполнительных органов.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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